Cinque golosi momenti da non perdere a Buonissima 2025

Opening Dinner – Palazzo Madama

La cena d’apertura itinerante di Buonissima andrà in scena a Palazzo Madama, Patrimonio Unesco nonché uno dei simboli della città di Torino, mercoledì 22 ottobre, dalle 19.30. Protagonisti della serata saranno undici grandi chef stellati che daranno estro alla loro creatività lasciandosi ispirare dalle opere della mostra che farà da cornice alla serata: “Vedova Tintoretto. In dialogo”.

Tra i protagonisti della serata sarà presente anche lo Chef Francesco Marchese del Ristorante FRE, una stella Michelin al Réva Resort di Monforte d’Alba, formatosi alla corte del leggendario chef Jannick Alléno, che proporrà il suo iconico Spaghetto al Pomodoro, in una versione appositamente studiata per l’occasione: un piatto totalmente ispirato a Tintoretto e alla sua Venezia.

“Ho pensato al fatto che lui ha dipinto più volte gli stessi soggetti, come ad esempio l’Ultima Cena, riprendendoli da prospettive diverse. Così ho portato uno dei miei piatti storici, la pasta al pomodoro, un piatto che cambia prospettiva su un grande classico della cucina italiana” – spiega lo chef – “La salsa della mia pasta al pomodoro non è rossa, ma è bianca, e per questa occasione è accompagnata da uova di luccio affumicate e colorate alla crema al nero di seppia, per ricordare la pasta al nero di seppia tipica di Venezia, e anche per richiamare il colore nero che predomina nelle tele del Tintoretto. Poi ho aggiunto una salsa al curry, più chiara, che crea nel piatto dei punti luce che vogliono ricordare quelli dei suoi quadri”.

Gli altri partecipanti della serata saranno: Donato Ascani del ristorante Glam; Giuseppe Iannotti del ristorante Krèsios; Michelangelo Mammoliti del ristorante La Rei Natura; Massimiliano Mascia del ristorante San Domenico; Sergio Preziosa del Ristorante Quadri by Alajmo; Enrico Marmo del ristorante Balzi Rossi; Federico Zanasi del ristorante Condividere; Chiara Pavan e Francesco Brutto del ristorante Venissa; Pasquale Laera del ristorante Borgo Sant’Anna.

Per informazioni e prenotazioni – https://buonissimatorino.it/eventi/opening-dinner/

Agnolotti & friends – Eataly Torino Lingotto

La pasta ripiena, nelle sue versioni stellate, gourmet, tradizionali, senza tempo, sarà protagonista di Agnolotti & Friends, l’appuntamento di venerdì 24 ottobre organizzato da Buonissima 2025 nelle Cucine del Mercato di Eataly Lingotto.

Jacopo Chieppa, chef del Ristorante Equilibrio, una stella Michelin a Dolcedo (IM), preparerà per l’occasione i suoi plin ai tre pesci.

Una variazione su un classico piemontese, l’agnolotto del plin, pensato in chiave ligure.

Il plin ai tre pesci di Jacopo Chieppa è, molto semplicemente, la risposta alla domanda: “Cosa succederebbe se fosse un ligure a preparare i plin ai tre arrosti?”. Diventerebbero, quasi certamente, ai tre pesci: i plin dello chef Chieppa – irresistibili – sono ripieni di acciughe, sgombro e baccalà.

Metti Torino a cena

Cena a quattro mani, giovedì 23 ottobre alle 20, in via Guarini 1/b a Torino, con protagonisti due talentuosi chef, Luca Varone del Ristorante Guarini (sede dell’evento) e Francesco Forlini del Caffè Grande Osteria del centro (Padova).

La serata sarà un’occasione unica per riscoprire il significato di “Condividere” attraverso un viaggio culinario che celebra non solo la gastronomia, ma anche l’amicizia e le esperienze vissute accanto ai fornelli.

Luca Varone e Francesco Forlini si sono conosciuti nel ristorante Condividere tra il 2018 e il 2019, dove, lavorando insieme, hanno costruito un legame forte e duraturo. Questo evento speciale è un tributo a quella collaborazione e a tutti i ricordi e le esperienze condivise nel tempo. La serata rappresenta un’opportunità per unire le proprie storie culinarie, giocando con ingredienti freschi e tecniche innovative che riflettono le loro rispettive filosofie gastronomiche.

Piolissima

L’anima delle tipiche trattorie torinesi sprigiona tutta la sua magia nelle strade e nei vicoli di Torino con il format di Piolissima. Decine di Piole, dalle più tradizionali alle più contemporanee, creeranno piatti speciali per celebrare l’autenticità della grande cucina piemontese. Un’opportunità imperdibile per scoprire menu originali in puro stile piola, respirando un’atmosfera unica e festosa, caratterizzata dalla convivialità e dal calore umano che da sempre contraddistingue queste storiche trattorie. Come da tradizione ogni serata sarà animata da tornei di bocce, canti, musica, partite a carte e tanto altro, con una sola, immancabile regola: la presenza delle acciughe al verde, must delle piole torinesi.

Tra queste, Broccia Cucina Popolare, giovane realtà torinese in via Nizza, 39/A, dove il 25 ottobre si terrà l’evento, che si sta facendo conoscere in città per la sua attitudine alla cucina popolare.

Ristorante è un angolo di convivialità che celebra la fusione di due tradizioni culinarie unendo il calore della cucina calabrese e l’eleganza della cucina piemontese. Per l’occasione, i piatti della tradizione popolare di “giù” dialogheranno con quelli piemontesi.

La serata sarà inoltre animata da una vivace esibizione musicale di “Operazione Tarantella”, con strumenti tipici che accompagneranno le danze e i canti al ritmo della tradizione calabrese.

L’atmosfera è allegra e conviviale, perfetta per condividere momenti speciali con amici e familiari.

Casa Buonissima – Piazza Castello

In Piazza Castello, dal 23 al 26 ottobre, ci sarà Casa Buonissima, uno spazio nel cuore della città che ospiterà un ricco palinsesto di talk, cooking show, masterclass, laboratori e degustazioni, con professionisti del mondo della cucina, della pasticceria, dell’arte bianca, del vino e del giornalismo. Tutti i momenti saranno pensati per immergersi nello spirito di Buonissima e per conoscere i suoi protagonisti.

Novità di quest’anno è la presentazione di libri gastronomici, da parte di chef noti nel panorama nazionale e internazionale. Tra gli ospiti presenti, Jeremy Chan del ristorante 1 Stella Michelin Ikoyi di Londra, Alessandro Negrini e Fabio Pisani del ristorante 1 Stella Michelin Il Luogo Aimo e Nadia di Milano, Ferran Adrià e Eugeni de Diego, rispettivamente chef e sous-chef del ristorante ElBulli e molti altri.

Tra i protagonisti ci saranno i “Bread Bro”, tre amici, tre giovani appassionati maestri dell’arte bianca, che stanno costruendo la nuova generazione della panificazione torinese contemporanea. Jacopo Pistone di Cibrario, Enrico Murdocco di Tellia e Sergio Scovazzo di Grano saranno gli ospiti dei talk aperti al pubblico di sabato 25 ottobre alle ore 10.

Oltre a ciò, avranno uno spazio speciale due progetti di Camera di Commercio di Torino: Maestri del Gusto, con delle masterclass dedicate e Mangèbin, che attraverso una selezione di ristoranti facenti parte del circuito, offriranno ogni giorno dalle ore 17:00 la merenda sinoira, elogio alla tradizione culinaria piemontese.

