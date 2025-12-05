Apre a Sanremo “Tera – Cucina che illumini i sensi”

Turismo del Gusto
Venerdì 5 dicembre debutterà il ristorante “Tera – Cucina che illumini i sensi”, nuovo progetto che promette di arricchire il panorama della ristorazione di Sanremo

Il concept di Tera ruota attorno all’idea di “illuminare i sensi”: ogni piatto è pensato per coinvolgere vista, olfatto, gusto, tatto e udito in un’esperienza gastronomica totale. Dal respiro della terra nasce un racconto fatto di materia e istinto, di tecnica e poesia, dove la cucina si trasforma in emozione, luce e armonia, e ogni dettaglio è curato per lasciare un’impronta di bellezza indimenticabile.

Alla guida del progetto c’è Cristiana Baronti, manager e imprenditrice nel settore della ristorazione, erede di una storica famiglia di ristoratori fiorentini. La sua visione imprenditoriale unisce tradizione familiare e ricerca dell’eccellenza, valori che si riflettono in ogni dettaglio di Tera, che si pone l’obiettivo di offrire non solo piatti, ma anche e soprattutto emozioni autentiche attraverso la qualità, la ricerca e l’attenzione al cliente.

La gestione della cucina è affidata a Chef Andrea Salvatori, professionista originario del Lazio formatosi tra Russia, Spagna, Londra e Montecarlo, sotto la guida di stelle Michelin come Heinz Beck e Gianfranco Vissani. La sua cucina gourmet e delicata coniuga innovazione e tradizione, in un raffinato equilibrio tra rispetto della stagionalità ed esaltazione dei sapori più genuini.

La proposta gastronomica di Tera spazia dalle selezioni luxury – con ostriche pregiate, caviale di diverse qualità (dal Baerii all’Imperial Beluga), foie gras e plateau di crudi di mare – a una carta che valorizza il meglio del territorio e delle materie prime d’eccellenza.

Apertura da giovedì a martedì: 12:00-14:30; 19:00-22:30.
Mercoledì: chiuso

