8ª Tiramisù Day Treviso, un programma che coinvolge tutti

Tante le attività per appassionati, intolleranti, studenti e bambini.

Nelle piazze oltre 10.000 porzioni in degustazione e poi passeggiata e momenti culturali.

Un evento dalla finalità benefica a favore di Telethon e delle realtà del territorio.

Tutto pronto per l’8ª Tiramisù Day Treviso, iniziativa diffusa nel cuore di Treviso che, domenica 5 ottobre 2025, metterà in luce la cultura e il legame della città con il dessert più famoso al mondo. L’appuntamento, promosso dall’Associazione Tiramisù di Treviso APS e da Assocuochi Treviso, conferma l’ormai attesissima Tiramisù dei Sindaci dove, dalle 11:00 alle 12:30 nella Loggia dei Cavalieri, dieci Sindaci del territorio si cimenteranno in una goliardica sfida al miglior Tiramisù di Treviso, a disposizione sei ingredienti base e un’ora di tempo per la composizione del loro dolce.

Il cuore pulsante dell’evento però rimarrà la sfida per appassionati non professionisti, l’8ª Tiramisù Challenge, gara di Tiramisù fatto in casa vedrà, dalle 9.00 alle 10.00, la possibilità di consegnare il tiramisù amatoriale in una delle quattro piazze assegnate durante l’iscrizione; ogni giuria decreterà il miglior Tiramisù di piazza e i vincitori accederanno alla finalissima in Loggia dei Cavalieri che si terrà alle 14:30.

Immancabile anche la 3ª gara Tiramisù gluten e lactose free, una competizione dedicata a studenti di scuole alberghiere e amatori che si terrà dalle 15:00 alle 17:00 in Piazza Borsa, con lo scopo di sensibilizzare la società sul tema delle intolleranze alimentari.

Novità dell’edizione 2025 sarà TIRAMISÙ BEN FATTO competizione regionale che animerà dalle 09:00 alle 12:00 Piazza Borsa, organizzata da DSE Veneto, vedrà impegnati i ragazzi con programmazione differenziata che frequentano il 3°, 4° o 5° anno scolastico degli istituti alberghieri statali e regionali, accompagnati ciascuno dal proprio assistente e docente.

Nelle piazze, per tutta la giornata, momenti di degustazione con ben 10.000 porzioni di Tiramisù di Treviso accompagnate da calici di Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG e dal liquore “Tiramisù di Casa”.

Le offerte delle degustazioni saranno come di consueto devolute a Telethon e ad altre associazioni del territorio. Nel 2024, infatti, i fondi consegnati a Theleton sono stati ben 15.000€, seguiti dalle donazioni fatte al dipartimento servizio emergenze del Veneto, Rotaract Treviso, Leoclub Treviso, Associazione Botteniga Treviso, ANC Treviso e Treviso Bulls, per un totale di oltre 24.000 euro donati in beneficenza.

Per i più piccoli ben 2 attività che in più momenti verranno proposte nelle piazze: Laboratorio per bambini sulle fasi di preparazione del tiramisù di Treviso, dalle 14.00 alle 18.00 nelle quattro piazze (Piazza dei Signori, Piazza Borsa, Loggia Palazzo 300, Loggia Cavalieri) i bambini saranno seguiti dalle Lady Chef nella composizione del celebre dessert; dalle 16:30 alle 18:00 in Loggia dei Cavalieri, si terrà invece la presentazione e Lettura animata della fiaba per bambini: “Tiramisù di Treviso prende il volo”. Un coinvolgente dialogo a tre voci condotto da Anna Maria Pellegrino, affiancata da Tiziano Taffarello, autore dell’opera e Presidente dell’Accademia del Tiramisù e Gloria Aura Bortolini, reporter, fotografa e filmmaker.



Confermata anche PasseggiAMO Treviso aspettando il Tiramisù, passeggiata benefica adatta a tutti che partirà alle 10:00 da Piazza Università soffermandosi in 4/5 siti dove gli accompagnatori forniranno informazioni storico e artistiche su i più bei scorci cittadini.

Fondamentale per la realizzazione dell’evento il sostegno dei partner: Cantina Val d’Oca, che fornirà tutto il Valdobbiadene DOCG servito durante l’evento, il caffè di Dersut Caffè e il mascarpone di Latteria Soligo, grazie anche a Dolcefreddo Moralberti, Forno Bonomi, Distilleria Maschio e Scarbolo Zuccheri.

Tutti dettagli e iscrizioni su www.tiramisudaytreviso.it

8ª TIRAMISÙ DAY TREVISO

PROGRAMMA



Domenica 5 ottobre 2025

Concorso “Tiramisù Challenge di Treviso”

9.00 alle 10.00 – Piazza dei Signori, Piazza Borsa, Logo ali Palazzo 300, Loggia Cavalieri

14.30 Finalissima in Loggia dei Cavalieri.

Concorso aperto a tutti gli amatori non professionisti.

Miglior Tiramisù dei Sindaci

Dalle 11:00 alle 12:30 – Loggia dei Cavalieri

Circa 10 Sindaci del territorio Trevigiano si cimenteranno in una goliardica sfida al miglior Tiramisù di Treviso

Concorso “Tiramisù Ben fatto”

Dalle 09:00 alle 12:00 – Piazza Borsa

allievi con programmazione differenziata degli Istituti Alberghieri Regionali e Statali, accompagnati ciascuno dal proprio assistente e docente, si sfideranno nella composizione del “Tiramisù Ben Fatto”.

Concorso “Tiramisùper“

dalle 15:00 alle 17:00 – Piazza Borsa

allievi delle scuole alberghiere del territorio trevigiano e adulti non professionisti, disgiuntamente in 2 gare diverse, si sfideranno alla composizione del Miglior Tiramisù di Treviso per intolleranti/allergici al lattosio e al glutine.

Passeggiamo Treviso

09:30 – Piazza Università Treviso

Visita guidata per tutti dal tema “TREVISO E I SUOI PALAZZI TRA IERI E OGGI”

Laboratorio bambini “Tiramisù di Treviso”

Dalle 14.00 alle 18.00 – Loggia dei 300, Piazza Borsa e Piazza dei Signori

Lettura animata della fiaba per bambini

Dalle 16:30 alle 18:00 – Loggia dei Cavalieri

Un coinvolgente dialogo a tre voci dedicato ai più piccoli.

Degustazioni

Dalle 9:00 alle 19:00 – Piazza dei Signori, Piazza Borsa, Loggia Palazzo 300, Loggia Cavalieri

Oltre 10.000 porzioni di Tiramisù di Treviso offerte al pubblico, a fronte di una donazione. Il ricavato delle donazioni relative ai prodotti ceduti, al netto delle spese, andrà devoluto a Fondazione Telethon e ad altre Associazioni del territorio.

Redazione Centrale TdG