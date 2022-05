Dodicesima Giornata Nazionale delle Dimore Storiche ADSI

Domenica 22 maggio ritorna l’appuntamento con le dimore storiche italiane

Oltre 400 tra castelli, rocche, ville, parchi, antiche tenute agricole, giardini aprono le porte ai visitatori

Sono luoghi esclusivi, normalmente chiusi al pubblico. Ma grazie all’ADSI, l’associazione che riunisce i proprietari delle dimore storiche, una volta l’anno c’è la possibilità di scoprirli gratuitamente. Il prossimo appuntamento coincide con la XII Giornata Nazionale ADSI. Il 22 maggio contemporaneamente in tutte le regioni d’Italia diverse Dimore Storiche apriranno i battenti. Per molte è necessaria la prenotazione, affinché la visita si svolga nel migliore dei modi, considerando che si tratta di siti normalmente abitati e spesso di grande pregio storico, architettonico, culturale.

Si tratta infatti di beni “soggetti a vincolo”, tutelati dallo Stato, distribuiti in tutto il Paese, di cui quasi l’80% situati in campagna o in provincia. Ognuno di questi beni ha una precisa identità, unica in Europa, e uno stretto legame con il territorio di riferimento.

In Piemonte e Valle d’Aosta le dimore aperte sono 23, 22 sul territorio piemontese e 1 in Valle d’Aosta. Un’ottima occasione per conoscere il territorio e fare un gita sul lago o fra le vigne, o magari perché un po’ più in là a scoprire il Piemonte e la Valle d’Aosta.

Redazione Centrale TdG