A Montedinove dal 2 al 3 novembre ritorna “Sibillini in rosa”

Nel borgo Ascolano, si celebra la mitica mela rosa. tra gusto e benessere.

Tappa golosa del Grand Tour delle Marche.

Prodotto di punta di tutta la zona, dove per Montedinove la mela rosa è una perla, non è solo un prodotto tipico, ma è qualcosa di più: da secoli è il simbolo delle fatiche quotidiane nei campi e fonte primaria di sostentamento, è un legame profondo e inscindibile che si tramanda di padre in figlio. Infatti, in questo periodo d’autunno, per un intero fine settimana trasformerà il borgo ubicato nel territorio dei leggendari Monti Sibillini l’incantevole abitato di Montedinove, torna a vestire l’abito della festa per accogliere una manifestazione che negli anni è divenuta un punto di riferimento imperdibile per gli amanti della natura, dei borghi storici e soprattutto delle tradizioni gastronomiche legate alle prelibatezze locali.

La 14a edizione di “Sibillini in Rosa”, sarà inaugurato sabato 2 e domenica 3 novembre , questo suggestivo centro dell’entroterra ascolano si vestirà a festa per accogliere turisti e gourmet alla ricerca dei sapori genuini ed autentici. La kermesse inizierà alle 10:00 di sabato presso il “Museo della mela rosa”, con un incontro di approfondimento sulle qualità e gli aspetti unici di questo frutto dalle caratteristiche inimitabili, riconosciuto come presidio Slow Food e la cui storia si perde nella notte dei tempi. Approfonditi studi e ricerche scientifiche hanno ampiamente dimostrato come la mela rosa sia effettivamente un “elisir” di lunga vita, con una versatilità di utilizzo che la rende ingrediente perfetto anche per le preparazioni gastronomiche più disparate, dolci e salate: dai primi piatti fino, naturalmente, ai dessert. Inoltre, questo antico frutto ha dimostrato di possedere un’alta potenzialità in ambito farmaceutico e cosmetico, grazie alla notevole concentrazione di polifenoli ed antiossidanti.

Momento clou della festa popolare sarà la domenica pomeriggio che, a partire dalle 16:00, propone l’esibizione degli sbandieratori della Quintana di Ascoli Piceno a seguire uno show cooking dal titolo “la mela rosa fa spettacolo in cucina”, realizzato in collaborazione con l’Accademia di Tipicità e proposto dai fratelli Orso, lo chef Daniel ed il pasticcere Mattia.

Sabato e domenica, inoltre, ci sarà anche la possibilità di assaggiare piatti locali e di stagione negli stand gastronomici allestiti nel centro storico, mentre la rassegna “Sibillini in arte” proporrà le coinvolgenti performance degli artisti di strada che animeranno le piazzette del borgo, avvolti dalla magica atmosfera del monte Sibilla che, imponente, “vigila” su Montedinove e sul territorio circostante. Infine, il mercatino offrirà la possibilità di acquistare specialità montane, spesso introvabili nei consueti canali commerciali, e fantastici premi attendono i visitatori nella tradizionale “pesca della mela rosa”.

La manifestazione è promossa dal Comune di Montedinove e rientra nel circuito di eventi selezionati dal Grand Tour delle Marche di Tipicità ed ANCI Marche. Il programma della manifestazione e le informazioni su esperienze ed occasioni uniche per scoprire l’anima delle Marche su – www.tipicita.it.

Jimmy Pessina

Foto di Jimmy Pessina e Tipicità