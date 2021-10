Helix 2021 a Cherasco

Torna l’unico Festival Internazionale dedicato alle Chiocciole

Cherasco 16-17 ottobre 2021

Una due giorni tutta incentrata sulle “Chiocciole Metodo Cherasco” che stanno conquistando l’Italia e il mondo. Talk, musica, cucina della tradizione e stellata, visite agli allevamenti, cosmesi e wellness, informazione e formazione dedicati, oltre che agli addetti ai lavori, a un pubblico ampio di appassionati e di imprenditori sia italiani che internazionali. La Chiocciola, componente ancestrale della terra, grazie all’economia elicoidale sviluppata dall’Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco si rigenera in diversi settori produttivi. HELIX 2021 è la loro narrazione.

Un’area di 2000 mq interamente dedicata alle “Chiocciole Metodo Cherasco” con talk, musica, food, wine, cosmesi, case histories imprenditoriali sia nostrane che estere ed esperienze nel terzo settore. Cherasco rende omaggio alla Chiocciola – una componente di importanza crescente per l’economia del territorio, tale da portare il suo nome nel mondo – e la ospita nelle strade, nelle piazze e nei bellissimi palazzi medievali e barocchi che diventano il palcoscenico di HELIX 2021, l’unica manifestazione internazionale dedicata alle chiocciole, giunta alla seconda edizione, la prima completamente “dal vivo” dopo quella digitale dello scorso anno.

HELIX 2021 è organizzato dall’ANE – Associazione Nazionale Elicicoltori – e dall’Istituto Internazionale di Elicicoltura su impulso del suo vulcanico Presidente Simone Sampò. Si svolge a Cherasco (Cuneo) sabato 16 e domenica 17 ottobre presentando una serie di inediti e novità – tra cui la partecipazione dei Ministri dei paesi che hanno sposato il “Metodo Cherasco” – specchio del grande fermento che ruota intorno all’economia elicoidale, l’economia pulita ed etica che si genera dalla chiocciola e che, a spirale, raggiunge e coinvolge già oltre 13 settori produttivi ( approfondimento scheda economia elicoidale ).

Il programma ruota intorno a quattro aree tematiche: Economy – Food&Wine – Beauty & Wellness – Art&Music e alterna cene e pranzi a dibattiti, tavole rotonde di approfondimento, esposizione di case history di imprenditoria legate all’elicicoltura, dimostrazioni live delle tecniche di allevamento, testimonianze dei paesi esteri in cui il Metodo Cherasco è stato esportato e dove ha dato origine a una florida spirale economica e di business, street food e ricette d’autore a base di chiocciole ed eccellenze enogastronomiche del territorio (con un’area food dislocata su 1000mq), giochi, arte e intrattenimento musicale.

Significativa la partecipazione di una delegazione proveniente dalla Georgia, guidata dal Ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura Levan Davitashvili e formata dall’ Ambasciatore georgiano in Italia e i Dirigenti del Governo georgiano per la comunicazione e l’internazionalizzazione – e una dal Pakistan rappresentato dal Sottosegretario e dai principali Dirigenti del Ministero del Commercio pakistano. Porteranno la loro testimonianza e l’entusiasmo con cui hanno lavorato per diffondere il Metodo Cherasco nell’allevamento delle chiocciole nei rispettivi paesi. Inoltre, da molti dei paesi in cui l’Istituto è presente arriveranno ad HELIX 2021 investitori, fondazioni e rappresentanti di istituti bancari per esplorare ulteriormente le possibilità di successo imprenditoriale.

Aperto dalle 12 alle 24, un elegante padiglione coperto di 1000mq che si estende fino all’Arco del Belvedere ospita la grande area Food&Wine di HELIX 2021. Coordinata da Martino Crespi, l’area è divisa in tre sezioni, ognuna con una specifica declinazione della chiocciola.

Trattoria della Chiocciola , con lo Chef Gabriele Santolin de “L’Ultimo Borgo”, Golf Club, Settimo Torinese, propone una degustazione di quattro piatti della tradizione popolare a base di “Chiocciole Metodo Cherasco”;

de “L’Ultimo Borgo”, Golf Club, Settimo Torinese, propone una degustazione di quattro piatti della tradizione popolare a base di “Chiocciole Metodo Cherasco”; Street Food Stellato con 6 chef stellati da tutta Italia che si alterneranno ai fornelli per proporre un piatto creato ad hoc per HELIX 2021, dove la Chiocciola di Cherasco incontra le eccellenze del territorio come il prosciutto crudo di Cuneo, il porro di Cervere, il peperone di Carmagnola e la nocciola tonda gentile delle Langhe. Sabato 16 Davide Botta, 1 Stella Michelin Ristorante l’Artigliere, Isola della Scala (Verona), Daniel Canzian, Ristorante DanielCanzian Milano e Marcello Trentini, 1 Stella Michelin Ristorante Magorabin, Torino. Domenica 17 sarà la volta di Enrico Gerli, 1 Stella Michelin Ristorante I Castagni Vigevano (Pavia), Filippo Saporito, 1 Stella Michelin Ristorante La Leggenda dei Frati (Firenze) e Luca Marchini, Ristorante l’Era del Re, Modena.

che si alterneranno ai fornelli per proporre un piatto creato ad hoc per HELIX 2021, dove la Chiocciola di Cherasco incontra le eccellenze del territorio come il prosciutto crudo di Cuneo, il porro di Cervere, il peperone di Carmagnola e la nocciola tonda gentile delle Langhe. Sabato 16 Ristorante l’Artigliere, Isola della Scala (Verona), Ristorante DanielCanzian Milano e sarà la volta di Ristorante l’Era del Re, Modena. Chiocciola Cool con la ChioccioPizza – focaccia e chiocciole – di Salvatore Lo Porto (titolare di “Gran Torino” e “Focacceria Ligure”), l’EscargotBurger , l’unico hamburger di carne di chiocciola sul mercato , realizzato da Lumacheria Italiana – il brand Food dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco – in collaborazione con Campamac Osteria Gourmet di Barbaresco, e il MakiLumaca di Wicky Priyan, un sushi speciale a base di chiocciola, anteprima di una serie di maki inediti creati dal famoso chef originario dello Sri Lanka e innamorato del Giappone.

Ci sono piatti per tutti i gusti, da accompagnare con i vini Batasiolo e Contratto, con le birre Baladin e con i cocktail d’autore firmati da Marcello Trentini, chef di “Magorabin” di Torino insieme a Fulvio Piccinino, grande esperto di Vermouth.

HELIX Beauty & Wellness

Un momento speciale sarà dedicato sabato 16 ottobre alle ore 15, al settore della cosmesi. Se fino a qualche anno fa quando si parlava di bava di lumaca il viso si corrugava in una smorfia di incomprensibilità, oggi le stesse rughe d’espressione maturate da quel dubbio hanno trovato il loro antidoto naturale: il riferimento è ai prodotti cosmetici realizzati con purissima bava di lumaca, vero e proprio “nettare naturale” per il benessere e la cura di viso e corpo. La bava di lumaca è un prezioso ingrediente per la produzione cosmetica che si sta sviluppando molto velocemente, tanto che Simone Sampò – Presidente dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco – prevede che “entro 5 anni le forniture di bava e derivati all’industria cosmetica e farmaceutica supereranno quelle legate al food” che oggi è ancora dominante con il 65% delle richieste. In un talk tutto al femminile “La bava di lumaca è WOW”, Chiara Lovera – Responsabile di S’Agapò Cosmetici, il brand di cosmesi dell’Istituto – presenterà le straordinarie proprietà della bava di lumaca, dialogandone insieme a Beatrice Mautino – biotecnologa e divulgatrice scientifica – e Saira De Ferrari – cosmetologa specializzata in Scienza e Tecnologia Cosmetiche e in Valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici. La “quota azzurra” è affidata alla briosa conduzione di Tinto (Nicola Prudente), conduttore “Decanter” Rai Radio2 e “M.P.E.F. ” La7, che è un estimatore delle chiocciole.

Prenotazioni: info@sagapocosmetici.com – 0172/489382

Programma completo: https://www.turismodelgusto.com/wp-content/uploads/1_-PROGRAMMA_HELIX2021.pdf