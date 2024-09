Domenica 22 settembre dalle 11.30 alle 23.00

Villa Lascaris, ingresso da P.zza SS. Pietro e Paolo – Pianezza (TO)

Un’intera giornata dedicata allo spazio. Da mattina a sera inoltrata un ampio ventaglio di convegni, mostre, esperienze, laboratori per bambini, dialoghi e racconti con il naso all’insù, per conoscere ed esplorare i nuovi mondi e le nuove frontiere dell’umanità. E, poiché la curiosità mette fame, un’area Food&Wine che coniuga il cibo con il rispetto per l’ambiente.

Insomma, una giornata imperdibile, davvero “spaziale”, domenica 22 settembre a Villa Lascaris a Pianezza.

Nata dalla collaborazione tra Villa Lascaris, casa di spiritualità e cultura dell’Arcidiocesi di Torino e il giornalista, scrittore e G-Astronauta Maurizio Maschio, con il patrocinio del Comune di Pianezza, il supporto di Thales Alenia Space e Altec, DAL PARCO ALLA LUNA… E OLTRE – Festival G-Astronomico, vedrà susseguirsi, nelle sale auliche di Villa Lascaris e in diverse zone del suo grande parco incontri con importanti ospiti del mondo scientifico, culturale e aerospaziale, mostre ed esperienze per tutte le età: un programma che si propone di far conoscere, in modi diversi e con diversi linguaggi, lo stato dell’arte delle esplorazioni spaziali e della colonizzazione di Marte, l’importanza del settore spaziale per la vita di tutti i giorni qui, sulla Terra, ma anche come l’uomo racconti e immagini l’universo.

Non mancheranno laboratori per bambini per giocare con le stelle pur essendo su un prato; libri, dialoghi tra il pubblico e i ricercatori per conoscere quando arriveremo a costruire una base su Marte e come sarà abitare il Pianeta Rosso. E, ancora, lo space food e un’area mostre in cui verranno esposti modelli di ogni dimensione di rover marziani, razzi, shuttle, navette spaziali e splendide illustrazioni realizzate da un maestro del genere fantascientifico. Nel prato centrale di Villa Lascaris, poi, durante il giorno sarà possibile partecipare a laboratori di robotica LEGO® e divertirsi a completare un campo marziano.

Ma non è finita: durante tutta la giornata uno spazio food & wine immerso nel verde, per riposare e ristorarsi insieme a tanti produttori della provincia di Torino che si distinguono, oltre che per la qualità dei loro prodotti, per una filosofia che rispetta il pianeta e le tradizioni del nostro territorio, assieme ai vini tipici della provincia di Torino presentati, nelle 4 Denominazioni di Origine Controllata, dall’Enoteca Regionale dei vini della provincia di Torino e dai sommelier FISAR.

Al tramonto, un Aperitivo Spaziale nel parco con sfiziosi piatti e i vini dell’Azienda Agricola Silvano Bolmida di Monforte d’Alba accompagnati dalla musica a tinte cosmiche di Lhasa Society per ammirare la bellezza del sole che scende dietro le montagne della Valle di Susa, guardando la Sacra di San Michele. Un momento conviviale in attesa della notte e della magia delle stelle: sul grande prato del parco di Villa Lascaris, tra coperte stese sull’erba e cuscini sui quali distendersi a osservare il cielo, ci saranno anche due telescopi. Per osservare da vicino la luna, le stelle e i pianeti, raccontati e spiegati in tutta la loro misteriosa bellezza dagli astrofili di Celestia Taurinorum.

IL PROGRAMMA

Sala Affreschi, ore 11.30 – 12.30 – L’ITALIA NELLO SPAZIO

Intervengono:

Fabio Massimo Grimaldi – Presidente di ALTEC

Giuseppe Scellato – Presidente incubatore I3P Politecnico di Torino – ESA BIC Turin

Walter Cugno – Vicepresidente Dominio Esplorazione e Scienza di Thales Alenia Space e direttore generale del sito di Torino

Vincenzo Giorgio – Amministratore Delegato di ALTEC

Moderano il giornalista Maurizio Maschio e il direttore di Villa Lascaris Marco Fracon

DIALOGHI SULLO SPAZIO

Area antistante Sala Colonne, ore 14.30 – 15.00 – Maurizio Manzieri, artista, e Fulvio Gatti, giornalista: 30 ANNI DI ILLUSTRAZIONI DI FANTASCIENZA

Fontana nel parco, ore 15.00 – 15.45 – Ferruccio Ceragioli, fisico e teologo: SCIENZA E TRASCENDENZA

Fontana nel parco, ore 16.00 – 16.45 – Piero Bianucci, giornalista e scrittore: PRESENTAZIONE DEL LIBRO “VITA SGHEMBA. OTTANT’ANNI TRA SCRITTORI, SCIENZIATI E TELESCOPI” di Piero Bianucci, ETS ed.

Fontana nel parco, ore 17.00 – 17.45 – Giulia Bassani, ingegnere aerospaziale, scrittrice, space influencer: IN VIAGGIO VERSO MARTE TRA SCIENZA E FANTASCIENZA

Sala Affreschi, ore 18.00 -18.45 – Walter Cugno, Vicepresidente Dominio Esplorazione e Scienza di Thales Alenia Space e direttore generale del sito di Torino: DALLA LUNA A MARTE ALLO SPAZIO SIDERALE

Sala Affreschi, ore 19.00 – 19.45 – SPACE CULINARY JAM “Space food tra realtà e settima arte” per preparare la cena…

Introducono il salotto prima di cena Liliana Ravagnolo (esperta di cibo spaziale, addestratrice astronauti, Responsabile Mission operations e Training in ALTEC) e Maurizio Maschio.

Interventi di:

Marco Lombardi – Giornalista enogastronomico, docente e inventore della Cinegustologia

Marco Ambrosio – Modellista, autore, esperto di science fiction

German Impache – 3D concept artist e Model Maker

Modera: Antonio Lo Campo, giornalista scientifico de La Stampa

MOSTRE

Sala Colonne, ore 11.30 – 19.00

Centro Modellistico Torinese – Maurizio Manzieri – artista

AREA MOSTRE ALL’INTERNO DEL PARCO

German Impache – 3D concept artist e Model Maker

SPAZIO EXPERIENCE

Associazione Artù APS – dalle 11.30 alle 19.00, Robot Lego® e Campo Marziano

Gruppo Astrofili “Celestia Taurinorum” – dalle 21.00 alle 23.00, osservazione del cielo notturno con telescopi. Poiché l’osservazione si svolgerà sul grande prato all’inglese, chi ha piacere può portare con sé un telo o una coperta per guardare le stelle distesi sull’erba.

SPAZIO KIDS

Prato bimbi, dalle 14.30 alle 18.30

Le stelle e noi – Laboratorio per bambini da 4 a 10 anni a cura di Spazio Chroma – Durata dei laboratori: 45 minuti. Iscrizione in loco o via mail al momento della prenotazione, indicando il numero di bambini partecipanti, l’età e l’orario prescelto.

SPAZIO FOOD&WINE

ACCADEMIA DEL PANINO – panini gourmet e bibite

COOPERATIVA SOCIALE 6 CASTELLI – vino

GREEN ITALY – prodotti da forno dolci e salati a base di grani antichi e canapa sativa

INCANTESIMO DEL GUSTO – gelati e bibite

LA TRIPA ‘D MUNCALÈ – trippa pronta, salame di Tripa ‘d Muncalè e nervetti

ENOTECA REGIONALE DEI VINI DELLA PROVINCIA DI TORINO e FISAR – vini in assaggio delle 4 DOC torinesi

APERITIVO SPAZIALE

ore 19.00 – 23.00

In attesa di osservare le stelle da vicino, grazie al Gruppo Astrofili Celestia Taurinorum e ai telescopi nel prato di Villa Lascaris, un aperitivo “spaziale” a buffet nel parco, accompagnato dai vini dell’Azienda Agricola Silvano Bolmida di Monforte d’Alba. Il biglietto comprende anche l’ingresso al panel “SPACE CULINARY JAM “Tra realtà e settima arte” per preparare la cena… in Sala Affreschi dalle ore 19.00.

BIGLIETTI E ORARI

DIURNO – ingresso dalle ore 11.30 alle 19.00 – comprende l’accesso ai panel, alle mostre, alle experience e ai laboratori. È incluso un assaggio nell’area Food&Wine

SERALE – dalle 21.00 alle 23.00 – comprende l’ingresso al prato di Villa Lascaris e l’experience di osservazione delle stelle

SERALE CON APERITIVO – dalle 19.00 alle 23.00 – comprende l’ingresso al panel Space Culinary Jam, aperitivo con degustazione di vini e accompagnamento musicale, osservazione delle stelle a partire dalle 21.00 nel prato di Villa Lascaris. Posti limitati, prenotazione obbligatoria

N.B. Biglietti disponibili in loco. È fortemente consigliata la prenotazione – obbligatoria per l’aperitivo – via mail all’indirizzo eventi@villalascaris.it, indicando il numero di partecipanti e il tipo di biglietto prescelto.

Villa Lascaris

Via Lascaris 4 – 10044 Pianezza (TO)

Tel. 011 9676145

eventi@villalascaris.it

www.villalascaris.it

Redazione Centrale TdG