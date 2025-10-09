“Stile Siciliano: i vini rossi del futuro”. A Milano l’evento dell’Enoteca Regionale della Sicilia sede del Sud Est.

Il 24 novembre l’eccellenza dei vini rossi della Sicilia sud-orientale sbarca a Milano con “Stile Siciliano: i vini rossi del futuro”, l’evento di punta organizzato dall’Enoteca Regionale della Sicilia, sede del Sud Est. La giornata, pensata per delineare le prospettive future dell’enologia isolana, sarà interamente dedicata ai vini rossi del territorio, in particolare a due protagonisti di grande rilievo come il Cerasuolo di Vittoria Docg e il Frappato. L’appuntamento, che si terrà presso la prestigiosa cornice del The Westin Palace, gode della collaborazione del Consorzio di Tutela e della Strada del Vino Cerasuolo di Vittoria Docg.

Dopo il successo registrato a Roma lo scorso maggio, l’Enoteca ripropone il format a Milano quale momento cruciale di incontro e confronto per la stampa, gli operatori di settore e il pubblico di wine lovers.

«Siamo entusiasti di portare a Milano, cuore pulsante della comunicazione e dell’innovazione enologica italiana, un evento che per noi rappresenta un vero e proprio manifesto: ‘Stile Siciliano: i vini rossi del futuro’. Non sarà una semplice degustazione – dichiara Silvio Balloni, presidente dell’Enoteca Regionale della Sicilia sede del Sud Est – ma un’intensa giornata di confronto dedicata interamente all’eccellenza dei vini siciliani, con un focus speciale sul nostro straordinario Sud Est».

Il Presidente Balloni sottolinea l’obiettivo dell’iniziativa: «Vogliamo delineare con coraggio le prospettive future della nostra enologia isolana, mettendo a confronto l’esperienza dei produttori, la visione della stampa di settore e la passione degli wine lovers. La Sicilia è una terra unica, le cui sfumature pedoclimatiche e i diversi approcci enologici riescono a esprimere vini dal carattere moderno, pur mantenendo un profondo rispetto per la tradizione. È un’occasione per raccontare come questa tradizione stia evolvendo, cambiando e maturando grazie alle nuove generazioni. Esse portano innovazione pur restando fedeli a quelle radici che hanno dato vita all’unica Docg della Sicilia. Il futuro dell’enologia italiana passa dalla nostra Isola e dall’areale del Sud Est e siamo pronti a dimostrarlo a Milano».

Programma dell’evento

La giornata prenderà il via con un focus riservato alla stampa specializzata:

Ore 10:30 – 11:00: Accredito della Stampa

Ore 11:00: Inizio Masterclass dedicata al Cerasuolo di Vittoria DOCG, riservata alla stampa. Un’occasione per approfondire le sfumature e l’evoluzione di questa unica DOCG siciliana. A guidarla sarà Andrea Amadei, degustatore, autore radiofonico e televisivo, voce di Decanter Rai Radio2.

Ore 13:00 – 14:30: Light Lunch riservato alla stampa

Nel pomeriggio, l’attenzione si sposterà sugli operatori e il grande pubblico, mantenendo un’apertura anche per la stampa interessata:

Ore 15:30 Inizio della seconda Masterclass dedicata al Frappato . Un viaggio sensoriale alla scoperta di questo vitigno autoctono elegante e versatile attraverso l’assaggio di otto etichette guidato ancora una volta da Andrea Amadei.

Dalle ore 15:30 alle ore 20:00 Banchi d'Assaggio aperti al pubblico e operatori del settore. Le cantine dell'Enoteca Regionale della Sicilia sede del Sud Est presenteranno i propri vini in un percorso libero per esplorare la diversità e la qualità delle produzioni enologiche dell'Isola, tracciando la rotta verso lo "stile siciliano" del futuro.

Modalità di accesso e contatti

Per maggiori informazioni e per le modalità di accesso alla masterclass sul Frappato e ai banchi d’assaggio, si invita a visitare il sito AIS Milano

Per la stampa che desidera partecipare alle Masterclass Cerasuolo e Frappato e ai Banchi d’Assaggio, è possibile richiedere di accreditarsi inviando una mail pressoffice@ab-comunicazione.it

