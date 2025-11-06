A Stresa il Taste Alto Piemonte 2025

La magnifica cornice di Stresa si prepara ad accogliere Taste Alto Piemonte 2025, in programma domenica 9 e lunedì 10 novembre nella splendida cornice del Grand Hotel des Iles Borromées di Stresa, sul Lago Maggiore. L’evento, promosso dal Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte, rappresenta il momento più importante dell’anno per conoscere da vicino le denominazioni, i produttori e i vini che raccontano la straordinaria identità enologica dell’Alto Piemonte.

“Taste Alto Piemonte è l’appuntamento più atteso dell’anno per i nostri produttori e per il nostro Consorzio” commenta Andrea Fontana, Presidente del Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte “L’edizione di Stresa si preannuncia straordinaria per numero di aziende partecipanti e per qualità delle degustazioni. È il momento in cui il nostro territorio si racconta al pubblico con passione e orgoglio, unendo storia, lavoro e prospettive di crescita condivisa.”

“C’è grande entusiasmo per questa edizione” aggiunge Lorella Zoppis, vicepresidente del Consorzio “Le masterclass proposte e l’ampia partecipazione dei produttori testimoniano la volontà di far conoscere il nostro territorio a un pubblico internazionale. Taste Alto Piemonte è un’occasione per vivere da vicino la nostra identità, fatta di vignaioli, paesaggi e vini che parlano di autenticità e territorio.”

Saranno oltre 50 le cantine protagoniste dell’edizione 2025, in rappresentanza delle denominazioni Boca DOC, Bramaterra DOC, Colline Novaresi DOC, Coste della Sesia DOC, Fara DOC, Gattinara DOCG, Ghemme DOCG, Lessona DOC, Sizzano DOC e Valli Ossolane DOC. Un panorama unico, che permetterà ai visitatori di scoprire la varietà dei terroir, le diverse interpretazioni del Nebbiolo e l’evoluzione qualitativa di un territorio sempre più apprezzato a livello nazionale e internazionale.

Accanto ai banchi d’assaggio, il programma sarà arricchito da un prestigioso calendario di masterclass. Cinque incontri si snoderanno tra domenica e lunedì offrendo approfondimenti sulle specificità dei Nebbioli del Nord Piemonte e degustazioni verticali dedicate ai cru più rappresentativi. Un percorso di conoscenza pensato per professionisti, operatori e winelover che desiderano approfondire le molte sfumature del territorio e dei suoi vini.

All’interno della manifestazione sarà allestita anche un’enoteca temporanea, dove sarà possibile acquistare i vini in degustazione. Ai banchi d’assaggio, invece, i produttori racconteranno in prima persona le loro esperienze, testimoniando il legame profondo che unisce vino, territorio e comunità.

Per gli operatori del settore, l’ingresso ai banchi d’assaggio sarà gratuito previa registrazione sul sito ufficiale dell’evento, dove è possibile ottenere un codice accredito, oppure direttamente in sede durante la manifestazione.

Quest’anno Taste Alto Piemonte si arricchisce inoltre di iniziative diffuse che trasformeranno l’intero territorio in un grande itinerario del gusto. Dal 27 ottobre al 9 novembre, le Wine Weeks animeranno ristoranti, osterie, wine bar e vinerie delle province di Novara, Vercelli, Biella e Verbano-Cusio-Ossola, che proporranno in carta e al calice i vini delle denominazioni dell’Alto Piemonte. Un progetto pensato per coinvolgere il pubblico e far vivere l’esperienza del vino in maniera corale e partecipata. Non mancheranno collaborazioni speciali che intrecciano il mondo del vino con turismo, sport e natura.

Grazie alla Ferrovia Vigezzina-Centovalli, i viaggiatori del celebre Treno del Foliage potranno usufruire di uno sconto sull’ingresso alla manifestazione mostrando il biglietto ferroviario alla biglietteria dell’evento – un ponte ideale tra i colori dell’autunno e i profumi del vino.

Anche la Lago Maggiore Marathon entra nel programma: i partecipanti troveranno nel pacco gara un buono omaggio per l’ingresso gratuito a Taste Alto Piemonte valido nella mattinata di domenica 9 novembre, unendo l’adrenalina della corsa al piacere di un calice.

Due giornate per degustare, confrontarsi e celebrare i Nebbioli dell’Alto Piemonte in un contesto di rara eleganza, sulla sponda del Lago Maggiore.

Biglietti e accrediti sono disponibili su www.tastealtopiemonte.it.

Segreteria organizzativa: info@tastealtopiemonte.it – M. + 39 340 4921145

Redazione Centrale TdG