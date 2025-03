Formaggio in Villa 2025: in arrivo caci & altre bontà da tutta Italia!

Dall’11 al 14 aprile, Cittadella (PD) si trasforma in un vero e proprio villaggio del formaggio, dove DOP, rarità e innovazioni si incontrano nel cuore medievale del Veneto. In programma le Semifinali del Premio Italian Cheese Awards 2025, con i visitatori chiamati a votare i formaggi in concorso. Non perdete l’area dedicata all’Abruzzo in Piazza Scalco, con i suoi formaggi, salumi e vini dell’Enoteca Regionale, e le esclusive Masterclass con assaggi di formaggi italiani e internazionali. Da scoprire anche il Salone dell’Alta Salumeria, con le migliori specialità norcine, e le novità di quest’anno: gli Show Lab e l’aperitivo musicale tutti i giorni dalle 18:30.

Nella cornice delle mura medievali di Cittadella (PD) la 13ª edizione di Formaggio in Villa, l’appuntamento irrinunciabile per gli appassionati del formaggio artigianale italiano. Quattro giorni per immergersi in un universo di sapori dove oltre 170 espositori da tutta Italia presenteranno le loro eccellenze, dai grandi classici DOP alle più innovative creazioni casearie.

11 Masterclass per conoscere (e assaggiare) i formaggi.

Un viaggio sensoriale tra le eccellenze italiane e internazionali, dalla Grecia alla Svizzera, passando per i formaggi trappisti del Belgio. Approfondimenti degustazioni guidate tra abbinamenti inediti, come Asiago DOP, vini macerati e in anfora (sabato 12 aprile ) o Asiago DOP e Gin&Tonic (domenica 13 aprile). Formaggi premiati abbinati a diverse tipologie di sidro, a vini e a birre artigianali

Le Masterclass si terranno nei suggestivi locali della Torre di Malta, vicino all’ingresso di Porta Padova, e avranno una durata di 60 minuti.

Italian Cheese Awards 2025: il pubblico decide!

Torna anche quest’anno l’atteso Italian Cheese Awards, giunto alla semifinale, che celebra i migliori formaggi d’Italia. Durante l’evento, il pubblico potrà partecipare alle degustazioni libere dei 100 formaggi pronti per essere assaggiati e votati! Un’occasione per diventare giudici e scoprire i futuri campioni del panorama caseario.

La Mostra Mercato tra le vie del centro.

Oltre 170 espositori da ogni regione, centinaia di formaggi in degustazione e una selezione dei migliori prodotti premiati al concorso nazionale Italian Cheese Awards. Tra questi, spiccano il pluripremiato Maimone del Caseificio Erkiles della Sardegna, il Tomone d’Alpeggio del Piemonte, il Morlacco del Grappa del Caseificio Montegrappa, il Caciocavallo de “Il Parco delle Bontà” Caggiano Summo della Basilicata, lo Squacquerone di Romagna DOP della Latteria Sociale di Cesena, la Mozzarella di Bufala Campana DOP del Caseificio Il Casolare, la Burrata del Caseificio Artigiana di Puglia, l’Asiago DOP Stravecchio del Caseificio Pennar di Asiago, il Fiore Sardo DOP di Salvatore Bussu, l’Asiago DOP fresco e lo Stracchino del Caseificio San Rocco, il MonteLupo del Caseificio La Casara di Roncolato, il Branzi e lo Stracchino all’antica di Latteria Branzi, il Brenta Selezione Oro di Latterie Vicentine, lo Stagionato oltre 24 mesi de I Sapori delle Vacche Rosse, il Parmigiano Reggiano DOP di Brugnoli F.lli, l’Annutolo de La Tenuta Bianca, il Caciocavallo Silano del Caseificio Posticchia Sabelli e il Gregoriano dell’Azienda Agricola Gregorio Rotolo. Questi e tanti altri formaggi che hanno scritto la storia dell’eccellenza casearia italiana.

Le novità 2025: Show Lab e non solo

Quest’anno l’evento si arricchisce con gli SHOW LAB, dove i migliori produttori si trasformano in chef per creare piatti gourmet dal vivo, dimostrando come la tradizione possa incontrare la creatività..

In via Indipendenza, fronte Palazzo del Municipio, vi aspetta l’appuntamento giornaliero con l’aperitivo musicale per brindare e finire in bellezza le giornate gustose di Formaggio in Villa!

Un mondo di sapori oltre il formaggio.

“Formaggio in Villa 2025” non è solo formaggi. L’evento offre anche un viaggio tra salumi d’eccellenza, birre artigianali, vini pregiati e specialità regionali. Da non perdere l’area dedicata all’Abruzzo, con le sue prelibatezze culinarie e i vini presentati presso l’Enoteca Regionale.

Momenti di ristoro e relax per i visitatori.

Per i visitatori che desiderano concedersi una pausa golosa, “Formaggio in Villa” propone un’ampia selezione di piatti e specialità regionali. Tra le proposte di somministrazione, spiccano i primi piatti gustosi del Pastificio Bragagnolo, gli Arrosticini abruzzesi, la Crescia marchigiana, il Risotto con i formaggi, i Tortellini di Valeggio, il Caciocavallo impiccato e tante altre delizie che celebrano la tradizione culinaria italiana.

Perché partecipare?

Scoprire e acquistare formaggi unici

Incontrare i produttori e ascoltare le loro storie

Vivere degustazioni, cooking show e abbinamenti sorprendenti

Votare il tuo formaggio preferito all’Italian Cheese Awards

Numeri da record

170 espositori da tutte le regioni

Oltre 1.000 formaggi in degustazione

100 formaggi in gara per l’Italian Cheese Awards

11 Masterclass tematiche

7 Show LAB

“Formaggio in Villa è più di una fiera – dichiara Luca Olivan, direttore dell’evento – è un viaggio sensoriale che unisce tradizione e innovazione, dando voce alle storie dei piccoli produttori che custodiscono il patrimonio caseario italiano”

“Cittadella, con le sue mura, si prepara simbolicamente a custodire come uno scrigno i nostri preziosi formaggi. – dichiara Fiorenzo Rigoni, Presidente del Consorzio Tutela Formaggio Asiago – A Formaggio in Villa, zona di produzione della denominazione d’origine, il Consorzio Tutela Formaggio Asiago promuove la varietà dei produttori e svela la ricchezza di tante e diverse sfumature, unite tutte dal medesimo impegno per un prodotto sano, naturale, unico.”

“Un legame indissolubile quello tra pasta e formaggio, – afferma Furio Bragagnolo Presidente del Pastificio Bragagnolo – due patrimoni della cultura culinaria italiana che si esaltano a vicenda e che da sempre portano nelle nostre tavole gusto e passione. La stessa passione che nel nostro pastificio ci guida dal 1898 e che ci permette di guardare oltre l’orizzonte, mantenendo sempre vivo il legame con le nostre origini e il nostro territorio.”

“Siamo orgogliosi di rinnovare il nostro sostegno a questa iniziativa – commenta Francesca Furlan, Responsabile Pubbliche Relazioni di Despar Nord – a conferma del nostro impegno nella valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche dei nostri territori e del tessuto economico locale. In questa occasione, insieme a uno chef, proporremo show cooking realizzati con prodotti locali selezionati nell’ambito del nostro progetto ‘Sapori del Territorio’, con cui da oltre un decennio promuoviamo nei nostri punti vendita le eccellenze agroalimentari sostenendo produttori locali e microlocali, dando visibilità alle loro produzioni e incentivando la sostenibilità lungo l’intera filiera.”

Dal 11 al 14 aprile, vieni a vivere il festival del formaggio più goloso d’Italia. Ti aspettiamo!

L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

Il programma completo su www.formaggioinvilla.it

Main partner della manifestazione è il Consorzio Tutela Formaggio Asiago.

Con il Patrocinio del Comune di Cittadella

Sponsor: Pastificio Bragagnolo, Pool Pack packaging alimentare, Despar, Eurospar ed Interspar, A.R.A.V. Associazione Allevatori del Veneto, Innovazione Noleggio furgoni refrigerati.

