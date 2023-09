CioccolaTò adotta 10 artisti emergenti per colorare Barriera

Entrano nel vivo i preparativi di CioccolaTò. E mentre si definiscono gli ultimi dettagli per rendere quella del 2023 l’edizione più grande di sempre, con centinaia di eventi off e super ospiti in arrivo da tutta Italia, anche l’arte entra nel programma della kermesse.

Dopo il grande successo della prima edizione torna CIOCCOLATISSIMA, un contest per artisti emergenti che premierà le 10 opere più votate rendendole protagoniste della mostra “Cioccolato delle Meraviglie”, allestita in Barriera Milano e a loro dedicata.

“Tutti amano il cioccolato e per noi – dichiara Marco Fedele, direttore creativo di CioccolaTò – è importante che CioccolaTò possa essere davvero la festa di tutti. Se il cuore pulsante della manifestazione batte forte in Via Roma e in Piazza San Carlo, quest’anno vogliamo invadere tutta la città, da nord a sud. E l’arte, insieme al cioccolato, ci è sembrato il mezzo migliore per realizzare questo ambizioso obiettivo”.

Ad affiancare CioccolaTò nella realizzazione di Cioccolatissima sono Artàporter – startup innovativa che si occupa di promuovere l’arte emergente attraverso progetti creativi e partnership strategiche con brand di rilievo, con un occhio alla valorizzazione del territorio – Principi Adv e Toradio, media partner di CioccolaTò.

La call for artist apre ufficialmente il 26 settembre e c’è tempo per iscrivere le proprie opere fino al 15 ottobre. Requisiti fondamentali per l’ammissione è che le opere siano ispirate al tema cioccolato delle meraviglie e siano native digitali oppure realizzate con qualsiasi tecnica e successivamente digitalizzate.

Per iscrivere la propria opera al contest è necessario iscriverla al portale www.artaporter.it nella sezione Call For Artist.

Una giuria composta da artisti, maestri cioccolatieri e influencer giudicherà i lavori e selezionerà le 10 opere che comporranno la mostra “Cioccolato delle Meraviglie”.

La mostra sarà uno degli eventi off di punta di CioccolaTò. Il vernissage di “Cioccolato delle Meraviglie” aprirà ufficialmente CioccolaTò nella sera del 26 ottobre, durante un cocktail di inaugurazione nei locali di Principi Adv in via Antonio Banfo 41 e dal giorno 27 le 10 opere vincitrici verranno ospitate in 10 locali di Barriera Milano trasformandosi in una grande mostra diffusa di quartiere. Per la chiusura della kermesse la mostra si sposterà nei locali di EDIT in Piazza Teresa Noce 15A sabato 4 novembre, dove sarà protagonista del closed party di CioccolaTò con i Dj Set a cura di Toradio e in Piazza San Carlo il 5 novembre.

“Con la seconda edizione di Cioccolatissima – dichiara Massimo Gioscia, founder di Artàporter – siamo lieti di lanciare una call in cui gli artisti del nostro portale www.artaporter.it si cimenteranno, armati della creatività che li contraddistingue, in un contest attraverso il quale, siamo sicuri, racconteremo le meraviglie del cioccolato. Siamo contenti di lanciare questo contest con Cioccolatò e Principi Adv, partner importanti per il nostro progetto”.

“Da quando siamo in Barriera – dichiara Massimo Principi di Principi Adv – abbiamo aperto il nostro headquarter a diverse realtà con cui volevamo collaborare per generare valore condiviso. La partnership con CioccolaTò e Artàporter per il progetto Diffusissima si inserisce “naturalmente” nell’idea di crescita del territorio di cui Principi ADV vuole essere protagonista. Una chiara opportunità, attraverso l’arte e la cultura, per contribuire attivamente allo sviluppo del quartiere che ci ospita e il conseguente arricchimento per tutta la città”.

Info: https://cioccola-to.events/

Redazione Centrale TdG