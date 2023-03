Al 55° Vinitaly il Prosecco DOC raddoppia!

Spazi raddoppiati per la partecipazione del Consorzio Prosecco DOC alla 55° edizione della più importante manifestazione di respiro internazionale dedicata al Vino: al PROSECCO DOC PAVILION in area H, si affianca quest’anno il PROSECCO DOC THEATRE, in Padiglione 4 (Stand B4).

Nel PROSECCO DOC PAVILION -la luminosissima serra inaugurata nel 2022, oasi verde tra i padiglioni della fiera, contraddistinta dagli arredi di Brionvega, Moroso, Suber ed Electrolux – si alterneranno dal 2 al 5 aprile 2023 incontri e presentazioni, moderati dal noto conduttore radiofonico Andro Merkù, per illustrare obiettivi raggiunti, collaborazioni, iniziative e progetti avviati su temi cari al Consorzio, quali la promozione delle eccellenze Made in Italy, la tutela del patrimonio paesaggistico, l’attenzione al sociale, il supporto allo sport, il sostegno all’arte e alla cultura.

In programma anche Degustazioni rivolte a sommelier, enologi, giornalisti e buyer: in particolare sono attese alcune importanti delegazioni di buyer internazionali, in arrivo da Norvegia, Svezia, Estonia, Lituania, Cina, Stati Uniti, Colombia, Venezuela, grazie alla collaborazione con Vinitaly International.

Da non perdere i numerosi Show cooking condotti da rinomati chef, dove Prosecco DOC sarà protagonista in pairing con le eccellenze agroalimentari italiane, rappresentate dai Consorzi di tutela da sempre partner di Prosecco DOC: Grana Padano DOP, Mozzarella di Bufala Campana DOP, Prosciutto San Daniele DOP e, new entry del 2023, Arancia Rossa di Sicilia IGP, a cui si aggiungono le collaborazioni di: Consorzio Italiano Tutela Mortadella di Bologna IGP mediante ISIT (L’Associazione di Riferimento dei Consorzi di Tutela dei Salumi DOP e IGP), Organizzazione di Produttori della pesca di Fasolari dell’Alto Adriatico, Pesca di Leonforte IGP, Forno Bonomi ed i cracker giapponesi di Iwatsuka Seika.

Novità di quest’anno il “Prosecco DOC Sparkling Drink Bar” che ogni giorno dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 16.00 alle 18.00 sarà attivo con una carta di long drink a base di Prosecco DOC e distillati o liquori italiani, proposti da bartender selezionati da Spirito Autoctono: un omaggio alla collaborazione tra il Consorzio e la Guida a favore del progetto Prosecco DOC Sparkling Drink, per sostenere e promuovere il bere consapevole.

La valorizzazione del territorio sarà il tema di discussione all’interno del PROSECCO DOC THEATRE, l’arena in cui il Consorzio ospiterà i propri partner per presentare le iniziative tese a salvaguardare il patrimonio ambientale, sociale, economico e paesaggistico rappresentato dalla Denominazione Prosecco.

Non mancheranno inoltre alcuni momenti promozionali, in occasione dei quali Prosecco DOC sarà “official sparkling wine”: tra tutti, l’Aperitivo presso lo stand di Rai Pubblicità per gli ospiti del programma Decanter, con Federico Quinta e Nicola Prudente; ma anche l’evento “Vinitaly and the Night”, una serata esclusiva dedicata alle cantine e ai buyer internazionali, prevista martedì sera nel cuore di Verona, nel prestigioso Palazzo della Gran Guardia.

Visualizza qui il palinsesto degli Eventi, Show Cooking, Degustazioni: https://www.prosecco.wine/it/eventi/vinitaly-2023

Redazione Centrale TdG