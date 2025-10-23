Dal 23 al 26 ottobre, in Piazza Castello a Torino, c’è Casa Buonissima

Fari puntati su Jeremy Chan ospite da Eataly, Eugeni de Diego, Jacopo Ticchi, Fabrizio Fiorani, Alessandro Negrini, Alberto Gipponi e molti altri

Dal 23 al 26 ottobre, in Piazza Castello, ci sarà Casa Buonissima, uno spazio nel cuore di Torino dedicato alla cultura gastronomica e al dialogo tra le eccellenze italiane e internazionali.

Ogni giorno un palinsesto diverso, animato da incontri, talk, masterclass, cooking show, laboratori e degustazioni, in cui saranno protagonisti interpreti del mondo della cucina, della pasticceria, dell’arte bianca, del vino e del giornalismo enogastronomico.

Casa Buonissima offrirà al pubblico un percorso esperienziale che attraversa tutte le dimensioni del gusto — dalla pasticceria alla pasta, dagli aperitivi al caffè — con appuntamenti dedicati a colazioni d’autore, dialoghi con chef e giornalisti, showcooking e degustazioni tematiche.

Novità di questa edizione è lo spazio dedicato alla presentazione di libri gastronomici, che vedrà protagonisti chef di rilievo internazionale, invitati a condividere i propri progetti editoriali e a proporre assaggi ispirati alle loro opere letterarie.

Tra gli ospiti confermati, Jeremy Chan del ristorante Ikoyi di Londra (1 Stella Michelin), Alessandro Negrini de Il Luogo Aimo e Nadia di Milano (1 Stella Michelin), Ferran Adrià ed Eugeni de Diego, rispettivamente ex chef e sous-chef del ristorante ElBulli, insieme a numerosi altri protagonisti della scena gastronomica contemporanea. Il programma includerà inoltre un talk dedicato alla frollatura del pesce a cura di Jacopo Ticchi della Trattoria da Lucio.

Due importanti progetti della Camera di Commercio di Torino avranno uno spazio dedicato all’interno di Casa Buonissima:

Maestri del Gusto , con masterclass e approfondimenti sulle eccellenze artigiane del territorio;

Mangèbin, che attraverso una selezione di ristoranti aderenti proporrà quotidianamente, dalle ore 17:00, lamerenda sinoira, omaggio alla tradizione gastronomica piemontese.

Sarà inoltre presente Al Bronzo | Barilla, con showcooking dedicati al pranzo e verranno poi presentati due progetti promossi dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, dedicati alle nuove frontiere del cibo e della sostenibilità, tra intelligenza artificiale e agricoltura nello spazio.

Casa Buonissima si conferma luogo di incontro, conoscenza e confronto, capace di valorizzare la cultura gastronomica in tutte le sue forme e di promuovere l’eccellenza italiana nel panorama internazionale.

Meet the Chef – Jeremy Chan

Il 25 ottobre a partire dalle 14.30, presso la Sala Duecento di Eataly Lingotto, luogo simbolo della cultura gastronomica italiana, nel cuore dell’ex fabbrica Fiat di Torino, la scena sarà tutta per Jeremy Chan, chef e co-fondatore di Ikoyi, ristorante londinese, 2 Stelle Michelin che ha conquistato la critica internazionale con la sua cucina visionaria, fatta di ingredienti inaspettati, fuoco e poesia. Considerato tra i più innovativi della sua generazione e conosciuto dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione a MasterChef, Jeremy Chan porta a Torino il suo approccio personale e visionario alla cucina, che fonde influenze globali e ingredienti inaspettati.

Quattro saranno i momenti che lo vedono protagonista: il talk, la presentazione del libro “Ikoyi. A journey through bold heat with recipes”, lo show cooking con preparazione di due piatti tratti dal suo libro e la successiva degustazione.

Moderatore: Valentina Dirindin

Programma Casa Buonissima

Giovedì 23 ottobre

10:15: Meet the Chef: Eugeni De Diego presenta “Còmo cucina un chef en casa”

Presentazione libro e degustazione.

Lo chef Eugeni De Diego, per quindici anni executive chef di El Bulli di Ferran e Albert Adrià, presenta “Cómo cocina un chef en casa”, seguito dalla degustazione di un piatto tratto dal libro.

Moderatore: Belèn Parra e Luca Iaccarino

11:15: La colazione dolce e salata di Gastropasticceria Scaiola

Talk e degustazione.

Dal 1990 la famiglia Scaiola porta avanti uno dei luoghi gastronomici più amati dai torinesi.

La seconda generazione, con Luca e Giacomo Scaiola, guiderà un talk dedicato alla loro idea di colazione dolce e salata, seguito da una degustazione delle loro specialità di pasticceria e cucina.

Moderatore: Piera Genta

12:00: Stefano Sforza interpreta Barilla Al Bronzo

Show cooking e degustazione.

Lo chef Stefano Sforza del ristorante Opera di Torino sarà protagonista di uno show cooking durante il quale realizzerà: Linguina Barilla Al Bronzo con miso, alghe e Parmigiano Reggiano.

Moderatore: Marco Trabucco

14:30: Meet the Chef: che gusto ha il mare? con Jacopo Ticchi – Da Lucio

Talk con degustazione.

Lo chef Jacopo Ticchi, il “mago del pesce frollato” e tra i cuochi più innovativi della scena italiana, racconterà la sua filosofia culinaria: dalla scelta e frollatura del pesce alle tecniche e abbinamenti che ne esaltano i sapori. A seguire è prevista una degustazione dei suoi piatti.

Moderatore: Nadia Afragola

15:30: A scuola di Parmigiano Reggiano

Masterclass con degustazione.

Alla scoperta del gusto con degustazione guidata di tre stagionature. A cura di Alessandro Stocchi, esperto degustatore.

16:30: Fontanafredda e i suoi terroirs

Masterclass con degustazione.

L’importanza di valorizzare l’identità di ogni singolo vino, espressione autentica del territorio da cui nasce.

In degustazione:

Alta Langa DOCG Limited Edition 2021

Roero Arneis DOCG Val di Tana 2023

Colli Tortonesi DOC Timorasso Derthona 2023

Barolo DOCG del Comune di Serralunga d’Alba 2021 bio Renaissance

Moderatore: Danilo Poggio

17:30: Le Merende Sinoire di MangèBIn

Degustazione.

Attraverso i suoi ristoratori aderenti, Mangèbin promuove il territorio valorizzando le merende sinoire, in perfetto stile piemontese.

In abbinamento i vini di Torino DOC:

Dume Ristorante con il flan di topinambur, chips e fonduta di toma abbinato a Freisa di Chieri DOC frizzante

con il flan di topinambur, chips e fonduta di toma abbinato a Freisa di Chieri DOC frizzante Casa Broglia con il vitello tonnato abbinato a Erbaluce di Caluso DOCG

con il vitello tonnato abbinato a Erbaluce di Caluso DOCG Rabezzanacon l’insalata russa abbinato a Pinerolese DOC Bianver

Moderatore: Dario Bragaglia

18:30: Alta Langa DOCG: Assaggio di una storia piemontese

Masterclass con degustazione.

Il Consorzio Alta Langa, insieme ai sommelier di AIS Piemonte, guiderà il pubblico alla scoperta della bollicina piemontese per eccellenza, premiata come Vino dell’Anno 2025 della Regione Piemonte.

A seguire, degustazione di:

Alta Langa DOCG Extra Brut 2020

Alta Langa DOCG Riserva Blanc de Blancs Pas Dosé 2019

Venerdì 24 ottobre

10:15: Equilibri a tavola: il piatto e il bicchiere con lo chef Alberto Gipponi

Talk e degustazione.

L’idea è raccontare come ogni piatto che arriva in tavola sia il risultato di un profondo lavoro di ricerca e valorizzazione, lo stesso approccio che guida anche la scelta dell’acqua che lo accompagna.

Il racconto sarà affidato allo chef Alberto Gipponi di Dina Ristorante, affiancato da Elena Tassone, Responsabile Marketing di Acqua S.Bernardo, che parlerà del legame tra S. Bernardo e Dina e dei valori condivisi tra i due mondi.

Moderatore: Lara Loreti

11:15: A scuola di Parmigiano Reggiano

Masterclass con degustazione.

Degustazione guidata di tre stagionature in abbinamento all’aceto balsamico tradizionale di Modena DOP.

A cura di Alessandro Stocchi, esperto degustatore.

12:00: Marcello Zaccaria interpreta Barilla Al Bronzo

Show cooking e degustazione.

Lo chef Marcello Zaccaria, Executive chef di Academia Barilla, sarà protagonista di uno show cooking durante il quale realizzerà: Fusilloni Barilla Al Bronzo su crema di broccoli, ricotta salata e pane profumato alle alici e uvetta.

Moderatore: Rosalia Imperato

13:15: Alessandro Scardina interpreta Barilla Al Bronzo

Show cooking e degustazione.

Lo chef Alessandro Scardina del Ristorante La Pista di Torino sarà protagonista di uno show cooking durante il quale realizzerà: Fusillo Barilla Al Bronzo cotto in estratto di rapa rossa e brodo di aringa affumicata, fonduta di Parmigiano oltre 30 mesi, uova di aringa affumicate e aringa sott’olio.

Moderatore: Leo Rieser

15:30: “Può una birra analcolica essere buona quanto una classica?” con Teo Musso di Baladin

Masterclass con degustazione.

Teo Musso, eclettico e visionario fondatore di Birra Baladin, guiderà il pubblico in un viaggio alla scoperta dell’universo brassicolo contemporaneo, mettendo a confronto alcune delle sue nuove creazioni, analcoliche e non. Attraverso un percorso di degustazione e racconto, Musso esplorerà differenze e affinità tra le diverse tipologie di birra, analizzandone note organolettiche, metodi di produzione e profili di gusto, per rispondere a una domanda sempre più attuale.

Moderatore: Chiara Cavalleris

16:30: Viaggio nel cioccolato artigianale torinese con Guido Gobino

Masterclass con degustazione.

Guido Gobino, titolare della storica insegna torinese Gobino, una delle eccellenze della città, ci porterà in un viaggio nel mondo del cioccolato tra tradizione, innovazione e passione.

17:30: Le Merende Sinoire di MangèBIn

Degustazione.

Attraverso i suoi ristoratori aderenti, Mangèbin promuove il territorio valorizzando le merende sinoire, in perfetto stile piemontese.

In abbinamento i vini di Torino DOC:

Antica Bruschetteria Pautasso con le bruschette con giardiniera abbinato a Valsusa DOC Avanà

con le bruschette con giardiniera abbinato a Valsusa DOC Avanà Le Vitel Étonné con la focaccia con carpaccio marinato di Fassona e salsa alla senape abbinato a Erbaluce di Caluso DOCG

con la focaccia con carpaccio marinato di Fassona e salsa alla senape abbinato a Erbaluce di Caluso DOCG Fermata Alpi Graiecon la panna cotta alla bagna cauda abbinato a Pinerolese DOC Malvasia

Moderatore: Paolo Alciati

18:30: Reale, artificiale o intelligente – Il vitello tonnato

Talk e degustazione.

Un inedito contest culinario in collaborazione con il Dipartimento di Informatica metterà a confronto lo chef Massimiliano Brunetto del Ristorante Le Vitel Ètonnè di Torino e Pepper, un robot dotato di intelligenza artificiale, nella creazione di un vitello tonnato ispirato alla ricetta di Matteo Baronetto. Il pubblico assaggerà e voterà le due versioni, scoprendo solo alla fine quale piatto è stato ideato dall’uomo e quale dall’IA. Un evento interattivo che esplora con curiosità e spirito critico il dialogo tra intelligenza umana e artificiale in cucina.

Moderatore: Fabio Marzano

Sabato 25 ottobre

10:15: La colazione dolce e salata dei Bread Bro

Talk e degustazione.

Bread Bro, il collettivo di panificatori torinesi composto da Sergio Scovazzo (Grano – Fornai in fermento), Jacopo Pistone (Cibrario) ed Enrico Murdocco (Tellia) presentano i loro lievitati dolci e salati in un viaggio tra profumi e sapori per una colazione fuori dal comune.

Moderatore: Chiara Cavalleris

11:15: Tiramisù Master Experience By Fabrizio Racca

Show cooking.

Un’esperienza che va oltre il gusto. La Tiramisù Master Experience, firmata da uno dei più innovativi pasticceri contemporanei della città, è molto più di un evento gastronomico: è un format esperienziale immersivo, pensato per coinvolgere il pubblico in un momento unico, creativo e multisensoriale.

Protagonista: il dessert italiano per eccellenza, il tiramisù.

12:00: Luca Andrè interpreta Barilla Al Bronzo

Show cooking e degustazione.

Lo chef Luca Andrè del ristorante vegetale Soul Kitchen di Torino sarà protagonista di uno show cooking durante il quale realizzerà: “Ricchezza e Povertà” – Linguine Barilla Al Bronzo, sedano rapa, alloro, nocciola, tartufo, finocchio di mare, brodo umami.

Moderatore: Monica Pianosi

13:00: Marcello Zaccaria interpreta Barilla Al Bronzo

Show cooking e degustazione.

Lo chef Marcello Zaccaria, Executive chef di Academia Barilla, sarà protagonista di uno show cooking durante il quale realizzerà: Fusilloni Barilla Al Bronzo su crema di broccoli, ricotta salata e pane profumato alle alici e uvetta.

Moderatore: Giorgio Pugnetti

14:30: Meet the Chef: Omaggio ad Aimo – dalle radici al futuro con Alessandro Negrini

Talk.

Lo chef Alessandro Negrini de Il Luogo Aimo e Nadia di Milano si racconta in un dialogo con Luca Iaccarino, tra esperienze, ispirazioni e la filosofia che guida la sua cucina.

Moderatore: Luca Iaccarino

15:30: L’arte multisensorialedell’aceto balsamico Giusti con Azotea

Masterclass e degustazione.

Lo chef Alexander Robles e il bar manager Matteo Fornaro, del ristorante e cocktail bar Azotea, dialogano con Acetaia Giusti – la più antica e rinomata acetaia al mondo – per raccontare l’aceto balsamico di Modena come ingrediente capace di unire culture e suggestioni lontane.

Un viaggio multisensoriale tra cucina e mixology Nikkei, che parte dal Perù e dal Giappone, attraversa Modena e arriva a Torino, tra abbinamenti inediti e contaminazioni sorprendenti.

Moderatore: Luca Milanetto

16:30 Meet the Chef: Marco Sacco presenta Il formaggio – come sceglierlo, degustarlo e cucinarlo

Presentazione libro e degustazione.

Lo chef Marco Sacco, alla guida del Ristorante Piccolo Lago di Verbania e del Ristorante Piano 35, 1 Stella Michelin di Torino, presenta “Il Formaggio – come sceglierlo, degustarlo e cucinarlo”, il libro di Manuela Vanni e Allan Bay con le sue ricette d’autore. Seguito dalla degustazione di un piatto.

Moderatore: Alessandra Monda

17:30: Le Merende Sinoire di MangèBIn

Degustazione.

Attraverso i suoi ristoratori aderenti, Mangèbin promuove il territorio valorizzando le merende sinoire, in perfetto stile piemontese.

In abbinamento i vini di TORINO DOC:

San Giors con la Frità rugnusa con riduzione di aceto di vino rosso abbinato a Pinerolese Rosso DOC

con la Frità rugnusa con riduzione di aceto di vino rosso abbinato a Pinerolese Rosso DOC Osteria Al Tagliere con il Vitello tonnato abbinato a Valsusa DOC Baratuciat

con il Vitello tonnato abbinato a Valsusa DOC Baratuciat Osteria Nuovacon l’Insalata russa abbinato a Erbaluce di Caluso DOCG

Moderatore: Rosalba Graglia

18:30: KM0 in orbita – Cibo nello spazio

Talk.

Un viaggio tra cibo e spazio, per immaginare il futuro dell’alimentazione oltre la Terra. Chef, ingegneri aerospaziali ed esperti di scienze agrarie si confronteranno sulle prospettive delle colture spaziali e sulle possibili alternative al cibo liofilizzato, in un incontro che unisce scienza, gusto e sperimentazione, con la partecipazione di Franco Malerba e della Prof.ssa Stefania De Pascale.

Moderatore: Fabio Marzano

Domenica 26 ottobre

10:15: Meet the Chef: Fabrizio Fiorani presenta il libro “Zucchero”

Talk e degustazione.

Un incontro dedicato all’arte della pasticceria contemporanea, in cui il celebre pastry chef Fabrizio Fiorani racconta la sua visione creativa attraverso il suo libro Zucchero. Un dialogo tra tecnica, estetica e passione, per scoprire come il dolce possa diventare un linguaggio universale di emozione e bellezza. Seguito dalla degustazione dei “Falsi d’Autore” tratti dal libro.

Moderatore: Nadia Afragola

11:15: Tiramisù Master Experience By Fabrizio Racca

Show cooking.

Un’esperienza che va oltre il gusto. La Tiramisù Master Experience, firmata da uno dei più innovativi pasticceri contemporanei della città, è molto più di un evento gastronomico: è un format esperienziale immersivo, pensato per coinvolgere il pubblico in un momento unico, creativo e multisensoriale.

Protagonista: il dessert italiano per eccellenza, il tiramisù.

12:00: Teo Prandi interpreta Barilla Al Bronzo

Show cooking e degustazione.

Lo chef Teo Prandi del ristorante Sabaudia in provincia di Torino sarà protagonista di uno show cooking durante il quale realizzerà: “Pasta con tonno 2.0” – Tortiglioni Barilla Al Bronzo, pomodoro, ventresca di tonno sott’olio, cipolla caramellata, katsuobushi e olio al prezzemolo.

Moderatore: Adele Palumbo

13:15: Hilton Turin Centre: la nuova apertura e lo chef Andrea Vallenzasca

Talk e show cooking.

Hilton Turin Centre presenterà la nuova apertura con uno showcooking dello chef Andrea Vellanzasca, che proporrà il suo piatto simbolo “Risotto, zafferano, lumache di Cherasco, prezzemolo e aglio nero”. Piemontese, formato all’ALMA di Gualtiero Marchesi e con esperienze in ristoranti di prestigio come il Cipriani di Venezia e l’Antinè di Barbaresco, Vellanzasca guida oggi la cucina del nuovo Hilton Turin Centre, dove unisce tradizione italiana, influenze orientali e valorizzazione delle materie prime in una cucina elegante e contemporanea.

Moderatore: Rocco Moliterni

14:30: Vini sotto la Mole” – con l’intervento del Dott. Felis

Talk.

Un viaggio alla scoperta dei vini della provincia di Torino attraverso le sue quattro aree storicamente vocate. L’incontro esplorerà le peculiarità di ciascun territorio, raccontandone storia, terroir e vitigni autoctoni, per comprendere come queste zone contribuiscono all’identità enologica del Torinese. Tradizione italiana, influenze orientali e valorizzazione delle materie prime in una cucina elegante e contemporanea. Sarà presente anche il Presidente del Consorzio di Tutela dell’Erbaluce di Carema e Canavese, Sig. Bartolomeo Merlo.

17:30: Le Merende Sinoire di MangèBIn

Degustazione.

Attraverso i suoi ristoratori aderenti, Mangèbin promuove il territorio valorizzando le merende sinoire, in perfetto stile piemontese.

In abbinamento i vini di TORINO DOC:

La Table Dloux Amis con “La tourta d’erba” dell’alta Valsusa abbinato a Erbaluce di Caluso DOCG

con “La tourta d’erba” dell’alta Valsusa abbinato a Erbaluce di Caluso DOCG La Locanda del Cont con i Peperoni con bagna cauda abbinato a Canavese Nebbiolo DOC

con i Peperoni con bagna cauda abbinato a Canavese Nebbiolo DOC Barbagustocon il Bonet abbinato a Caluso Passito DOCG

Moderatore: Marlena Buscemi

I posti per i talk di Casa Buonissima sono limitati e la prenotazione è obbligatoria al link www.buonissimatorino.it/eventi/casa-buonissima

SPONSOR E PARTNER BUONISSIMA 2025

MAIN PARTNER

Intesa Sanpaolo è Main Partner di Buonissima 2025, iniziativa che valorizza il dialogo tra arte, cultura e gastronomia, espressioni di un patrimonio che rende l’Italia un punto di riferimento internazionale. La partecipazione della Banca alla manifestazione si inserisce nella strategia di sostegno alla crescita culturale e sociale del Paese, in coerenza con le attività promosse attraverso le Gallerie d’Italia. L’impegno di Intesa Sanpaolo nella diffusione della conoscenza e nella valorizzazione dei talenti si manifesta anche nel progetto Gallerie d’Italia Kitchen, che offre ai grandi chef spazi di confronto e creatività all’interno dei musei della Banca, confermando la volontà di generare valore condiviso e di promuovere l’eccellenza italiana in tutte le sue forme.

Media Partner Il Giornale dell'Arte

MAIN SPONSOR

Lavazza Group continua a supportare Buonissima, rafforzando una partnership che valorizza la città e promuove la gastronomia d’eccellenza, un elemento chiave nell’identità dell’azienda, come evidenziato dai suoi progetti internazionali e dalle collaborazioni con chef rinomati. Con i specialty coffee 1895 Coffee Designers by Lavazza, tradizione e innovazione si fondono: ogni tazza diventa parte delle creazioni dei grandi chef, offrendo esperienze uniche e raffinate.

continua a supportare Buonissima, rafforzando una partnership che valorizza la città e promuove la gastronomia d’eccellenza, un elemento chiave nell’identità dell’azienda, come evidenziato dai suoi progetti internazionali e dalle collaborazioni con chef rinomati. Con i specialty coffee 1895 Coffee Designers by Lavazza, tradizione e innovazione si fondono: ogni tazza diventa parte delle creazioni dei grandi chef, offrendo esperienze uniche e raffinate. Barilla è un’azienda familiare, non quotata in Borsa, presieduta dai fratelli Guido, Luca e Paolo Fu fondata dal bisnonno Pietro Barilla, che aprì un panificio a Parma nel 1877. Oggi Barilla è famosa in Italia e nel mondo per la qualità dei suoi prodotti alimentari. Con i suoi brand – Barilla, Mulino Bianco, Pan di Stelle, Gran Cereale, Harrys, Pavesi, Wasa, Filiz, Yemina, Misko, Voiello, Academia Barilla, First, Catelli, Lancia, Splendor, Pasta Evangelists e Back to Nature – promuove una alimentazione gustosa, gioiosa e sana, ispirata alla dieta mediterranea e allo stile di vita italiano.

L’impegno del Gruppo è di offrire alle persone la gioia che il cibo buono e ben fatto può dare loro, fatto con ingredienti selezionati provenienti, per quanto possibile, da filiere responsabili, contribuendo a un presente e un futuro migliore.

Il Consorzio Alta Langa sarà Main Sponsor di Buonissima Torino per il secondo anno consecutivo, oltre ad aver affiancato la rassegna anche nella sua versione estiva. La presenza riflette i valori di questo spumante metodo classico, “Vino dell’Anno 2025” della Regione Piemonte: nato da vigne fino a 900 metri sim, da uve pinot nero e chardonnay, millesimato, gastronomico, fortemente identitario, simbolo di una comunità che porta avanti i valori della tradizione.

EVENT SPONSOR

Bernardo è la perfetta unione di qualità, tradizione ed eleganza. La sua fonte ha origine nelle Alpi Marittime, a un’altezza di 1.300 m, in un ambiente sano e incontaminato. Conosciuta sin dal 1926 per la sua leggerezza e per le eccellenti caratteristiche organolettiche, dagli anni Novanta è espressione del design italiano, grazie alla sua inconfondibile bottiglia “Gocce”, disegnata da Giorgetto Giugiaro. Ancora oggi icona di stile. Da maggio 2015 è entrata a far parte del Gruppo Montecristo. S.Bernardo: lunga tradizione tutta italiana di qualità e di stile.

TOP SPONSOR

Anche quest’anno il Consorzio del Parmigiano Reggiano sarà protagonista a Buonissima 2025 in qualità di top sponsor. Nel corso dell’evento verranno organizzate due masterclass con degustazioni in collaborazione con i prodotti DOP modenesi, che si svolgeranno all’interno di Casa Buonissima. La Dop sarà inoltre un ingrediente protagonista di tutte le cene ufficiali, della cerimonia d’apertura (in cui un rappresentante del Consorzio consegnerà il Premio Bob Noto) e in tutte le attività principali. Non mancherà un’area degustazioni dedicata al Parmigiano Reggiano, a cura di APR (Associazione Assaggiatori Parmigiano Reggiano), per accogliere tutti gli appassionati.

sarà protagonista a Buonissima 2025 in qualità di top sponsor. Nel corso dell’evento verranno organizzate due masterclass con degustazioni in collaborazione con i prodotti DOP modenesi, che si svolgeranno all’interno di Casa Buonissima. La Dop sarà inoltre un ingrediente protagonista di tutte le cene ufficiali, della cerimonia d’apertura (in cui un rappresentante del Consorzio consegnerà il Premio Bob Noto) e in tutte le attività principali. Non mancherà un’area degustazioni dedicata al Parmigiano Reggiano, a cura di APR (Associazione Assaggiatori Parmigiano Reggiano), per accogliere tutti gli appassionati. Eataly sostiene Buonissima come sponsor sin dalla sua prima edizione nel 2021 e anche quest’anno Eataly Torino Lingotto sarà location per la speciale serata Agnolotti&Friends: appuntamento venerdì 24 ottobre con la grande cena itinerante che vedrà ai fornelli chef da tutta Italia che proporranno la loro personale interpretazione della pasta ripiena. In programma anche laboratori didattici e appuntamenti speciali.

sostiene Buonissima come sponsor sin dalla sua prima edizione nel 2021 e anche quest’anno Eataly Torino Lingotto sarà location per la speciale serata Agnolotti&Friends: appuntamento venerdì 24 ottobre con la grande cena itinerante che vedrà ai fornelli chef da tutta Italia che proporranno la loro personale interpretazione della pasta ripiena. In programma anche laboratori didattici e appuntamenti speciali. Tartuflanghe è un’azienda artigianale a conduzione familiare, fondata nel 1975 ad Alba e specializzata nella selezione del tartufo fresco piemontese e nella produzione di specialità al tartufo. Oggi guidata dai figli dei fondatori, Paolo e Stefania Montanaro, l’azienda unisce tradizione e innovazione grazie a tecniche d’avanguardia che permettono di trasformare il tartufo in prodotti unici, apprezzati da chef e ristoranti in oltre 60 Paesi.

Con 30 ettari di tartufaie e una costante attenzione alla sostenibilità ambientale, Tartuflanghe celebra nel 2025 i suoi 50 anni di attività con l’apertura di PICO Bistrot e il progetto agricolo PICO’s Farm, rafforzando il legame con il territorio e ponendo il tartufo al centro della propria filosofia gastronomica.

Galup, storico marchio dell’industria dolciaria, nota per il suo prodotto più iconico, il Panettone piemontese, basso, largo, con copertura di glassa a base di nocciola “Tonda e gentile” Trilobata, è azienda impegnata nell’innovazione di prodotto per dare continuità di produzione e di proposta, non solo per le festività, ma tutto l’anno. È attenta al territorio, dalla scelta delle materie prime, fino alla selezione dei progetti a cui dare sostegno, perché in Galup si è convinti che il Piemonte è terra che esprime eccellenze.

SPONSOR

Guido Gobino è partner di Buonissima fin dalla sua prima edizione, condividendone lo spirito di valorizzazione della cultura gastronomica italiana e non con l’obiettivo di rendere Torino protagonista. Una presenza costante che unisce eccellenza artigianale e innovazione nel segno del Cioccolato.

è partner di Buonissima fin dalla sua prima edizione, condividendone lo spirito di valorizzazione della cultura gastronomica italiana e non con l’obiettivo di rendere Torino protagonista. Una presenza costante che unisce eccellenza artigianale e innovazione nel segno del Cioccolato. Anche durante questa edizione autunnale, Fontanafredda , cantina fondata nel 1858 da Re Vittorio Emanuele II, accompagnerà i piatti degli Chef con una selezione di Barolo e di grandi vini delle Langhe. Confermato anche il coinvolgimento di una selezione di produttori virtuosi di 101 Vini, la piazza italiana dei vini, in particolare due cantine piemontesi Borgogno e Casa E. di Mirafiore.

, cantina fondata nel 1858 da Re Vittorio Emanuele II, accompagnerà i piatti degli Chef con una selezione di Barolo e di grandi vini delle Langhe. Confermato anche il coinvolgimento di una selezione di produttori virtuosi di 101 Vini, la piazza italiana dei vini, in particolare due cantine piemontesi Borgogno e Casa E. di Mirafiore. Hilton Turin Centre è il nuovo cinque stelle di Torino, situato in Via dell’Arcivescovado a pochi passi dai principali luoghi simbolo della città. L’hotel, nato in un edificio razionalista del 1953 rinnovato in chiave contemporanea, offre 175 camere, tra cui 36 suite e una prestigiosa Presidential Suite con terrazza panoramica. Gli interni coniugano materiali pregiati, linee essenziali e richiami alla tradizione torinese, creando ambienti eleganti e senza tempo. L’offerta comprende il ristorante MALÌA, guidato dallo chef Andrea Vallenzasca, con cucina piemontese rivisitata, il cocktail bar Alchemy, un dehors urbano, oltre ad area benessere, spa e fitness centre. La struttura dispone inoltre di 11 sale riunioni tecnologicamente avanzate, risultando ideale sia per il turismo leisure che per il business.

è il nuovo cinque stelle di Torino, situato in Via dell’Arcivescovado a pochi passi dai principali luoghi simbolo della città. L’hotel, nato in un edificio razionalista del 1953 rinnovato in chiave contemporanea, offre 175 camere, tra cui 36 suite e una prestigiosa Presidential Suite con terrazza panoramica. Gli interni coniugano materiali pregiati, linee essenziali e richiami alla tradizione torinese, creando ambienti eleganti e senza tempo. L’offerta comprende il ristorante MALÌA, guidato dallo chef Andrea Vallenzasca, con cucina piemontese rivisitata, il cocktail bar Alchemy, un dehors urbano, oltre ad area benessere, spa e fitness centre. La struttura dispone inoltre di 11 sale riunioni tecnologicamente avanzate, risultando ideale sia per il turismo leisure che per il business. Tra i partner di Buonissima anche tante realtà d’eccellenza come Olio Roi con la sua selezione di oli da olive Taggiasche e la Delegazione AIS che offrirà consulenza sugli abbinamenti vini e piatti delle cene, curando anche il servizio con i propri sommelier.

con la sua selezione di oli da olive Taggiasche e la Delegazione AIS che offrirà consulenza sugli abbinamenti vini e piatti delle cene, curando anche il servizio con i propri sommelier. EDIT Torino sarà l’Hub di Buonissima, ospitando nelle proprie cucine i cuochi protagonisti delle diverse serate, mentre Acetaia Giusti porterà in tavola la sua rinomata selezione di balsamici.

sarà l’Hub di Buonissima, ospitando nelle proprie cucine i cuochi protagonisti delle diverse serate, mentre Acetaia Giusti porterà in tavola la sua rinomata selezione di balsamici. VESTIL , come ogni anno, fornirà le casacche ufficiali a tutti gli chef e vestirà tutto il personale impiegato nella manifestazione.

, come ogni anno, fornirà le casacche ufficiali a tutti gli chef e vestirà tutto il personale impiegato nella manifestazione. Fondata nel 1605, Acetaia Giusti è la più antica produttrice al mondo di Aceto Balsamico di Modena, giunta oggi alla 17ª generazione. Custode di una tradizione secolare, l’azienda propone la Collezione Storica di cinque Balsamici di Modena IGP, distinti per ricetta e invecchiamento, e i prestigiosi Grandi Invecchiati, tra cui l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, ottenuto da mosto d’uva cotto e invecchiato secondo il metodo dei “Rincalzi e Travasi”. Accanto ai classici, Giusti ha introdotto linee innovative come Perle, Cioccolatini, Panettone, Colomba e il Vermouth Giusti. Oggi l’azienda è guidata da Claudio Stefani Giusti, che ne prosegue la tradizione familiare con un approccio moderno.

Buonissima, promossa dall’Associazione di Promozione Sociale EatBìn, è realizzata con il patrocinio della Città di Torino, della Regione Piemonte e della Camera di Commercio di Torino.

L’evento è ideato e organizzato da To Be Company, leader in Italia nella produzione di eventi enogastronomici e corporate.

