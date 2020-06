Irpinia, nasce a Montefalcione il laboratorio per la promozione di territorio e aziende vitivinicole

Venerdi prossimo, 3 luglio, alle ore 10,30, presso il municipio di Montefalcione (AV) sarà presentato il laboratorio di promozione del territorio vitivinicolo irpino

L’obiettivo del progetto è quello di intervenire sul territorio in modo da accrescerne l’attrattività e la fruibilità, contribuendo così anche alla ulteriore valorizzazione economica delle produzioni enologiche, individuando le cantine come punti nodali di una rete di risorse territoriali cui integrare il patrimonio enogastronomico locale con quello culturale e ambientale.

Una strategia mirata che prevede vari step conoscitivi di lettura territoriale, seguita dalla formazione, partecipazione e condivisione dei risultati ed, infine, una modulazione dell’offerta turistica che preveda la realizzazione di itinerari tematici sul territorio comunale e proiezione intercomunale come parte di una più ampia Strada del vino e dei saporiche dovrebbe dipanarsi nell’intera Irpinia vitivinicola.

Nell’incontro sarà illustrato il progetto Greco di Tufo, realizzato dalla scrivente professionista, presente all’incontro, d’intesa con Teobaldo Acone e sostenuto da Città del Vino, anche col protocollo d’intesa realizzato insieme al Comune di Avellino ed alla Regione Campania volto alla maggior tutela e conoscenza della qualità del vino irpino ed al conseguente sviluppo del tema del “turismo enogastronomico” che coinvolge tutta la filiera, dall’azienda produttrice di uve alla cantina, fino al ristorante e agli enti territoriali, anche attraverso la collaborazione già in atto con i Ministeri competenti nonché attraverso il ricorso a specifici fondi comunitari europei.

Dettagli anche tramite videoconferenze, sito web, pubblicazioni sulla rivista mensile “Terre del Vino”.

All’evento presenzierà Maria Antonietta Belli, Sindaco di Montefalcione, Teobaldo Acone, Ambasciatoredell’Associazione Nazionale Città del Vino, Felice D’Amora, Dottore Commercialista, Rossano Pazzagli, docente di storia del territorio e dell’ambiente all’Università del Molise e promotore del corso di laurea in Enogastronomia e turismo a Termoli, Clelia Cipolletta, Architetto Wine designer e delle aziende interessate.

Carmen Guerriero