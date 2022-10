Degustando arriva a Milano

La Kermesse enogastronomica, nata a Torino, apre i battenti il 19 Ottobre al nhow Hotel Milano in Via Tortona 35 Chef Stellati e Cantine da tutta Italia i protagonisti della serata

Dopo venti edizioni svolte in Piemonte, Degustando, il format ideato dalla To-be Events, diventa !on tour” e arriva a Milano. L’evento che porta l’Alta Cucina di grandi Chef e selezionati produttori vitivinicoli da tutta Italia nelle location più prestigiose della penisola ha scelto il nhow Hotel di Via Tortona 35, hotel dallo stile unconventional del Gruppo NH, per la sua ventunesima edizione, che avrà luogo mercoledì 19 Ottobre dalle ore 20:00.

Dopo il successo ottenuto dall“ultimo evento Degustando a Torino, durante l“Eurovision Song Contest in Nuvola Lavazza, Milano sarà la prima città di un tour che si svolgerà per tutto il 2023 in selezionate mete italiane.

Una cena itinerante tra postazioni di chef, produttori gastronomici ed eccellenze vinicole, per una serata all “ insegna del buon cibo e dell “ ottimo vino in perfetto stile milanese. 10 Chef, alcuni dei quali stellati Michelin, prepareranno durante uno Show Cooking 10 piatti di alta gastronomia declinandoli in chiave street food. Dal Piemonte alla Sicilia, si potranno degustare prestigiose etichette di diverse denominazioni vitivinicole delle cantine Montalbera e Gancia in Monferrato, Fontanafredda nelle Langhe e Duca di Salaparuta e Florio in Sicilia. Presente anche, con i suoi premium beverage, il Brand piemontese Lurisia. Degustando è un evento che ha visto, in sei anni di ! gusto”, protagonisti centinaia di Chef, 80 dei quali stellati Michelin, 100 cantine e un pubblico di migliaia di persone. Sarà come cenare in più ristoranti nello stesso momento, ma in una sola location, all’interno di un percorso gastronomico dalle infinite sfumature.

Come funziona? Gli Chef presenti, tra cui i stellati Michelin, si ritroveranno a cucinare e a servire al pubblico i propri piatti più famosi in formato tapas. L “ evento è un vero e proprio concept album del gusto, in cui le canzoni sono i piatti degli chef, le eccellenze gastronomiche, i grandi vini e i cocktail. Nasce così un percorso gastronomico alla scoperta dei gusti del territorio, una cena itinerante da trascorrere passeggiando e chiacchierando tra gli stand.

Gli Chef presenti alla serata sono: