Redazione Centrale TdG –

Ai piedi dell’Etna, tra vigneti storici, architetture rurali e percorsi dedicati alla cultura del vino, Benanti presenta “Vino & Cultura 2026”, il progetto di ospitalità di Tenuta Monte Serra, a Viagrande, pensato per accogliere i visitatori.

Da oltre trent’anni riferimento della viticoltura etnea, Benanti ha costruito un modello di accoglienza che interpreta il vino come espressione del territorio e strumento di conoscenza. Tenuta Monte Serra, situata sul versante sud-orientale del vulcano, ospita infatti ogni giorno esperienze guidate dedicate alla scoperta delle Contrade dell’Etna DOC, dei vitigni autoctoni e della cultura produttiva che caratterizza il comprensorio etneo.

“A nostro avviso – sottolinea Salvino Benanti – il vino deve essere considerato come una tessera cruciale di un mosaico più ampio che comprende anche il buon cibo, l’arte, la cultura, la natura, la convivialità, l’emozione. A Monte Serra cerchiamo di proporre tutto questo, offrendo un’esperienza multisensoriale memorabile. Vogliamo creare Ambasciatori, spontanei ed entusiasti, dei vini dell’Etna, che si facciano portavoce nel mondo della bellezza di questi luoghi e della eleganza dei nostri vini”.

Il progetto “Vino & Cultura” propone percorsi di visita e degustazione articolati in differenti formule, quattro proposte pensate per offrire un’immersione completa nel terroir etneo, nella storia e nella filosofia produttiva della cantina.

Giunti a Tenuta Monte Serra gli ospiti vengono accolti dal team di sommelier della cantina, professionisti del territorio con formazione internazionale maturata presso realtà come WSET, AIS e FIS, e accompagnati alla scoperta dei luoghi di origine dei vini, partendo dal vigneto di Monte Serra, disteso sulle pendici dell’antico cono vulcanico da cui prende il nome, dove sopravvivono ancora preziose viti centenarie a piede franco, a testimonianza della storicità della viticoltura etnea in casa Benanti.

La visita continua all’interno dello scenografico Palmento settecentesco, tra i più imponenti e meglio preservati dell’Etna, oggi reinterpretato come spazio dedicato alla memoria e alla cultura della produzione vinicola del territorio. L’itinerario prosegue nella Sala dei Quadri, ambiente restaurato con grande attenzione estetica, in cui elementi di design made in Italy dialogano con opere a olio appartenenti alla collezione privata della famiglia Benanti.

L’esperienza conduce infine nella Bottaia, con il racconto delle fasi di affinamento dei pregiati vini rossi della cantina. A completare il percorso sono le degustazioni guidate, ospitate nelle sale storiche della tenuta o negli spazi esterni affacciati sui vigneti, con abbinamenti gastronomici ispirati alla cucina del territorio e firmati dagli chef residenti dell’azienda, professionisti con esperienze in prestigiosi ristoranti stellati.

Le experience, condivise con altri ospiti oppure, su richiesta, in formula esclusiva, si articolano in: Selezione Benanti, con visita della tenuta e degustazione di quattro vini delle linee “Tradizionali” e “Selezione Contrade”, in abbinamento ad una selezione di assaggi di specialità gastronomiche; Selezione Benanti “Contrade”, un percorso di approfondimento dedicato ai diversi versanti della DOC Etna, con degustazione di cinque vini della “Selezione Contrade” e pranzo contemporaneo in abbinamento; Selezione Benanti “Premium”, un’experience completa con degustazione di cinque etichette – tra cui l’Etna Bianco Superiore Pietra Marina, autentica icona del territorio – seguita dal pranzo (aperitivo, selezione antipasti, primo, dessert); Selezione Benanti “Iconic”, un itinerario enogastronomico dedicato ai vini storici e più rappresentativi dell’azienda, con degustazione di cinque etichette iconiche e pranzo con cinque portate.

Elemento centrale dell’offerta è l’attenzione alla personalizzazione dell’esperienza, con la possibilità di programmare esperienze esclusive per eventi privati, meeting aziendali e incentive, e di vivere la Tenuta Monte Serra in forma riservata, con servizi costruiti su misura e un supporto dedicato nell’organizzazione degli allestimenti, della ristorazione e delle degustazioni.

Le esperienze “Vino & Cultura”, prenotabili su www.visit.benanti.it, sono disponibili in italiano e in inglese (altre lingue su richiesta), si svolgono ogni giorno – escluso il lunedì – solo su prenotazione.

E ancora, accanto alle esperienz3e in cantina, Benanti ha formulato altre proposte pensate per ampliare il concetto di ospitalità.

“Benanti Wine & Cook” nasce con l’obiettivo di unire il racconto del territorio etneo alla cucina siciliana attraverso un’esperienza immersiva che coinvolge direttamente gli ospiti. Il percorso prende avvio con la formula “Selezione Benanti Contrade”; a seguire, gli ospiti partecipano a una cooking class o a una dimostrazione dedicata allo street food siciliano, guidata dagli chef residenti della tenuta. L’esperienza consente di entrare in contatto con ingredienti, preparazioni e ricette legate alla cultura gastronomica locale, in un dialogo continuo con i vini Benanti. Le pietanze preparate durante l’attività vengono infatti successivamente integrate nel percorso di degustazione, con abbinamenti studiati per valorizzare le caratteristiche aromatiche e strutturali dei vini in assaggio.

Con “SOMM-at-HOME & SOMM-on-BOARD”, Benanti trasferisce invece l’esperienza della degustazione fuori dalla Tenuta Monte Serra, portandola direttamente in residenze private, yacht e luoghi selezionati dagli ospiti. Il format è pensato per un pubblico che ricerca un servizio altamente esclusivo e completamente personalizzabile, costruito attorno alle preferenze dei partecipanti. Le degustazioni vengono condotte da un sommelier della cantina, che accompagna gli ospiti in un percorso dedicato alle etichette Benanti, dalle selezioni più rappresentative fino alle annate rare. La cantina si occupa inoltre della fornitura dei calici professionali e dell’intera organizzazione tecnica dell’esperienza, con la possibilità di includere un servizio di personal chef e percorsi gastronomici studiati ad hoc. Ogni dettaglio viene definito su misura, dalla selezione dei vini alla costruzione degli abbinamenti, trasformando ogni appuntamento in un’esperienza privata di alto profilo.

A completare l’offerta dedicata all’ospitalità leisure, Benanti propone “Benanti Day”, che consente di vivere gli spazi della Tenuta Monte Serra in una dimensione rilassata e riservata. Gli ospiti possono accedere all’area piscina e ai servizi dedicati, inclusi spogliatoi, lounge, sdraio e teli, trascorrendo l’intera giornata immersi nel paesaggio vitato dell’Etna. L’esperienza include un vino di benvenuto, snack e una proposta gastronomica informale servita a pranzo, con piatti freddi ispirati alla cucina mediterranea. Durante la giornata è inoltre possibile ordinare vini e beverage direttamente a bordo piscina, mantenendo al centro dell’esperienza il legame con l’identità enologica della cantina. Pensato per piccoli gruppi o per l’utilizzo esclusivo della struttura, “Benanti Day” rappresenta una nuova interpretazione dell’ospitalità in cantina, orientata al benessere, alla privacy e alla qualità del tempo trascorso in tenuta.

Con questo variegato programma di esperienze, Benanti riafferma la propria visione dell’Ospitalità come veicolo di racconto e condivisione, trasformando ogni visita in un viaggio ideale, in grado di trasmettere lo stile e l’essenza di questa preziosa realtà.

BENANTI

Considerata una delle cantine più prestigiose dell’Etna, e partecipata dalla holding Brave Wine fondata dall’imprenditore Renzo Rosso, Benanti è riconosciuta come pioniere della viticoltura etnea di eccellenza. È stata fra le primissime realtà a intuire l’importanza della zonazione ed è l’unica che, selezionando le diverse uve dalle aree storicamente più vocate alla loro coltivazione, produce vini provenienti da vigneti propri ubicati sui quattro versanti del vulcano (Contrada Calderara Sottana e Contrada Dafara Galluzzo a Nord, Contrada Rinazzo ad Est, Contrada Monte Serra a Sud-Est e Contrada Cavaliere a Sud-Ovest). La filosofia aziendale mette al centro il rispetto della tradizione e l’identità dei luoghi, con una produzione che racconta la complessità e l’eleganza dei vitigni autoctoni come il Nerello Mascalese, il Carricante e il Nerello Cappuccio.