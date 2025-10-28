Dal 11 al 13 novembre al NEXT di Capaccio – Paestum arriva l’undicesimo Campionato Mondiale Pizza DOC con oltre 30 Paesi rappresentati

Da martedì 11 a giovedì 13 novembre 2025 torna il Campionato Mondiale Pizza DOC. L’undicesima edizione del Campionato, uno degli eventi più importanti e sentiti del Mondo Pizza, si terrà all’interno degli spazi del NEXT – Nuova Esposizione Ex Tabacchificio di Cafasso, a pochi passi dagli affascinanti templi di Capaccio – Paestum, in provincia di Salerno. Un’edizione importante che celebra il primo decennio della kermesse supportata appieno dall’amministrazione comunale di Capaccio, dalla Provincia di Salerno e dalla Regione Campania e della Camera di Commercio di Salerno.

Organizzata da “Accademia Nazionale Pizza DOC“, ente di formazione per pizzaioli professionisti ma non solo, la kermesse voluta dal presidente Antonio Giaccoli è aperta a pizzaioli italiani e internazionali. Ad oggi sono iscritti pizzaioli provenienti da oltre 30 nazioni nel mondo. Tantissimi iscritti, infatti, provengono da USA, Brasile, Argentina, Canada, Cile, Venezuela, Ecuador, Portogallo, Colombia, Panama, Korea del Sud, Albania, Tunisia, Polonia, Svezia, Francia, Spagna, Regno Unito, Slovacchia, Romania, Ungheria, Malta e tanti altri ancora. Le iscrizioni avvengono sul sito www.campionatomondialepizzadoc.it fino al 5 novembre, ultima data utile per iscriversi e partecipare al grande evento in una cornice di arte e cultura all’ombra dei Templi di Paestum, il sito archeologico considerato esempio unico della cultura della Magna Grecia.

Per i vincitori delle varie categorie della decima edizione del Campionato Mondiale Pizza DOC saranno tanti i premi in palio, come ad esempio prodotti e servizi offerti dagli sponsor, mentre il vincitore assoluto diventerà testimonial per un anno dell’Accademia Nazionale Pizza DOC partecipando al prossimo corso “Master Istruttore”, che si terrà dopo il Campionato.

Il campionato è reso possibile anche grazie al supporto di aziende leader del settore come Mulino Caputo con le sue farine, i prodotti caseari di Latteria Sorrentina, il pomodoro San Marzano di Solania, i prodotti conservieri di Carbone Conserve, i forni elettrici di Sa.Car Forni, le impastatrici di Mecnosud, l’hotellerie di De Luca – Attrezzature per la ristorazione, gli abiti professionali di Divise e Divise, la mozzarella di bufala di Sorì.

“Sono orgoglioso del viaggio fatto fino ad oggi assieme allo staff, a tutti i giudici, docenti dell’Accademia ed i partner che in questi anni hanno supportato il Campionato Mondiale Pizza DOC – ha affermato un emozionato Antonio Giaccoli, presidente dell’Accademia Nazionale Pizza DOC – Siamo partiti nel 2014 da una comune festa della pizza nella mia città, Nocera Superiore, ed oggi siamo arrivati in ogni angolo del mondo. Un’emozione unica che ha permesso a me, e a tanti professionisti che negli anni mi hanno circondato, di diffondere e promuove la professione del pizzaiolo nel mondo”.

Ben 24 categorie per professionisti, 3 trofei speciali e 1 categoria per amatori a cui possono iscriversi i partecipanti della undicesima edizione del Campionato Mondiale Pizza DOC, ovvero: 4 categorie TOP dalle quali si decreterà il nome del Campione Mondiale Pizza DOC 2025, 9 categorie Special, 4 categorie di gruppo, 3 categorie di abilità, 3 trofei speciali, 1 gara amatoriale.

Tante le novità di quest’anno. A partire dai 16 anni di età, tutti i pizzaioli/e possono iscriversi alle gare.

Queste le 4 categorie TOP dalle quali verrà eletto il nome del Campione Mondiale Pizza DOC 2025:

Pizza Classica , ovvero la pizza specialità del concorrente;

, ovvero la pizza specialità del concorrente; Pizza Margherita DOC , anche senza rispettare il disciplinare STG;

, anche senza rispettare il disciplinare STG; Pizza Contemporanea , realizzata con tutte le moderne tecniche di impasto;

, realizzata con tutte le moderne tecniche di impasto; Pizza a Ruota di Carro, la classica pizza napoletana dal diametro tra i 35 ed i 40 cm.

Queste le 9 categorie Special:

Pizza in Teglia , ovvero la classica pizza a fette;

, ovvero la classica pizza a fette; Pizza in Pala , la classica pizza scrocchiarella;

, la classica pizza scrocchiarella; Pinsa Romana, famosa per la sua forma ovale;

famosa per la sua forma ovale; Pizza senza Glutine, la pizza gluten free margherita o classica;

la pizza gluten free margherita o classica; Pizza Fritta, il classico “battilocchio” o quella larga con “due pettole”;

il classico “battilocchio” o quella larga con “due pettole”; Fritti , ovvero le 3 tipologie di fritto classico e contemporaneo come il crocchè di patate, arancino e frittatina di pasta;

, ovvero le 3 tipologie di fritto classico e contemporaneo come il crocchè di patate, arancino e frittatina di pasta; Pizza Gourmet , la pizza realizzata come un piatto di alta ristorazione, sia salata che dolce;

, la pizza realizzata come un piatto di alta ristorazione, sia salata che dolce; Pizza Romana a mattarello , novità di quest’anno, ovvero la classica pizza tonda romana stesa con il mattarello;

, novità di quest’anno, ovvero la classica pizza tonda romana stesa con il mattarello; Pizza Parigina, novità di quest’anno, uno dei pezzi di rosticceria più iconici della cucina napoletana.

Queste le 4 categorie di Gruppo:

Pizza in Team , con più concorrenti che possono concorrere in team anche in categorie differenti;

, con più concorrenti che possono concorrere in team anche in categorie differenti; Pizza a due , la collaborazione con uno chef o pasticciere o pizzaiolo;

, la collaborazione con uno chef o pasticciere o pizzaiolo; Brand di Pizzeria , un vero e proprio mini torneo tra grandi catene di pizzerie;

, un vero e proprio mini torneo tra grandi catene di pizzerie; Pizza DOC School, ovvero il concorso dedicato agli istituti scolastici alberghieri.

Le 3 categorie di Abilità, invece, sono:

Free Style, il vero spettacolo acrobatico tra pizza e pizzaiolo;

il vero spettacolo acrobatico tra pizza e pizzaiolo; Pizza più larga, la pizza dal diametro più lungo;

la pizza dal diametro più lungo; Pizza più veloce, la pizza stesa nel minor tempo possibile.

Questi, invece, i 3 trofei dell’edizione 2025:

Trofeo Panuozzo DOC , dedicata ad un vero e proprio fratello della pizza;

, dedicata ad un vero e proprio fratello della pizza; Trofeo Pizza e Vino, novità di quest’anno, dove si celebra e si premia il pairing tra pizza e calice di vino;

novità di quest’anno, dove si celebra e si premia il pairing tra pizza e calice di vino; Trofeo Pizza e Drink, novità di quest’anno, ovvero il pairing tra pizza e cocktail.

Infine c’è Pizza DOC Lovers, la categoria per i pizzaioli amatoriali.

Alle categorie in gara si aggiunge poi Pizza DOC Social. Tutte le pizze in gara dall’11 al 13 novembre saranno fotografate e poi messe in un album apposito condiviso sui canali facebook del Campionato. Dal 20 novembre alle 23.59 del 5 dicembre il pubblico potrà votare la pizza preferita e scegliere il vincitore della categoria. La foto che avrà ricevuto il maggior numero di like, sarà la vincitrice della categoria. Il vincitore sarà premiato il 10 dicembre in occasione dei Pizza DOC Awards 2025, che si terranno al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli.

Il Campione Mondiale Pizza DOC 2024 – World Pizza DOC Champion 2025 sarà scelto tra i primi classificati delle 4 categorie TOP. Il concorrente con il maggior punteggio sarà il campione assoluto.

Saranno assegnati premi speciali, come ad esempio la “Miglior Pizzaiolo Italiano nel Mondo”, Miglior Pizzaiola DOC 2024”, il “Premio Giudici di Forno” ovvero il premio della critica, e tanti altri premi che saranno consegnati durante la cerimonia di premiazione che avverrà nel pomeriggio di giovedì 13 novembre.

A presentare la kermesse saranno: Rossella Pisaturo, collaboratrice Rai, speaker radiofonica di RCS75 e conduttrice di “Casa Sanremo”; Stefania Sirignano, speaker radiofonica e voce di “Radio Punto Zero”; lo speaker radiofonico Dino Della Porta; la storica voce del Mondo Pizza Enzo Calabrese, meglio conosciuto come il “Bruno Pizzul della Pizza”.

Anche quest’anno ci saranno i DOC Talk, ovvero i format di approfondimento sul Mondo Pizza. Durante i 3 giorni di gara, infatti, ci sarà spazio per i workshop di approfondimento con maestri pizzaioli, aziende, esperti del settore, giornalisti ed influencer. I DOC Talk, gratuiti ed aperti al pubblico con prenotazione consigliata, saranno condotti da Luca Fresolone, meglio conosciuto sui social come “La cucina del Presidente”. Grande spazio sarà dato alla collana di libri dell’Accademia Nazionale Pizza DOC, con interessanti approfondimenti sulle vite e sulle ricette di docenti come Piergiorgio Giorilli, Errico Porzio, Salvatore Lioniello, Raffaele Bonetta, Cristian Zachini e tanti altri, la presentazione del libro “Calici & Spicchi 2.0” di Antonella Amodio, la presentazione del libro “Le pizzerie storiche di Napoli” di Luciano Pignataro, l’utilizzo della rucola Ortomad, e tanti altri appuntamenti.

Saranno oltre 100 i giornalisti, food blogger, influencer, maestri pizzaioli e chef che si accomoderanno in giuria per valutare le circa 800 pizze sfornate nei 3 giorni di gara. Presidente della giuria sarà la giornalista Antonella Amodio. Per la sezione senza glutine, invece, presidente di giuria sarà il giornalista Alfonso Del Forno. Per non lasciare nessun dubbio su eventuali influenze, anche alla decima edizione del Campionato Mondiale Pizza DOC verrà adottato il sistema della giuria nascosta, ovvero i giudici non vedranno chi elabora il prodotto prima di aver votato la pizza. I giudici assegneranno un punteggio da 0 a 50 ai tre parametri di valutazione: Aspetto, Cottura, Gusto. Il voto sarà completamente digitale attraverso un’app che scansionerà il QRCode assegnato ad ogni singola pizza in fase di accreditamento del concorrente.

Anche i giudici di forno valuteranno la gara del concorrente mediante i criteri: pulizia del banco di lavoro, etica professionale e rispetto dei tempi di gara. Direttore tecnico della gara sarà Marco Di Pasquale, maestro pizzaiolo coadiuvato dai docenti dell’Accademia Nazionale Pizza DOC.

Tanto spazio sarà dedicato all’Area Expò DOC per aziende del settore ristorativo che vorranno mettersi in mostra. Un’area espositiva di circa 4000 mq che permetterà alle aziende di posizionarsi in un contesto internazionale con un target specifico e fidelizzato.

Spazio anche alla beneficenza con il supporto al progetto “La stanza di Tobia”. Per sostenere la casa accoglienza di via Foria a Napoli, progetto sostenuto dalla Accademia Nazionale Pizza DOC che ospita le famiglie dei piccoli bambini affetti da patologie tumorali, basterà acquistare sul sito il cappello ufficiale dell’undicesimo Campionato Mondiale Pizza DOC, oggetto da indossare obbligatoriamente per ogni concorrente. L’intero ricavato, infatti, sarà interamente devoluto al progetto “La stanza di Tobia”.

Tutti i giorni, a partire dalle 17.30 circa, ci sarà una diretta streaming sui canali social del Campionato durante la quale si parlerà della giornata di gara appena trascorsa.

Ancora pochi i posti disponibili per partecipare alla decima edizione del Campionato Mondiale Pizza DOC e scoprire chi sarà l’erede di Daniele Gagliotta, vincitore della decima edizione nel 2024.

