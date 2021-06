Tal 3 luglio al 12 settembre Agliano Terme celebra la barbera con gli Appuntamenti con la Rossa, che tornano per il secondo anno, dopo il successo della scorsa estate, con un calendario di visite guidate in cantina, degustazioni e cene in vigna organizzate dai produttori di Barbera Agliano in Collaborazione con il Comune.

Due i format messi a punto per turisti ed enoappassionati che potranno scoprire i vini delle cantine aglianesi, sorseggiando un calice fra gli splendidi vigneti che circondano il piccolo borgo astigiano: Rossa di sera e Weekend in cantina.

Rossa di Sera propone 6 cene in vigna accompagnate dalle degustazioni dei vini di una cantina raccontati dal produttore, in programma il sabato alle 18,30 dal 3 Luglio al 7 Agosto. Il costo è di 40 € con prenotazione obbligatoria (infoagliano@gmail.com) entro il giovedì precedente. È previsto un numero limitato dI posti. Le cene saranno a cura delle attività e dei ristoranti del borgo.

Week-end in cantina: 15 degustazioni nelle cantine dei produttori dal 4 luglio al 12 Settembre, il sabato e la domenica dalle 17 alle 20. Le degustazioni sono aperte a tutti e coinvolgono di volta in volta una cantina diversa, in base a un calendario definito. Non è necessaria la prenotazione.

A ottobre è prevista una nuova edizione di Barbera Unplugged, evento solitamente organizzato in primavera e che quest’anno sarà proposto in una versione autunnale dopo la pausa dovuta alle restrizioni imposte dalla pandemia. L’appuntamento sarà dall’8 al 10 ottobre: musica e degustazioni celebreranno la fine della vendemmia aspettando il Barbera Fish Festival in programma nel 2022.

Info www.barbera-agliano.com

CALENDARIO ROSSA DI SERA

appuntamento alle 18,30

Sabato 3 luglio: Azienda Agricola Bosco Galli

Sabato 10 luglio: Villa Giada

Sabato 17 luglio: Azienda Agricola Silvia Castagnero

Sabato 24 luglio: Poderi Rosso Giovanni

Sabato 31 luglio: Azienda Vitivinicola Durio Adriano

Sabato 7 agosto: Azienda Agricola Alciati

CALENDARIO WEEKEND IN CANTINA

dalle 17 alle 20

Domenica 4 luglio: Dacapo

Domenica 11 luglio: Azienda Vitivinicola Tre Acini

Domenica 18 luglio: Azienda Vitivinicola Dacasto Duilio

Domenica 25 luglio: Azienda Vitivinicola Ferraris Roberto

Domenica 1 agosto: Cascina del Rosone

Domenica 8 agosto: Azienda Agricola Alessandro

Domenica 15 agosto: Azienda Agricola Cocito Dario

Sabato 21 agosto: Azienda Agricola Ferro Carlo

Domenica 22 agosto: Azienda Agricola Bianco Angelo e Figlio

Sabato 28 agosto: Azienda Agricola Fratelli Pavia

Domenica 29 agosto: Azienda Agricola Filippa

Sabato 4 settembre: Azienda Agricola Serra Domenico

Domenica 5 settembre: Tenuta Garetto

Sabato 11 settembre: Cantina Sociale Barbera dei Sei Castelli

Domenica 12 settembre: Agostino Pavia e Figli

Locandina: https://www.turismodelgusto.com/wp-content/uploads/Locandina.pdf

Redazione Centrale TdG