Dal 28 al 31 maggio il borgo astigiano celebra il matrimonio gourmet tra il merluzzo norvegese e la Barbera d’Asti

Ospiti gli chef dei Norwegian Culinary Teams e i giovani talenti della scuola alberghiera di Tromsø

Le colline del Monferrato patrimonio UNESCO si preparano a ospitare la settima edizione del Barbera Fish Festival, l’appuntamento che suggella l’originale abbinamento tra la Barbera d’Asti e il merluzzo norvegese. Quest’anno il Festival si rinnova con un cambio di stagione: non sarà più in autunno, ma nel pieno della primavera. L’evento è organizzato da Barbera Agliano, con il patrocinio del Comune di Agliano Terme, in collaborazione con il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, l’Agenzia di Formazione Professionale Colline Astigiane, The Norwegian Culinary Teams e l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

«Il Barbera Fish Festival è diventato negli anni un appuntamento profondamente identitario per il nostro territorio, capace di unire tradizione, qualità e apertura al mondo. È un evento che racconta la forza della nostra comunità e il valore straordinario dei nostri produttori, veri protagonisti del successo della Barbera. A chi ha lavorato con passione e visione per far crescere questo progetto va il mio più sentito ringraziamento – dichiara Patrizia Masoero la nuova presidente di Barbera Agliano, che raccoglie il testimone di Fabrizio Genta –. Assumere la presidenza di Barbera Agliano è per me motivo di grande orgoglio ed emozione. Con entusiasmo raccolgo questa eredità, con l’impegno di continuare a valorizzare il nostro territorio e rendere il festival sempre più un punto di incontro fra culture, sapori e persone».

«Ci avviciniamo con entusiasmo alla settima edizione dell’evento che più dà lustro alla nostra comunità per la sua singolarità ed esclusività – dichiara Marco Biglia, sindaco di Agliano Terme –. Siamo a fianco di Barbera Agliano affinché tutto si svolga nel segno dell’eccellenza, pronti ad accogliere turisti e amici che, in arrivo dall’Italia e dall’estero, soggiorneranno in paese tra le nostre magnifiche colline Unesco e apprezzeranno la nostra ospitalità insieme alle specialità enogastronomiche».

«Il Barbera Fish Festival si inserisce tra gli appuntamenti più significativi di Sinfonia Barbera, il progetto con cui il Consorzio valorizza la capacità della Barbera d’Asti e dei vini del Monferrato di entrare in dialogo con linguaggi, culture e occasioni di consumo differenti – dichiara Filippo Mobrici, presidente del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato –. Questa manifestazione interpreta in modo concreto questa visione: mette in relazione il vino, la cucina, il territorio e le persone, generando un racconto contemporaneo capace di esprimere identità e apertura internazionale. La Norvegia rappresenta per il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato un mercato strategico, con il quale negli anni si è consolidato un rapporto fondato su attenzione alla qualità, affinità culturali e reciproca valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche. L’incontro tra la Barbera d’Asti e il merluzzo norvegese è oggi la sintesi più efficace di questo percorso: un dialogo che continua a crescere e che trova nel Barbera Fish Festival un momento di visibilità, confronto e relazione di particolare valore per tutto il territorio».

«Partecipiamo con grande entusiasmo a una manifestazione ormai riconosciuta a livello europeo – dichiara Annalisa Conti, presidente della Scuola Alberghiera di Agliano Terme e Asti –. Per la nostra scuola rappresenta un’importante occasione di crescita e apertura internazionale: abbiamo avuto modo di avviare un confronto con una scuola alberghiera norvegese di Tromsø, dando vita a uno scambio concreto e stimolante. Il valore aggiunto di questa esperienza sarà la presenza, nel nostro punto ristoro, dei nostri ragazzi insieme a una delegazione di studenti norvegesi». «Un lavoro condiviso che significa scambio di buone pratiche, potenziamento delle competenze linguistiche e capacità di fare squadra oltre i confini – sottolinea la direttrice Alessandra Sozio –. Mettere insieme le forze, le culture e le competenze è il modo migliore per raggiungere un risultato di alto livello, sia dal punto di vista formativo sia da quello dell’accoglienza e della qualità del servizio».

«Un evento che si distingue nel panorama dell’offerta turistica ed enogastronomica di Langhe Monferrato Roero grazie ad un gemellaggio originale, che trova radici in una comunità in cui la tradizione locale si fonde – ma non perde identità – con la gastronomia e la cultura norvegese. Un connubio – dichiara Mariano Rabino, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero – che esalta le specialità tipiche di Agliano e del Nord Europa e che contribuisce a dare lustro alla nostra destinazione all’estero, in uno dei mercati più interessanti per la nostra destinazione, la Scandinavia. Infine, un plauso agli organizzatori per la scelta di cambiare la stagionalità dell’evento, collocandolo nella tarda primavera, una stagione che anno dopo anno registra flussi turistici in crescita».

L’ELITE DELLA CUCINA NORVEGESE AD AGLIANO

Il festival si conferma palcoscenico di caratura internazionale grazie alla partecipazione dei Norwegian Culinary Teams. A guidare la delegazione sarà il team manager Gunnar Hvarnes, illustre rappresentante della cucina scandinava e Medaglia di Bronzo al Bocuse d’Or 2011. Sotto la sua supervisione, gli chef Håvard Onsøyen, Andreas Enger Fjellheim e Per Anders Midtlie, coordinati dal direttore Espen Wasenius, trasformeranno il merluzzo in creazioni d’alta cucina abbinate alla Barbera d’Asti.

Il fulcro dell’eccellenza sarà nella suggestiva location di BAart, l’ex confraternita di San Michele, dove si terranno due appuntamenti su prenotazione: la Cena Masterclass di giovedì 28 maggio, un viaggio sensoriale tra merluzzo fresco, stoccafisso e baccalà e i sapori e profumi della Barbera d’Asti; il Pranzo Masterclass, domenica 31 maggio, evento di chiusura del Festival che esplorerà le potenzialità gastronomiche del “Re del Nord” in abbinamento con le migliori etichette dei produttori.

STREET FOOD D’AUTORE E DEGUSTAZIONI DI OLTRE CENTO ETICHETTE DI VINO

Venerdì 29 e sabato 30 maggio il festival animerà il cuore del centro storico di Agliano Terme con due serate di street food gourmet e degustazioni.

Protagonista sarà la collaborazione tra i giovani talenti della scuola alberghiera norvegese Ishavsbyen VGS di Tromsø, guidati dallo chef Roy-Helge Olsen, e gli studenti dell’Agenzia di Formazione Professionale Colline Astigiane che lavoreranno fianco a fianco. Insieme, gli allievi dei due istituti proporranno un piatto ideato dagli chef dei Norwegian Culinary Teams, che supervisioneranno le preparazioni. L’offerta gastronomica sarà ulteriormente arricchita dai piatti preparati dalle attività di Agliano Terme, che presenteranno le proprie interpretazioni culinarie per celebrare l’incontro di sapori e la cucina piemontese. Presente anche una delegazione del Sjømatfest di Tromsø con una proposta di due piatti della tradizione norvegese.

Sarà l’occasione perfetta per scoprire le ricette a base di merluzzo, stoccafisso e baccalà passeggiando per le vie del centro e sorseggiando un calice di vino: sarà possibile degustare oltre cento etichette dei produttori che partecipano al festival negli stand allestiti in piazza San Giacomo.

Non mancherà la musica con le esibizioni live di alcune band che faranno da colonna sonora alle due serate di venerdì e sabato.

LA GRANDE CUCINA NORVEGESE NEI RISTORANTI DEL BORGO

Oltre agli appuntamenti in BAart e alle due serate dedicate allo street food, l’eccellenza dei Culinary Teams entrerà nelle cucine dei tre ristoranti di Agliano Terme: Osteria La Milonga, Ristorante Villa Fontana, Il Gatto Verde che sabato 30 maggio ospiteranno cene a tema con menù esclusivi, con i piatti curati in collaborazione con gli chef norvegesi. Un’occasione unica per apprezzare i sapori della cucina del Nord Europa in un contesto intimo e tradizionale, scoprendo nuove sfumature nell’abbinamento con la Barbera d’Asti.

GLI OSPITI

The Norwegian Culinary Teams è l’insieme di squadre di chef norvegesi che partecipano alle Ika Culinary Olympics, le ‘Olimpiadi della cucina’, la più antica manifestazione mondiale dedicata alle arti culinarie, nata nel 1896 e organizzata ogni quattro anni in Germania. L’ultima edizione si è svolta dal 2 al 7 febbraio 2024, a Stoccarda. La prossima si svolgerà sempre a Stoccarda nel 2028. A differenza della competizione del Bocuse d’Or, che si svolge ogni due anni e vede la partecipazione di un singolo chef, alle Ika Culinary Olympics partecipano squadre di chef che gareggiano divisi in più categorie.

Ad Agliano arriveranno il direttore Espen Wasenius, il team manager Gunnar Hvarnes (medaglia di bronzo al Bocuse d’Or 2011, già ospite di una delle edizioni del Barbera Fish Festival), Håvard Onsøyen e Andreas Fjellheim, rispettivamente capitano della squadra Senior e chef, e Per Anders Midtlie, capitano della squadra Community Catering.

PROGRAMMA

BARBERA FISH FESTIVAL 28-29-30-31 maggio

Giovedì 28 maggio

Ore 19.30

BAart – Piazza San Giacomo

CENA-MASTERCLASS a cura degli chef dei Norwegian Culinary Teams, in collaborazione con l’Agenzia di Formazione Professionale Colline Astigiane.

SOLO SU PRENOTAZIONE – infoagliano@gmail.com | tel. +39 0141 1490964

Venerdì 29 maggio

Ore 18:00

Piazza San Giacomo

CERIMONIA DI APERTURA E BRINDISI DI BENVENUTO

Saluti da parte delle autorità e dei produttori

Dalle ore 17:00 alle ore 23:00

DEGUSTAZIONI DI VINI dei produttori

Dalle ore 19:00 alle ore 23:00

STREET FOOD & STREET MUSIC in tutto il centro storico.

Piatti preparati dalle attività di Agliano, dagli studenti della scuola alberghiera norvegese Ishavsbyen VGS di Tromsø (guidati dallo chef Roy-Helge Olsen) e dagli studenti dell’Agenzia di Formazione Professionale Colline Astigiane. Presente anche una delegazione del Sjømatfest di Tromsø con due piatti della tradizione norvegese. Il menù propone ricette a base di merluzzo, stoccafisso e baccalà, oltre ai classici piatti piemontesi.

LE BAND: JamesonS, 4WD cover band, Suoni Essenziali, Autobuskers, Rebel Roots.

Sabato 30 maggio

Ore 10:00

BAart – Piazza San Giacomo

CONVEGNO Soluzioni nature-based per una gestione sostenibile dei vigneti e presentazione del volume Nature-Based Solutions for European Vineyards: Solutions for Transformative Change, a cura di Udaya Sekhar Nagothu, Norwegian Institute of Bioeconomy Research.

Interventi di: Enrico Rivella, ARPA Piemonte; Mauro Bettini, Parco Monte Fenera (NO, terroir del vino Boca), Lorenzo D’Avino, CREA Agricoltura e Ambiente, Firenze, Stephan Emery e Nicolas Delabay, University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland.

Dalle ore 17:00 alle ore 23:00

Piazza San Giacomo

DEGUSTAZIONI DI VINI dei produttori

Dalle ore 19:00 alle 23:00

STREET FOOD E STREET MUSIC in tutto il centro storico.

Piatti a cura delle aziende locali di Agliano, degli studenti dell’Ishavsbyen VGS (Tromsø) e dell’Agenzia di Formazione Professionale Colline Astigiane. Presente anche una delegazione del Sjømatfest di Tromsø con due piatti della tradizione norvegese. Il menu propone ricette a base di merluzzo, stoccafisso e baccalà, oltre alla cucina tradizionale piemontese.

CENE a tema nei ristoranti di Agliano Terme: Osteria La Milonga, Ristorante Villa Fontana, Il Gatto Verde in collaborazione con The Norwegian Culinary Teams.

LE BAND: Dillotuprima, cover band dei 4WD, Nirvana Unplugged performed by Andy (Pootana Play for Money), Keily’s Folk, Lou Tente e The Camel Toes

Domenica 31 maggio

Ore 12:30

BAart – Piazza San Giacomo

PRANZO MASTERCLASS a cura degli chef dei Norwegian Culinary Teams, in collaborazione con l’Agenzia di Formazione Professionale Colline Astigiane.

SOLO SU PRENOTAZIONE – infoagliano@gmail.com | tel. +39 0141 1490964

Redazione Centrale TdG