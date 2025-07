Dal 10 al 20 luglio torna la Daiquiri Week firmata Ron Santiago de Cuba

La Daiquiri Week firmata Ron Santiago de Cuba™ si svolgerà dal 10 al 20 luglio

Oltre 60 locali in tutta Italia parteciperanno alla celebrazione di quest’anno

Ron Santiago de Cuba™, in collaborazione con Rinaldi 1957, presenta la Daiquiri Week: una celebrazione globale dello storico cocktail cubano, che si terrà dal 10 al 20 luglio 2025.

Durante questa settimana, Ron Santiago de Cuba™ unirà le forze con una selezione di bar italiani e internazionali per proporre le loro interpretazioni uniche del Daiquiri, accompagnate da esperienze ispirate alla cultura cubana in occasione dell’International Daiquiri Day (19 luglio).Quest’anno, Ron Santiago de Cuba™ offre agli amanti del rum e dei cocktail ancora più occasioni per assaporare un Daiquiri, con oltre 60 bar in tutta Italia.

L’evento annuale si propone di amplificare la cultura cubana e il legame del Daiquiri con il brand Ron Santiago de Cuba™ attraverso una serie di eventi nei bar locali, incluse serate a tema, speciali menù di cocktail e imperdibili gadget.

Dal 1862, la regione di Oriente, cuore della produzione del Rum Leggero, vede Santiago de Cuba pioniere in questo ambito. Il Ron Santiago de Cuba™ rappresenta lo spirito autentico di questa tradizione, con processi che valorizzano ingredienti locali come la canna da zucchero della regione cubana d’Oriente, ricca di minerali marini e dotata di un aroma unico. Questa canna produce una una melassa ideale per la distillazione, affinata successivamente con metodi tradizionali. Il rum cubano genuino porta un adesivo di garanzia verde che garantisce che è stato prodotto al 100% con ingredienti cubani. La D.O.P. è una certificazione aggiuntiva che assicura il mantenimento di alti standard e livelli di qualità. I rum sono maturati in botti di quercia bianca, con un secondo invecchiamento post-miscelazione per arricchire ulteriormente il loro profilo.

Per questa edizione, Ron Santiago de Cuba presenta due interpretazioni classiche del Daiquiri, più una versione più esclusiva e a sorpresa preparata da ogni locale:

White Daiquiri : Con Ron Santiago de Cuba™ Carta Blanca, lime fresco e zucchero, un equilibrio perfetto di freschezza e dolcezza.

: Con Ron Santiago de Cuba™ Carta Blanca, lime fresco e zucchero, un equilibrio perfetto di freschezza e dolcezza. Gold Daiquiri : Utilizza il Ron Santiago de Cuba™ Añejo 8 Anni per un cocktail dal gusto più ricco e complesso, con note di caramello e vaniglia che si fondono armoniosamente con il lime.

: Utilizza il Ron Santiago de Cuba™ Añejo 8 Anni per un cocktail dal gusto più ricco e complesso, con note di caramello e vaniglia che si fondono armoniosamente con il lime. Spicy Daiquiri: una versione a sorpresa, preparata dal bartender del locale utilizzando una delle seguenti referenze: Ron Santiago de Cuba™ Carta Blanca, Añejo 8 Anni o Extra Añejo 11 Anni.

La popolarità del rum è ai massimi storici, con i rum premium e super-premium come Ron Santiago de Cuba™ protagonisti di questo trend. L’interesse dei consumatori a livello globale è in forte crescita: si prevede che il valore dei rum premium aumenterà del 2% annuo tra il 2023 e il 2028, mentre i rum super-premium cresceranno del 3%, superando la media del settore rum a livello globale, che si attesta intorno all’1%.

Il Daiquiri cubano, che si ritiene sia nato a Santiago de Cuba™, nel sud-est dell’isola, è al centro di questa rinascita del rum. Non solo è uno dei migliori cocktail classici della storia moderna, ma è anche il cocktail al rum più venduto nei migliori bar del mondo . Non sorprende quindi che abbia una settimana celebrativa dedicata nel calendario internazionale dei cocktail.

Invitiamo tutti gli appassionati di cocktail e amanti della cultura cubana a unirsi alla celebrazione. Per maggiori dettagli sull'evento, visitate il sito web [ Daiquiri Week | Ron Santiago de Cuba | Italia ].

Celebrate con noi il fascino del Daiquiri e scoprite perché Ron Santiago de Cuba™ è sinonimo del Daiquiri perfetto.

Redazione Centrale TdG