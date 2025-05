GustaPorto a Civitanova Marche

Da sabato 14 a domenica 22 giugno, Civitanova Marche, con “GustaPorto” inizia l’estate nella riviera marchigiana

Un evento inserito nell’area area portuale, tra gusto, tradizioni e atmosfere portuali



Sabato 14 giugno, a Civitanova Marche, nel cuore della riviera marchigiana, si inaugura l’ottava edizione di “GustaPorto”, sede di tappa del Grand Tour delle Marche, una manifestazione tra gusto, tradizioni ed attività marinare, l’evento che anticipa l’inizio ufficiale dell’estate con una vera e propria immersione tra escursioni a vela, specialità marinare da passeggio, animazioni fronte mare, storie e segreti del porto.

Il gusto sano del pesce azzurro, il sapore “glamour” delle ostriche dell’Adriatico ed il tradizionale piatto della cittadina balneare marchigiana: “lu pulentò co’ li furbi, l’abbiti e le patate”, sono le chiavi del successo di GustaPorto, che guideranno gli ospiti alla scoperta di uno dei porti più colorati d’Italia.



In mattinata, il Mercato Ittico Comunale ospiterà l’Agorà condotto da Gioacchino Bonsignore, caporedattore del TG5 Mediaset. Al centro dell’incontro sarà il mare come fonte di benessere e ambasciata dei territori interni, con testimonianze di pescatori, ricercatori, esperti e le performance dei cuochi civitanovesi che proporranno l’anteprima del Port Food, ovvero, gli assaggi di specialità marinare in modalità “da passeggio”.



Nel pomeriggio su prenotazione, veleggiata gratuita con gli equipaggi del Club Vela per provare l’emozione di salire in barca, solcare le onde, ammirare Civitanova Marche, l’entroterra della regione ed i Monti Sibillini, navigando in mezzo all’Adriatico.

Nelle prime ore della sera, apre il GustaPorto Village che, fino al calar del sole, offre l’opportunità di vivere il porto in tutte le sue suggestioni.

I cuochi civitanovesi proporranno il pescato del mare Adriatico in tante gustose modalità e in abbinamento a vini e birre del territorio marchigiano. In programma anche le animazioni per conoscere i “Moletti”, una realtà unica ed esclusiva che caratterizza profondamente il porto di Civitanova Marche. Si tratta di piccoli approdi ubicati in area portuale, nell’ambito della quale, nel tempo, si sono formate vere e proprie “comunità del mare”: dai pescatori sportivi, ai sub, per giungere ai velisti. Il programma prevede poi tante “performance” artistiche, che coinvolgeranno anche i cantieri locali, laboratori divertenti per bambini, attività con gli amici a quattro zampe.



Domenica 15 giugno, nella mattinata, è in programma la rievocazione della pesca con la Sciabica, la tradizionale forma di piccola pesca che animava le coste del territorio marchigiano.



Poi, per tutta la settimana e fino al 22 giugno, in città saranno attivi i circuiti di accoglienza. “Occhio a li Furbi”, come omaggio alla tipica specialità marinara civitanovese, è un simbolo che contraddistingue i locali che offrono speciali menù a tema. Previsti anche un circuito dello shopping ed uno dell’accoglienza turistica nelle strutture aderenti, per vivere un’esperienza realmente interessante.

La manifestazione è una delle tappe storiche del Grand Tour delle Marche promosso da Tipicità ed Anci Marche è organizzata dal Comune di Civitanova Marche, in collaborazione con Regione e Camera di Commercio, con il supporto di Banco Marchigiano.

Il programma completo degli eventi, dei circuiti e delle iniziative collegate è consultabile su www.gustaporto – www.tipicita.it.

Jimmy Pessina

Foto di Jimmy Pessina