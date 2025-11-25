A Macerata è tempo di EVO, i linguaggi del gioco

La quarta edizione del festival in programma dal 4 al 7 dicembre 2025

Un programma diffuso in tanti luoghi della città, tra incontri, esperienze, degustazioni giocose

Più di ogni altro linguaggio, quello del gioco racconta il tempo che viviamo! Un linguaggio antichissimo che ha attraversato le ere e si è evoluto in base ai cambiamenti sociali. Oggi il gioco è, ovunque, un settore economico in costante crescita, un vettore di cultura e conoscenza che aggrega community e crea subculture, capace contemporaneamente di annullare e generare distanze.

Quello del gioco è un tema affascinante che per un week-end lungo invaderà la città di Macerata, nelle Marche, in molteplici spazi cittadini. I primi due giorni, 4 e 5, saranno dedicati all’approfondimento, con focus sugli aspetti più tecnici: economia, apprendimento e pericoli del gioco.

Con l’inaugurazione di Casa Nintendo, ambientata nella suggestiva cornice della Galleria degli Antichi Forni, alle 17:00 di venerdì l’evento diventa “pop” e invade la città per un week-end tutto dedicato al gioco. Nel fine settimana del 6 e 7 dicembre il festival prende forma in tre poli principali.

EVO Village: i “linguaggi del gusto” incontrano la dimensione ludica. Un villaggio esperienziale in piazza Mazzini tra food & drink, percorsi di assaggio, attività per famiglie e format che invitano a “giocare” con sapori, abbinamenti e rituali conviviali.

Casa Nintendo: inclusivo e intergenerazionale, il modello Nintendo è in piena linea con lo spirito di EVO. Nei locali degli Antichi Forni, grandi e piccini sperimenteranno un’immersione nel mondo della Nintendo Switch 2, con tutte le icone della casa di Kyoto pronte a dar vita a momenti di divertimento e condivisione.

Sala Giochi, all’Asilo Ricci, il regno del gioco analogico: giochi da tavolo, giochi di ruolo, momenti per neofiti e appassionati.

Ad arricchire le tre aree un palinsesto di iniziative ed incontri per tutte le generazioni, con momenti dedicati al fantasy, caccie al tesoro, giochi di un tempo nell’aia e tanti altri momenti d’incontro, condivisione e scoperta.

Per l’occasione, i locali della città hanno preparato menù e serate a tema gioco, che saranno a loro volta al centro di un contest nel corso del quale i partecipanti potranno gustare le proposte, ma anche vincere una Nintendo Switch 2.

Giunto alla quarta edizione, EVO è tappa del Grand Tour delle Marche di Tipicità ed ANCI Marche ed è organizzato dal Comune di Macerata con la collaborazione dell’Università di Macerata e della Regione Marche, insieme a tanti partner ed associazioni del territorio.

Info e programma completo su: www.evo.ooo – www.tipicità.it

Jimmy Pessina

Foto Tipicità