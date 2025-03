Arriva nella Capitale Expocook, dal 23 al 26 marzo alla Fiera di Roma l’evento più “cook” dell’anno

Ci siamo! Mancano pochi giorni a Expocook 2025, la kermesse che, dopo le precedenti otto edizioni tenutesi a Palermo – l’ultima delle quali ha registrato 60.000 presenze – per la sua nona edizione sbarca a Roma, da domenica 23 a mercoledì 26 marzo, con un obiettivo: “Esaltare la grande varietà di eccellenze gastronomiche italiane attraverso la partecipazione di illustri esponenti dell’alta ristorazione e delle aziende agroalimentari e tecnologiche leader del settore creando momenti di incontro, business e formazione con buyer, professionisti nazionali e internazionali”, afferma l’organizzatore Fabio Sciortino.

Patrocinato tra gli altri dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentare e Forestali, dalla Regione Lazio, dalla Regione Sicilia e dal Comune di Roma, l’evento sarà inaugurato alle ore 10 di domenica 23 marzo, alla presenza di un parterre d’eccezione.

“Tema portante di Expocook 2025 sarà la sovranità alimentare, – sottolinea Fabio Sciortino – ovvero il diritto dei popoli a determinare la propria alimentazione e agricoltura ponendo al centro del sistema le persone che producono, distribuiscono e consumano il cibo e non gli interessi dei mercati transnazionali, nell’anno in cui si attende il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’Unesco. Alla Fiera di Roma potremo contare su oltre 250 aziende espositrici per ben 25mila metri quadrati di area espositiva coperta suddivisa in 2 padiglioni e 12 settori tematici.”

Expocook 2025 si terrà in concomitanza con l’anno del Giubileo, confermandosi ancora una volta il punto di riferimento nazionale e internazionale per la ristorazione di qualità e animando gli spazi della Fiera di Roma con un ricco calendario di appuntamenti tra masterclass, cooking show, seminari e convegni dedicati a Latte Art, Cake Design, Pizza, Gelato, Oli, Birre artigianali, Vino, Spirits e Mixology, ma anche momenti di confronto per gli addetti ai lavori e talk dedicati a un pubblico di appassionati.

RISTORAZIONE

Nella “gourmet arena” del padiglione 5 la presenza di giovani chef emergenti e di rinomate stelle Michelin darà vita a un vero e proprio spettacolo dedicato al mondo della cucina, con i cooking show di chef del calibro di Mauro Uliassi (ristorante Uliassi, Senigallia, 3 stelle Michelin) ed Ernesto Iaccarino (ristorante Don Alfonso, Sant’Agata dei due Golfi, 1 stella Michelin e 1 stella verde), che saranno anche protagonisti di un piccolo talk show con la nota giornalista Eleonora Cozzella de “Il Gusto”.

E ancora Giuseppe Di Iorio (ristorante Aroma, Roma, 1 stella Michelin), Andrea Pasqualucci (ristorante Moma, Roma, 1 stella Michelin), Pierluigi Gallo (ristorante Achilli al Parlamento, Roma, 1 stella Michelin), Marcello Romano e Martina Emili (Hotel Hassler, Roma), Alfonso Crisci (ristorante Oltremare, Maiori), Stefano Marzetti (ristorante Mirabelle, Roma), Giuseppe Gaglione (Le Méridien Visconti, Roma), Matteo Faenza (Mogano, Formello) e Fabio Dodero (Metis, Roma).

Da non perdere le esibizioni dei Blind Brothers (Anthony Andaloro, Vincenzo Pappalardo ed Ezio Mondello) e di Floriano Pellegrino (Bros) presentato da Unilever, nonché l’intervento dei pastry chef Nicola e Mario Fiasconaro.

La kermesse riunirà le principali associazioni di categoria come FIC (Federazione Italiana Cuochi), Euro-Toques Italia, Disciples d’Auguste Escoffier, AIBES (Associazione Barman Italiani), AMIRA (Associazione Maitre Italiani Ristoranti Alberghi), Federazione Italiana Pizzaioli e AIC (Associazione Italiana Celiachia) del Lazio e della Sicilia.

PIZZA&SPIRITS

Expocook 2025, oltre ad essere un momento di incontro e confronto per i professionisti del settore, è promotore anche di importanti competizioni, come la quarta edizione di Expocook Pizza World Competition, che si terrà sul palco “Pizza&Spirits” del padiglione 6 e riunirà i migliori pizzaioli provenienti da tutto il mondo per celebrare l’arte della pizza e competere per il titolo di miglior pizzaiolo del mondo. Dieci sono le categorie che daranno la possibilità, ai pizzaioli partecipanti, di esprimere il loro talento ed essere valutati da una giuria d’eccezione presieduta da Don Antonio Starita, patron della celebre pizzeria “Starita a Materdei” di Napoli. Tra le categorie una menzione va alla “senza glutine” che avrà come giudici i vertici regionali di Lazio e Sicilia dell’Associazione Italiana Celiachia. Infine, per i pizzaioli non professionisti e i “pizza lovers” che vogliono mettersi in gioco e mostrare la propria creatività la categoria speciale “Quelli di Bonci”. Non mancherà ovviamente la presenza del pizzaiolo romano e personaggio televisivo di Chef’s table: Pizza Gabriele Bonci.

Tra gli ospiti anche il pizzaiolo siciliano Matteo La Spada, 3 spicchi e 3 rotelle del Gambero Rosso per le sue due pizzerie messinesi L’Orso e L’Orso in teglia.

Protagonisti nel padiglione 6 anche la MIXOLOGY e il Flair Bartender e Brand Ambassador Expocook Giorgio Chiarello. Qui, con talento e creatività, i professionisti dell’arte del cocktail si sfideranno in gare di abilità e innovazione, presentando le loro creazioni uniche. Gli spettatori assisteranno a dimostrazioni di tecniche avanzate, scopriranno nuovi ingredienti esotici e gusteranno sapori sorprendenti. Anche l’esperienza visiva sarà elettrizzante, musica e luci aggiungeranno un tocco di magia.

In programma anche il campionato regionale per barman curato da Aibes Lazio e Umbria.

GLI ESPOSITORI

Una eccezionale vetrina per un grande numero di aziende, che avranno modo di farsi conoscere dal grande pubblico nelle aree dedicate agli spazi espositivi, oltre a un’occasione straordinaria per promuovere pratiche agricole sostenibili, favorire nuove collaborazioni e approfondire temi come il connubio tra alimentazione e ambiente e le evoluzioni operate nel settore agricolo e agroalimentare.

Expocook offrirà dunque un focus sull’innovazione e lo sviluppo e su una piattaforma unica, per interagire con le principali aziende – come Electrolux, Zanussi, Unox, Unilever, Barilla, Ferrarini, Churchill, Moretti Forni e Molino Casillo – e gli specialisti del settore, oltre a dare ai visitatori l’opportunità di scoprire nuove tecnologie, attrezzature, soluzioni di arredo e servizi innovativi.

Le categorie espositrici sono le seguenti: attrezzature professionali, arredo indoor e outdoor, complements e tavola, hotellerie, food&beverage, bakery, pizza e pasta, gelato e pasticceria, coffee & tea, macchine da caffè, vending machine, software gestionali, packaging e marketing.

Expocook riserva un’attenzione particolare al sociale con la presenza di Donna Donna Onlus che ha scelto come proprio ingrediente simbolo la PASTA, alla base della Dieta Mediterranea e alimento italiano più tipico e conosciuto nel mondo. La onlus, dal 2012, è promotrice delle “ricette del sorriso” e dei “cestini della salute” per incoraggiare e favorire la cultura del gusto per il buon cibo e per la vita.

Info utili

Expocook 2025

Dal 23 al 26 marzo 2025

Dalle 10:00 alle 18:00

Padiglioni 5 e 6 – Nuova Fiera di Roma – Via Portuense 1645

https://www.expocook.org/

Ingresso al pubblico gratuito previa registrazione sul sito o all’ingresso

Redazione Centrale TdG