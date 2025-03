Col Vetoraz a Vinitaly 2025

Nei Valdobbiadene DOCG Col Vetoraz, ambasciatori di eccellenza in Italia e nel mondo, la forza delle origini, la simbiosi col territorio, l’armonia di una famiglia – Pad. 6 Stand C5 – Verona 6 /9 Aprile 2025

Bere un calice di Valdobbiadene Docg Col Vetoraz è un’esperienza unica e completa, perché proprio in quelle bollicine sono racchiusi i messaggi chiave che trasmettono tutta l’essenza di ciò che questa realtà sa essere da oltre 30 anni. La forza delle origini, il senso di appartenenza e quindi di rispetto di un territorio, l’armonia di una famiglia, che ogni giorno rinnova il suo impegno e dedizione, per far sì che questi spumanti continuino ad essere ambasciatori di eccellenza in Italia e nel mondo.

Tutto questo si potrà vivere alla prossima edizione di Vinitaly dal 6 al 9 aprile, dove al Pad. 6-Stand C5, sarà in degustazione l’intera gamma degli spumanti Valdobbiadene DOCG: il VALDOBBIADENE DOCG Superiore di Cartizze, il VALDOBBIADENE DOCG Extra Brut Cuvée 5, il VALDOBBIADENE DOCG Extra Dry Cuvée 13, il VALDOBBIADENE DOCG Brut Cuvée Ø.

Ma oltre a questi, non mancheranno le tre più recenti referenze dell’azienda trevigiana, ovvero le ‘Coste’; il VALDOBBIADENE DOCG Millesimato Coste di Mezzodì il VALDOBBIADENE DOCG Brut Coste di Levante, il VALDOBBIADENE DOCG Extra Dry Coste di Ponente. Si tratta di un’accurata selezione di uve operata dall’azienda, provenienti da quelle che qui sono chiamate “coste”, ossia dai terreni collinari più o meno scoscesi, esposti a levante, ponente e mezzodì che, proprio per la loro particolare situazione pedoclimatica si prestano perfettamente alla produzione di spumante Brut, Extra Dry e Dry di grande armonia.

Tutto questo permetterà di scoprire l’intera gamma dei Valdobbiadene DOCG nelle loro diverse espressioni e sfumature, dal più secco con residuo zuccherino 0 fino al più amabile con 24 gr/lt.

Col Vetoraz Spumanti S.p.A.

Situata nel cuore della Docg Valdobbiadene, la cantina Col Vetoraz si trova a quasi 400 mt di altitudine, nel punto più alto dell’omonimo colle parte delle celebri colline del Cartizze. È proprio qui che la famiglia Miotto si è insediata nel 1838, sviluppando fin dall’inizio la coltivazione della vite. Nel 1993 Francesco Miotto, discendente di questa famiglia, assieme all’agronomo Paolo De Bortoli e all’enologo Loris Dall’Acqua hanno dato vita all’attuale Col Vetoraz, una piccola azienda vitivinicola che ha saputo innovarsi e crescere e raggiungere in soli 10 anni il vertice della produzione di Valdobbiadene Docg sia in termini quantitativi che qualitativi, con oltre 2.300.000 kg di uva Docg vinificata l’anno da cui viene selezionata la produzione di 1.250.000 di bottiglie. Oggi, raggiunti i 30 anni, la sfida è quella di riuscire a mantenere nel tempo questa importante posizione conquistata. Grande rispetto per la tradizione, amore profondo per il territorio, estrema cura dei vigneti e una scrupolosa metodologia della filiera produttiva e della produzione delle grandi cuvée, hanno consentito negli anni di ottenere vini di eccellenza e risultati lusinghieri ai più prestigiosi concorsi enologici nazionali ed internazionali.

Strada delle Treziese, 1 – S. Stefano di Valdobbiadene (Tv)

Tel. +39.0423.975291 Fax +39.0423.975571

E-mail: info@colvetoraz.it – Web: www.colvetoraz.it

