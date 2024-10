A Monte Carlo le barche più belle

Il palcoscenico naturale di Monte Carlo è garanzia, anche quest’anno, di indiscutibile successo. Il salone nautico più esclusivo del mondo celebra il 33° anniversario ed è il più importante mercato globale per decidere di acquistare o noleggiare uno yacht. Un salotto dalle dimensioni contenute ma con grandi imbarcazioni, media della flotta di 50 metri e mega yachts di oltre 100 metri, oltre 120 superyachts, circa quaranta nuovi lanci nel corso dell’anno.

La nautica è un settore dell’industria in cui l’Italia eccelle, numerosi cantieri sono presenti e anche molte produzioni tecniche legate all’indotto, il salone è sempre motivo di presentazione in anteprima europea o mondiale di splendide imbarcazioni.

Ferretti è un brand forte della tradizione e del patrimonio centenario cantieristico ed è leader del settore con 6 marchi. Sono l’orgoglio dell’Avvocato Alberto Galassi mentre parla dei risultati economici, in forte crescita già nei primi mesi del 2024. Wally, Pershing, Itama, Riva, CRN e Custom Line sono i nomi simbolo del Made in Italy apprezzati e ammirati in tutto il pianeta.

Ferretti Group presenta a Monaco 8 modelli, tra cui spiccano le due anteprime mondiali, wally wind 110 GALMA e Custom Line 50 M/Y ASANTE. Il primo è il più grande yacht a vela di Ferretti, linee essenziali con prestazioni di alto livello e comfort, simile a yacht di dimensioni molto maggiori, è costruito con la fibra di carbonio, un materiale nuovo nel mondo velistico dimostrando l’impegno costante dell’azienda nel settore della vela.

Custom Line 50 M/Y ASANTE è la prima nave da diporto completamente in alluminio, gli esterni sono disegnati dall’architetto Filippo Salvetti, gli interni, completamente su misura, dallo Studio ACPV ARCHITECTS, Antonio Citterio e Patricia Viel, la nuova ammiraglia della linea in alluminio, debutta nel segmento di mercato degli yacht in metallo sotto le 500 GT.

Importante focus sul Riva 70, venduto a inizio anno, lo scafo di 70 metri più è in fase di lavorazione, un superyacht dalla bellezza senza tempo con prestazioni eccellenti e sostenibilità ambientale, a propulsione ibrida di ultima generazione.

Tra i numerosi partner italiani di Ferretti anche Dolce & Gabbana, che firma i diversi arredi su misura, le nuove creazioni, e La Scolca per allietare i visitatori con un brindisi.

Il cantiere Baglietto festeggia quest’anno il suo 170 ° anniversario ed è stato recentemente premiato come miglior cantiere dell’anno ai World Yachts Trophies di Cannes. A Monaco partecipa con due anteprime mondiali: il T52 MY Akula (Berth C11) e il DOM 133 MY Barbara Anne (Berth C12) . Akula è di colore grigio scuro che caratterizza il carattere potente ed aggressivo, lo yacht di 52 metri in acciaio e alluminio è firmato da Francesco Paszkowski, mentre gli interni sono stati progettati da Team for Design Enrico Gobbi, in collaborazione con l’arch. Carlo Lionetti.

Il Barbara Anne mantiene le innovazioni stilistiche introdotte nella linea dei Dom 133 firmate Stefano Vafiadis, massima vivibilità volta a dare massima apertura verso l’esterno ed esaltare il contatto con il mare: la piscina è su due livelli, una con il logo della barca incastonato sul fondo, mentre l’altra si presenta completamente personalizzata sul ponte sole, espressamente disegnata e realizzata per questo scafo.

Lo Steel 50 Sanlorenzo è una barca eccezionale, il sistema fuel cell è in grado di trasformare il metanolo verde in idrogeno e successivamente in energia elettrica per alimentare tutti gli apparati di bordo. Una soluzione rivoluzionaria che consente di generare energia elettrica fino a 100kW e una velocità di 16 nodi. La capacità dello yacht è eccellente, può ospitare comodamente 10 persone e 9 addetti all’equipaggio. Sanlorenzo costruisce yacht su misura da oltre 60 anni secondo lo stile e i desideri dei suoi clienti, ogni armatore è unico. L’imperativo del cantiere è realizzare uno yacht in cui siano riconoscibili la personalità, i gusti e lo stile di vita del cliente costruendo su misura una “villa galleggiante”; la cura e il lavoro di altissimo livello dei migliori artigiani, assicurano la qualità in ogni dettaglio, anche per l’eccellenza dei materiali utilizzati.

A sostegno di HIV FIGHT AIDS MONACO della Principessa Stephanie, che celebra il suo ventesimo anniversario nel 2024, si inaugura una mostra dell’artista polacco Dominik Dryga che si dice “lieto di avere l’opportunità di trasmettere messaggi così importanti attraverso il suo lavoro”. Sei dipinti creati appositamente per l’occasione saranno esposti nella lounge di Sanlorenzo Yachts, l’artista ha donato una tela per un’asta privata, “Le Roi Grenouille”, che racconta una ricca storia stratificata, romanzesca che induce a riflessioni e interpretazioni personali, come fa abitualmente con il suo stile. Ferruccio Rossi, CEO di Sanlorenzo Med, è entusiasto di questa iniziativa:” un vero onore aprire le nostre porte a un artista di talento, essere disponibili ad accogliere e promuovere una causa così nobile”.

Da scoprire l’area avventura, progettata per soddisfare le aspettative di una nuova generazione dei proprietari di yacht, offrendo un’esperienza di vita marina che cambia i limiti convenzionali dove lusso ed esplorazione si fondono con un unico obiettivo: creare ricordi indimenticabili! Mescolando gli sport motoristici su terra e sul mare si scoprono gli ultimi gadget e i “giocattoli” nautici, accessori che miglioreranno la navigazione.

