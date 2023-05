A Castellamonte (TO) in scena “Buongiorno Ceramica”

Sabato 20 e domenica 21 maggio a Castellamonte è in programma l’evento nazionale “Buongiorno Ceramica”, una due giorni ricca di sorprese ed eventi a partire dal secondo concorso “Ceramiche sonore”, che inaugurerà la collaborazione con la Città di Matera, entrata da qualche mese a far parte dell’associazione italiana Città della Ceramica e famosa, tra l’altro, per i suoi fischietti in terracotta.

Sabato 20 alle 10 al Cantiere delle Arti si aprirà la mostra “Ceramiche sonore ed altro” degli artisti Sandra Baruzzi e Guglielmo Marthyn. Alle 16 al centro congressi Piero Martinetti è in programma il concorso internazionale del fischietto in terracotta, con la premiazione e l’esposizione dell’omaggio da parte della Città di Matera. L’associazione Artisti della Ceramica in Castellamonte presenterà “Scandola”, una riproduzione in chiave stilistica dei manufatti e delle tegole nei fabbricati di montagna, mentre nel museo Fornace Pagliero saranno visitabili l’esposizione “I vasi officinali della tribù dei Leviti” dell’artista Nino Ventura, la camera del modellatore e la mostra “Uomini e Santi” di Brenno Pesci. Alle 21 chiuderà la giornata il concerto Brass Vibration alla Casa della Musica.

Domenica 21 nella Rotonda Antonelliana è in programma il primo “Mercatino della ceramica” e la giornata sarà arricchita da visite guidate del centro storico e dei “Castelletti” Sant’Anna Boschi. Sarà anche possibile visitare i laboratori e le botteghe “Castellamonte Crea” di Corrado Camerlo, Centro Ceramico Museo Pagliero, “Ceramiche Castellamonte” di Elisa Giampietro, Ceramiche Grandinetti di Maurizio Grandinetti e “La Castellamonte” di Roberto Perino.

“Buongiorno Ceramica” è uno degli eventi del circuito del Festival della Reciprocità, promosso dalle Tre Terre Canavesane, un progetto di promozione territoriale a cui, oltre a quello di Castellamonte, partecipano i Comuni di Agliè e San Giorgio Canavese.

Per approfondire il progetto e conoscere i dettagli degli eventi basta visitare il sito Internet www.treterrecanavesane.it.

Redazione Centrale TdG