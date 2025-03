Giovani Talenti a Eataly Milano Smeraldo: Gaetano Torrente di “Al Convento”

Appuntamento mercoledì 12 marzo con un menu speciale che racconta la tradizione della celebre famiglia di ristoratori di Cetara con un tocco di contemporaneità

Prosegue il calendario di appuntamenti a cena con il format Giovani Talenti a Eataly Milano Smeraldo, in collaborazione con Identità Golose, durante il quale il ristorante Food&Pizza Theatre ospita i talenti emergenti della cucina contemporanea per serate uniche.

Mercoledì 12 marzo alle ore 20 protagonista di Giovani Talenti sarà lo chef Gaetano Torrente del ristorante “Al Convento” di Cetara (SA).

Nel pittoresco borgo marinaro della Costiera Amalfitana la famiglia Torrente porta avanti da oltre mezzo secolo la tradizione della trattoria italiana di qualità. Gaetano Torrente, classe 1990, figlio di Pasquale, rappresenta la terza generazione alla guida della storica insegna “Al Convento”. Il talentuoso chef intraprende oggi un percorso culinario in grado di rispettare la tradizione, valorizzando al massimo i prodotti offerti dal mare e rendendo allo stesso tempo la sua cucina più contemporanea attraverso influenze gastronomiche e nuove tecniche di cottura. Il risultato per l’ospite è un’esperienza autentica, sincera, incentrata sul territorio e sulla qualità delle materie prime locali.

Gaetano Torrente porterà a Eataly Smeraldo un menu speciale in cui la tradizione incontra l’eleganza in un percorso gastronomico essenziale e raffinato attraverso i sapori del mare. Si inizia con la delicatezza del pan brioche accompagnato da burro montato e alici. Un benvenuto che anticipa la freschezza dell’antipasto, in cui le alici marinate si sposano con la vivacità della salsa verde e il croccante delle puntarelle. Il primo celebra un grande classico con gli spaghetti alla colatura di alici, esaltando il gusto autentico del mare. Per secondo il tonno rosso, appena scottato, che si arricchisce della profondità della salsa pizzaiola, creando un equilibrio perfetto tra terra e mare. Si chiude infine con una nota dolce e aromatica: una tartelletta di pasta frolla con crema al limone e basilico, coronata da una meringa bruciata che aggiunge un tocco di golosa intensità.

Giovani Talenti

Il format di cene Giovani Talenti nasce come occasione di incontro per il pubblico con la cucina del futuro, che vede protagonisti i giovani chef più promettenti del panorama italiano, negli spazi di Food & Pizza Theatre, il ristorante al secondo piano di Eataly Milano Smeraldo.

Questi giovani talenti sono i volti del futuro della gastronomia, portatori delle nuove tendenze e dei valori che stanno ridefinendo la cucina d’eccellenza: rispetto per il territorio, sostenibilità ambientale, riduzione dello spreco alimentare, inclusività e valorizzazione dei piccoli produttori. Eataly Smeraldo diventa così il punto di incontro ideale tra innovazione e tradizione, offrendo al pubblico un’esperienza culinaria irripetibile.

Dopo Gaetano Torrente di “Al Convento” il 12 marzo, ecco i prossimi appuntamenti da segnare:

martedì 25 marzo Valerio Serino, chef del ristorante Tèrra di Copenaghen, porterà a Milano i sapori del Nord Europa reinterpretati con materie prime del Mediterraneo, in un menu a tema pesce;

mercoledì 7 maggio Osteria Billis: La Tradizione è Questa di Tortona (AL) presenterà sulla piazza milanese alcuni piatti che sono il risultato dell’incontro tra la cultura contadina e l’anima semi-industriale della cittadina piemontese.

Per maggiori informazioni: www.eataly.it

Redazione Centrale TdG