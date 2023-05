Venerdì 26 maggio al Teatro del Sale a Firenze “Tre volti vinicoli della Toscana” per “Come diventare sommelier in 50 minuti”, uno spettacolo di e con Leonardo Romanelli affiancato dal conduttore radiofonico Alessandro Masti





Accompagneranno la cena i vini delle cantine toscane Il Viaggio di Landò e La Vigna sul mare e Villa Saletta

L’appuntamento di questo mese da non perdere è al Teatro del Sale a Firenze, ritrovo poliedrico tra i più amati ed apprezzati della Toscana, che venerdì 26 maggio ospiterà il giornalista Leonardo Romanelli con il suo spettacolo Come diventare sommelier in 50 minuti e le tre cantine toscane Il Viaggio di Landò, La Vigna sul mare e Villa Saletta pronte per far assaggiare agli ospiti alcune delle loro etichette.

Il format è quello unico proposto dal Circo-lo Teatro del Sale ai suoi soci: cena con piatti firmati dagli Chef del Teatro e delle cucine del Cibrèo, e per questa serata degustazione dei vini che saranno versati nei calici dagli stessi vignaioli, ed a seguire lo spettacolo, una commedia scritta ed interpretata dal giornalista e critico enogastronomico Leonardo Romanelli attraverso la quale si fa gioco, bonariamente, del mondo a cui appartiene, mettendo in luce le fissazioni che caratterizzano gli appassionati di questo mondo. Sul palcoscenico salirà anche il conduttore radiofonico Alessandro Masti nelle vesti dello studente astemio che vuol conoscere tutto sul nettare di Bacco.

Grazie a questa serata si potranno conoscere le etichette di tre realtà che ben rappresentano la varietà della produzione enologica toscana.

Saranno presenti:

Il Viaggio di Landò, piccola realtà nel pisano di David Landini, agronomo ed enologo, e di Roberta Perna, giornalista e comunicatrice del vino, che conta al momento due etichette: un rosso 100% canaiolo ed un bianco a base di trebbiano, 80%, e malvasia, due vini totalmente naturali le cui uve provengono da vigne di oltre novant’anni nella campagna di Palaia. Il logo di Il Viaggio di Landò è stato disegnato dal giornalista, regista e fumettista Sergio Staino.

La Vigna sul Mare, una realtà di pochi ettari a Pescia Fiorentina (Capalbio) dove si producono un rosato, bianchi e rossi da uve internazionali e locali e bollicine metodo classico e charmat. L’azienda è fortemente legata all’arte ed ospita ogni anno mostre ed artisti italiani ed esteri. Oltre a questo la cantina custodisce la galleria permanete di Gerardo Masini, noto pittore dell’essenzialismo europeo, in arte Gimas, padre di Massimo Masini titolare insieme alla moglie Francesca Serena Monghini della cantina. Attualmente è possibile ammirare in azienda un’opera dell’artista Camilla Ancillotto, pittrice e scultrice.

Villa Saletta a Palaia in provincia di Pisa, meravigliosa fattoria di oltre 1200 ettari con due borghi antichi, uno dei quali, Borgo di Villa Saletta, è stato molte volte set cinematografico e sarà presto ristrutturato per dare vita ad un resort a “sette” stelle, boschi, vigneti, olivete, pioppete, agricoltura, tarfufaie e tre casolari di livello per l’accoglienza. Qui prendono vita uno spumante metodo classico da sangiovese, un rosato, un Chianti Superiore e quattro Igt Toscana da uve autoctone ed internazionali. Titolare dell’azienda è la famiglia inglese Hands. David Landini è amministratore e direttore tecnico.

Teatro del Sale

Il teatro del sale è teatro, Circo-lo Culturale, luogo di aggregazione per chi ama riflettere di passioni e cibo, per pensatori ed amanti delle cose belle e buone; un luogo che nel tempo ha incantato viaggiatori di tutto il mondo e raccolto apprezzamenti unanimi della critica culturale e enogastronomica internazionale, nato nel 2003 da un’idea di Maria Cassi, direttrice artistica, e dallo chef Fabio Picchi.

L’ingresso al Teatro del Sale è consentito solo ai tesserati. È possibile fare la tessera in loco o on line (http://tessere.teatrodelsale.com/#/iscriviti) che ha validità annuale.

