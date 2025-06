Buonissima 2025: annunciati i primi nomi

La quinta edizione illuminerà l’autunno gastronomico torinese

Grande protagonista della prossima edizione Rasmus Munk dell’Alchemist di Copenaghen e cinque bistrot catalani, in un inedito gemellaggio Italia-Spagna per Bistromania

È stata presentata oggi, presso Gallerie d’Italia Torino, in Piazza San Carlo, la Buonissima Summer Edition, speciale edizione dell’evento gastronomico di riferimento della città, con più di venticinque appuntamenti e cinquanta chef provenienti dall’Italia e dal mondo che prenderà il via proprio oggi e terminerà il prossimo 20 giugno.

In occasione del taglio del nastro della Summer Edition, è stata annunciata in anteprima anche qualche novità riguardante l’edizione autunnale di Buonissima, che si terrà nell’autunno 2025. Da mercoledì 22 a domenica 26 ottobre 2025, a Torino, si alzerà infatti il sipario sulla 5ª edizione di Buonissima, l’evento ideato dai giornalisti enogastronomici Stefano Cavallito e Luca Iaccarino e dallo chef Matteo Baronetto, che unisce cibo, arte e bellezza.

Grande novità dell’edizione invernale sarà la presenza di Rasmus Munk, lo chef di Alchemist, Copenaghen: ottavo miglior ristorante al mondo nella The World’s 50 Best Restaurants 2024, 2 Stelle Michelin e Stella Verde Michelin. A lui il compito di curare l’appuntamento più atteso di Buonissima 2025, che si preannuncia anche come uno dei più importanti eventi gastronomici dell’anno in Italia. Sua sarà infatti la firma di “A taste of Alchemist” di sabato 25 ottobre 2025 che, come da tradizione di Buonissima (e come nella natura dell’Alchemist) non sarà una semplice serata gastronomica, ma un evento-spettacolo ricco di contenuti interattivi che trasformeranno il tutto in un’esperienza indimenticabile e irripetibile.

Il nome di Rasmus Munk è tra i più noti nel panorama gastronomico internazionale contemporaneo: con la sua cucina d’avanguardia lo chef, classe 1991, ha dimostrato a tutti che un ristorante è molto di più di una cena. Può diventare un palcoscenico dove il personale di sala e di cucina portano in tavola, ogni sera, una vera e propria opera immersiva, della durata di oltre cinque ore, in cui i piatti riscrivono qualsiasi regola gastronomica, attingendo e contaminandosi con discipline diverse, come musica, scienza, arte e teatro, per creare qualcosa di (davvero) mai visto prima.

In un ex cantiere navale poi diventato magazzino di scena del Royal Danish Theatre, attraverso i suoi piatti Munk veicola oggi anche temi profondi, come la disparità sociale, il benessere animale o la lotta allo spreco alimentare, che si impegna in primo piano a limitare. Il cibo può cambiare il mondo. E Munk prova a farlo con l’associazione benefica JunkFood, con cui distribuisce pasti ai clochard di Copenaghen, o con il laboratorio Spora, dove ogni giorno fa ricerca per creare il cibo del futuro.

Da Alchemist l’esperienza – in questo caso non esiste parola più adeguata – è reale per tutti e cinque i sensi. A partire dalla vista, come testimoniato da 1984, piatto-omaggio all’omonimo romanzo di George Orwell, a forma di occhio.

Il nome di Rasmus Munk si aggiunge a quello dei grandissimi nomi della ristorazione mondiale che hanno calcato il palco di Buonissima nelle precedenti edizioni dell’evento: Massimo Bottura, Ferran e Albert Adrià, Alain Ducasse, Enrico Crippa, Virgilio Martinez, René Redzepi, Massimiliano Alajmo, solo per citarne alcuni.

Buonissima 2025 parlerà anche catalano, in occasione di Bistromania, grazie alla nascita di un gemellaggio gastronomico con la Catalogna: siamo nel nord-est della Spagna, siamo a Barcellona, ma anche a Gerona, Lleida e Tarragona. Saranno queste zone a regalarci per una serata indimenticabile i suoi migliori cuochi, ospiti eccellenti di una serata in cui il bistrot all’italiana sarà chiamato a dialogare con i migliori interpreti iberici.

Queste le prime novità, che si aggiungeranno a un palinsesto che sta segnando la storia gastronomica cittadina. Grandi appuntamenti ma anche eventi diffusi per le vie della città.

Ad aprire la kermesse ci sarà sempre il premio Bob Noto, che verrà assegnato alla Centrale Nuvola Lavazza e poi l’Opening Dinner, Chefilm? Si cena al cinema, Il grande pranzo della domenica, la possibilità di trovarsi a Casa Buonissima per un caffè, per fare due chiacchiere, o sul Tram Buonissimo per un aperitivo. E ancora… Agnolotti & Friends, Piolissima con le cene nelle tradizionali trattorie cittadine o le imperdibili Cene a 4 mani che animeranno con il format “Metti Torino a cena” i migliori ristoranti della città.

Una cena dopo l’altra, un incontro di seguito all’altro. Chef e racconti di un mondo che non smetteremo mai di raccontare e amare. Probabilmente perché il cibo è così indissolubilmente legato alla storia dell’uomo da essere oramai percepito come la migliore delle cartine tornasole per capire in che direzione stiamo andando.

* La manifestazione Buonissima, promossa dall’Associazione di Promozione Sociale EatBin, è realizzata con il patrocinio della Città di Torino e della Camera di Commercio di Torino.

L’evento è ideato e organizzato da To Be Company, agenzia torinese di eventi e promozione fondata nel 2009 con l’obiettivo di rivoluzionare il linguaggio degli eventi, trasformandoli in un autentico strumento di dialogo tra aziende e pubblico.

Redazione Centrale TdG