A Monteprandone nel Piceno si celebra la festa con San Giacomo della Marca

Dal 23 novembre al 1° dicembre, tappa inedita per il Grand Tour delle Marche

Nove giorni di festeggiamenti ed evento speciale il 29 novembre: un talk con degustazione nel restaurato Palazzo Comunale

Tra fede, tradizione e storia, le feste patronali sono le manifestazioni più antiche e radicate della cultura italiana. Si tratta di celebrazioni religiose dedicate ai santi protettori delle varie città e dei vari paesi, che si svolgono in date diverse a seconda del calendario liturgico, e che diventano, spesso, occasione di aggregazione sociale, di riscoperta delle proprie origini e di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio. Durante le feste patronali, le città si trasformano in un vivace mercato all’aperto. Le “sagre” sono un’occasione per gustare specialità locali e scoprire prodotti tipici del territorio e non sono solo un piacere per il palato, ma anche un’opportunità per conoscere meglio la cultura gastronomica locale e le tradizioni culinarie tramandate di generazione in generazione.

L’Italia è ricca di feste patronali, ognuna con le sue peculiarità e tradizioni uniche, come la Festa di San Giacomo della Marca, in programma dal 23 novembre al 1° dicembre a Monteprandone nel Piceno. Uomo, natura, spiritualità. Con queste speciali “chiavi d’accesso” si aprono le celebrazioni che la località di Monteprandone, nel Piceno, dedica a San Giacomo della Marca. Il centro marchigiano, inserito tra i Borghi più Belli d’Italia, propone un palinsesto di iniziative che declina i valori tramandati dal Santo, nato nel 1393 proprio a Monteprandone. Il programma diventa una ghiotta occasione di viaggio ed una visita inconsueta al di fuori delle rotte conosciute, con la possibilità di riconciliare sé stessi con il proprio equilibrio interiore, ma anche di compiere un’esperienza comunitaria e di festa!

Da questa edizione, la Festa di San Giacomo della Marca diviene tappa speciale del Grand Tour delle Marche di Tipicità ed ANCI. Novità assoluta è il talk con degustazione, in programma venerdì 29 novembre a partire dalle 19:00 presso il restaurato Palazzo Comunale, “Cucina dello spirito, cammino, trasformazione e cura dell’ambiente” è l’intrigante titolo che promette ad ospiti e visitatori di esplorare le molteplici declinazioni di un’esperienza unica, da fare proprio qui, a Monteprandone! Gli appassionati di enogastronomia potranno degustare le ricette di cucina monastica elaborate dallo chef Ermetina Mira, il conduttore Sky David Romano “traghetterà” gli ospiti in un vero e proprio viaggio attraverso le esperienze di Claudio Pupi, alias Un Fotografo in Cammino, la testimonianza di padre Lorenzo Turchi e la cornice territoriale a cura dell’assessore al turismo di Monteprandone, Roberta Iozzi, insieme al direttore di Tipicità e del Grand Tour delle Marche, Angelo Serri. La partecipazione all’evento è gratuita, con prenotazione obbligatoria al numero 392.6999992.

Tantissime le iniziative in programma ambientate nel Borgo storico e nel Santuario, costruito dal Santo e dove oggi riposano le sue spoglie. Insieme agli eventi strettamente religiosi, a partire dal 23 novembre si susseguiranno laboratori, assaggi e degustazioni tipiche di stagione con la possibilità, per bambini e adulti, di sperimentare giochi in legno. Accanto a proiezioni e visite ai musei, si potrà anche partecipare a camminate e ad incontri di approfondimento dedicati a San Giacomo della Marca ed alla sua opera che, a tutt’oggi, rimane estremamente contemporanea per visione e lungimiranza.

Il programma della manifestazione e le informazioni su esperienze ed occasioni uniche per scoprire le Marche autentiche su www.tipicita.it

Jimmy Pessina

Foto: Tipicità – Moreno Capomagi e Jimmy Pessina