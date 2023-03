Fiera e Forum del Cicloturismo a Bologna

Questa seconda edizione della Fiera del Cicloturismo si presenta ricca di appuntamenti e momenti di divertimento iniziando dall’Area Kids, uno spazio dedicato ai bambini in cui possano sperimentare attività fisiche e ludiche in totale sicurezza con la mission di renderli consapevoli dell’importanza di uno stile di vita fisicamente attivo e di insegnare loro a pedalare in maniera autonoma e sicura anche in strada.

Alla fine del primo giorno ci sarà il concerto di Roy Paci a numero chiuso dentro al recinto fieristico e avranno accesso coloro che avranno visitato la fiera durante la giornata di sabato 1° aprile.

Durante i due giorni di fiera, inoltre, l’ente del turismo di Gran Canaria, inviterà i visitatori a salire sul palco situato nel Binario Centrale, per percorrere i paesaggi di Gran Canaria in sella a una bicicletta, sfidando e rispondendo alle domande della simpaticissima presentatrice Mariangela Martino. In palio c’è un viaggio all’isola conosciuta come il “continente in miniatura” di una settimana per due persone.

Bikeitalia organizza all’interno della Fiera del Cicloturismo un workshop gratuito sulla manutenzione base e d’emergenza della bicicletta, dal preparare la bici per un viaggio, con tutte le operazioni di manutenzione preventiva per partire con una bici in condizioni perfette, all’affrontare gli imprevisti in viaggio, perché, per quanto possiamo impegnarci, lo spauracchio di un problema meccanico è sempre in agguato.

Per tutti coloro interessati a saperne di più sul mondo del cicloturismo, dalle best practices sulla mobilità sostenibile alle esperienze di viaggio, un ricchissimo programma aspetta il visitatore con i Bikeitalia Talks: presentazioni, storie di viaggio e di terre da scoprire, con mille spunti per immaginare e prepararsi alla prima o prossima esperienza di un viaggio in bicicletta. Tra gli ospiti, Omar Di Felice e il talk sulla sua gestione dei limiti, la detentrice di Guinness World Record Paola Gianotti, Dino Lanzaretti, i suoi viaggi estremi dalla Siberia al Sud America e l’invito a viaggiare al femminile con la proiezione di “Women Don’t Cycle” il docufilm di Manon Brulard che parla delle donne incontrate durante il suo viaggio in bici verso il Giappone.

ALLA FIERA DEL CICLOTURISMO PUOI VENIRE IN BICI (E IN TRENO)

Il parcheggio provvisorio più grande d’Italia è pronto ad accogliere 500 bici, con servizio di assistenza tecnica.

Questo il ringraziamento della Shimano e dagli organizzatori della Fiera del Cicloturismo a tutti coloro che si muovono ogni giorno in bicicletta: “Grazie perché ogni volta che usi la bici scegli di prenderti cura della tua città, facendo un uso razionale dell’energia e dello spazio. GRAZIE PER AVER SCELTO LA BICICLETTA! Grazie, per il Tuo desiderio di un mondo migliore e per ogni volta in cui decidi di essere parte della soluzione e non del problema”.

Invito, quello di raggiungere la Fiera del Cicloturismo con mezzi sostenibili, dimostrato anche dalla presenza di Trenitalia Tper, quale media partner e vettore ufficiale della Fiera: la strada per un turismo sostenibile passa dal connubio treno-bici.

La Fiera del Cicloturismo non finisce a DumBO: infatti grazie alla preziosa collaborazione della Consulta della bicicletta di Bologna, sarà possibile ricevere informazioni su come defluire dallo spazio espositivo con la propria bici, come raggiungere la stazione dei treni e come muoversi e orientarsi a Bologna.

“Come azienda siamo fortemente convinti che la bicicletta possa migliorare le nostre vite e l’ambiente in cui viviamo. Per questo ci impegniamo da oltre 100 anni nella realizzazione di componenti affidabili e durevoli nel tempo e nel garantire un’assistenza di qualità a tutti coloro che pedalano grazie a una rete di più di 90 Shimano Service Center diffusi su tutto il territorio nazionale. In occasione della Fiera del Cicloturismo abbiamo voluto ribadire il concetto mettendoci al servizio di chi sceglie la bicicletta” dichiara Ilaria Deidda, Country manager di Shimano Italia.

“Decenni di studi di pianificazione urbanistica dimostrano che se crei spazi per le automobili e per il traffico attirerai auto e traffico, mentre se pianifichi gli spazi per accogliere le persone, attirerai le persone”, dichiara Pinar Pinzuti, direttrice della Fiera del Cicloturismo e project manager di Bikenomist che ha ideato il progetto della Shimano Service Station.

L’evento, a ingresso gratuito con registrazione online, si rivolge ad appassionati e curiosi del turismo attivo, ai viaggi in bici, ma anche a chi vorrebbe sperimentare per la prima volta questo modo di viaggiare, in famiglia, con amici o in solitaria.

Info per partecipare, per il concerto di Roy Paci e per il workshop: www.fieradelcicloturismo.it

Silvia Donatiello