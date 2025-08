Cocconato d’Asti è un luogo che ha sempre saputo parlare al cuore. Un borgo collinare nel Monferrato astigiano, vivo, accogliente, pieno di bellezza autentica. Qui, tra le colline, i boschi, i vigneti e le eccellenze enogastronomiche, si respira da sempre un’armonia rara, fatta di storia, natura e cultura. Non a caso è uno dei Borghi più belli d’Italia.

Da questo contesto nasce “Cocconato bell’e buono”, un progetto che non vuole cambiare Cocconato, ma valorizzare ciò che c’è, aggiungendo nuove energie, visioni e stimoli.

L’idea è di Alberto Marchetti, imprenditore torinese, gelatiere innamorato di Cocconato fin da ragazzo, che insieme a Fabio Digilio (Diecicento) e Leo Longo (Bicierin) ha dato vita alla Combriccola Marchetti, una Società Benefit pensata per proporre un modo di fare impresa attento alle persone, al paesaggio, al territorio.

«Sono tornato in queste colline per cercare una seconda casa e ho ritrovato un mondo vivo e pieno di memoria. Non ho trovato la casa, ma ho trovato un progetto che mi fa sognare: creare il primo Villaggio Diffuso della Riviera del Monferrato» – racconta Alberto Marchetti.

COCCONATO, UN PUNTO DI RIFERIMENTO DEL MONFERRATO

Il progetto nasce da una convinzione profonda: Cocconato è già un riferimento per il Monferrato, grazie alla sua posizione strategica, alla qualità della vita, alla storia agricola e artigianale, al clima dolce che le ha guadagnato il soprannome di “Riviera del Monferrato”.

Cocconato bell’e buono aggiunge a tutto questo una proposta integrata e contemporanea che coniuga turismo, ospitalità, artigianato, cultura ed enogastronomia.

LA “COMBRICCOLA” E LE NUOVE PROPOSTE

Nel cuore del paese prendono forma nuove attività che dialogano con il borgo e i suoi abitanti, arricchendo l’offerta per turisti e cocconatesi:

AL COMBRÌ – Pizzeria & Dehor sulla piazza.

A cura di Diecicento Torino, è il luogo ideale per una serata informale. Pizze cotte nel forno a legna, birre Baladin, vini del territorio e piattini per la merenda sinoira, da gustare nel dehors sulla piazza, osservando la vita del paese che scorre.

LA SALUMERIA CON GASTRONOMIA E OSTERIA

Un’offerta attenta alle materie prime del Monferrato: salumi eccellenti, formaggi locali, piatti del giorno. Lo chef interpreta la tradizione con semplicità e rispetto.

LA GELATERIA ALBERTO MARCHETTI

Gusti legati al territorio, idee nuove e la qualità inconfondibile del maestro gelatiere torinese.

IL PASTIFICIO A VISTA

In via centrale, il laboratorio di pasta fresca produce ogni giorno agnolotti e tagliatelle. Il prodotto di punta sarà l’agnolotto di Cocconato, confezionato anche per la vendita all’ingrosso.

Oltre alle Pro Loco del Monferrato, già clienti, è prevista una distribuzione capillare su un circuito più ampio, per portare i sapori cocconatesi sempre più lontano.

LA CICLOFFICINA – ESPERIENZE E NOLEGGIO A DUE RUOTE

Firmata da Leo Longo, propone noleggio bici tout court oppure esperienze più strutturate: pic-nic con percorsi suggeriti, soste in aziende agricole aderenti, tour per gruppi e attività di team building.

Accanto all’officina, nel locale dell’ex caseificio, è stato attrezzato un parcheggio per bici elettriche e scooter e un piccolo concept store con gadget e accessori dedicati al cicloturismo lento e consapevole.

L’ALBERGO DIFFUSO

Un sistema di ospitalità distribuita: appartamenti integrati nella vita del paese, per un’accoglienza autentica e confortevole, a misura d’uomo. Il turista non è spettatore, ma parte della comunità.

LE BOTTEGHE ARTIGIANE

Nuove proposte in via centrale: ceramiche artistiche, illustrazione, design, libri, prodotti Slow Food e Slow Fiber, una drogheria che riscopre ricette locali. Spazi aperti a chi ama il bello fatto bene.

RESIDENZA D’ARTISTA

Nel cuore di Cocconato c’è una casa che ospita, tutto l’anno, gli artisti che vogliono rifugiarsi in questo angolo del Monferrato per esprimere la loro creatività. Al piano terra, l’atelier aperto al pubblico accoglie le loro opere.

