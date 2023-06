A Castelraimondo l’Infiorata del Corpus Domini

Il 10 e 11 giugno, nell’Alto maceratese, approda il Grand Tour delle Marche

La tradizione dell’Infiorata in Italia nasce per celebrare il Corpus Domini e salutare l’arrivo della bella stagione, tra la fine di aprile e l’inizio di giugno, meticolosi artisti si sfidano ogni anno nella creazione di accurati disegni composti da migliaia di petali ed elementi vegetali, senza alcuna colla o colorante artificiale. Incredibili mosaici profumati, gioia per la vista e l’olfatto, un’occasione imperdibile che celebra la fede, la natura e l’arte. Inoltre, un’occasione per conoscere o rivedere città e borghi sotto una nuova veste. Ancora una volta Il Gran Tour delle Marche, il format creato dal direttore di Tipicità, Angelo Serri e Alberto Monachesi, per far conoscere le bellezze e le tradizioni della Regione Marche, tra le mete anche l’Infiorata di Castelraimondo.

Infatti, il 10 ed 11 giugno la cittadina di Castelraimondo (MC) si veste di primavera, trasformandosi in un caleidoscopico mosaico di colori con la trentunesima edizione dell’Infiorata del Corpus Domini, un rituale evento che trae origine da un’antica tradizione basata sulla devozione popolare, ma che presenta anche interessanti risvolti storici, artistici, folkloristici e di aggregazione sociale. Infatti, una caratteristica peculiare della manifestazione risiede nel fatto che, per l’occasione, si mobilita l’intera comunità cittadina. Nella notte tra venerdì e sabato si attivano diverse associazioni e centinaia di volontari che, con un lavoro febbrile, creano autentici capolavori floreali a tema religioso, ma non solo! In una scenografia unica, prendono vita una venticinquina di quadri fioriti che costituiscono un unico tappeto variopinto disteso sull’intero Corso Italia. Ciascuna opera ha le dimensioni di metri 5×9, per una superficie complessiva superiore ai 1000 mq, con l’utilizzo di più di 100.000 garofani, quintali di ginestre ed essenze naturali.

Particolarmente scrupolosa e certosina è la preparazione, che si compone di varie fasi: dallo studio dei soggetti alla ricerca, selezione e taglio dei fiori, fino all’esposizione del tappeto floreale.

Per i visitatori che vogliano misurarsi da protagonisti nella realizzazione dei quadri floreali, sarà possibile partecipare al “Laboratorio Infiorata”. Tuttavia, il ricco cartellone propone anche varie mostre (pittura, ceramica, ricamo, modellismo statico e ferroviario), concerti, il Premio Ravera e la solenne Processione del “Corpus Domini” che conclude la manifestazione.

L’Infiorata del Corpus Domini, organizzata dall’associazione Pro Loco insieme al Comitato “Infiorata Corpus Domini” e all’Amministrazione comunale di Castelraimondo, è sede di tappa del Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi promosso da Tipicità ed ANCI Marche. Sulla piattaforma del Grand Tour delle Marche tutte le informazioni sul programma della manifestazione, i luoghi da visitare e le specialità da conoscere, per costruirsi la propria, esclusiva esperienza di visita. Tutte le info su www.tipicitaexperience.it

Jimmy Pessina