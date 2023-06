Il Grand Tour delle Marche esplora con Enosophia: “I giorni del Bacci”, a Sant’Elpidio a Mare dal 23 al 25 giugno

Il Grand Tour delle Marche, non a caso ha organizzato nella regione più longeva d’ Europa, un evento che ci riconciliano con uno stile di vita sano ed equilibrato, sullo sfondo di stupendi borghi cittadini che rappresentano la cornice ideale per approfondire queste tematiche.

Un borgo medioevale adagiato su una panoramica terrazza naturale protesa sull’infinito: a oriente le spiagge del mare Adriatico, ad occidente i paesaggi incantati del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e, tutt’intorno, un’ondulata distesa di morbide colline che sembrano rincorrersi verso i quattro punti cardinali. Questa è l’accattivante cartolina di Sant’Elpidio a Mare, set naturale per Enosophia, la nuova tappa del Grand Tour delle Marche di Tipicità.

Se la Venere è la virtual influencer prescelta dal Ministero del Turismo, sicuramente Andrea Bacci è il “testimonial” del rapporto tra la città di Sant’Elpidio a Mare e l’universo del vino.

Rinascimentale, eclettico, studioso ed esploratore del sapere, autore della fondamentale opera enologica “De naturali vinorum historia”, Andrea Bacci viene ricordato nella città del Fermano con un fine settimana di incontri, degustazioni, approfondimenti e coinvolgenti spettacoli, in attesa della celebrazione dei cinquecento anni dalla nascita che verranno festeggiati il prossimo anno.

Enosophia-i giorni del Bacci è in programma a Sant’Elpidio a Mare nel fine settimana da venerdì 23 a domenica 25 giugno. S’inizia al mattino, con un interessante convegno a cura di Assoenologi Marche dal titolo: “Esperienze e buone pratiche nell’ambito della Misura 16.1 del PSR Marche”. Serata dedicata all’approfondimento che, con l’incontro “Impariamo il vino, l’ABC della degustazione”, coinvolge anche curiosi ed appassionati.

Nella serata di sabato, protagonista è la cena in bianco nel centro storico, curata dall’Assessorato alla cultura. Domenica pomeriggio convegno dedicato ad Andrea Bacci, che culminerà con una degustazione finale di vini selezionati da Artevinando e di specialità gastronomiche locali. A chiudere il programma, in serata, l’esilarante spettacolo con l’attore, comico, fantasista e clown Piero Massimo Macchini. Il territorio di Sant’Elpidio a Mare è adagiato sulle dolci colline che digradano dolcemente verso il sottostante Adriatico ed il fine settimana può essere l’occasione per un tuffo in mare, ma anche per una degustazione guidata nelle aziende vinicole del territorio e, perché no, per esplorare i tanti outlet di calzature del territorio. Nel suggestivo borgo medioevale, inoltre, sono imperdibili il Polittico di Vittore Crivelli in Pinacoteca e l’esclusivo Museo della calzatura.

Enosophia è promossa dal Comune di Sant’Elpidio a Mare con la collaborazione dell’associazione Di Arte in Vino ed è tappa consolidata del “Grand Tour delle Marche”, promosso dall’organizzazione di Tipicità in collaborazione con ANCI Marche.

Tutte le informazioni sul portale www.tipicitaexperience.it e i riferimenti per prenotarsi agli eventi su www.enosophia.it.

Jimmy Pessina