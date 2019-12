Capodanno a Piano35 con vista unica sulla città

Cenone di San Silvestro a Torino dello chef Marco Sacco nel ristorante più alto d’Italia.

La sera del 31 dicembre, per una notte di San Silvestro tra le stelle, si sale a 150 metri di altezza per vedere la città di Torino dall’alto e festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo vivendo un’esperienza ricca di gusto, eleganza, atmosfera.

Lo chef stellato Marco Sacco del Piano35, ha ideati due differenti proposte per vivere la magia della prima notte dell’anno.

Per il veglione, lo chef e la sua crew hanno deciso di offrire ai torinesi la possibilità di scegliere tra un Capodanno da vertigine al rooftop del Lounge bar, con la formula Street food sopra Torino, o la cena placée al ristorante.

L’attesa della mezzanotte sarà accompagnata da piatti creativi e classici creati con le materie prime del lago, con un tocco di artigianalità piemontese combinata alle esperienze dello chef nei suoi viaggi in giro per il mondo.

Così commenta Marco Sacco: “Una volta arrivati a Piano35, ci si sente sul tetto del mondo. E’ come essere in cima a uno dei building verticali di Hong Kong, Dubai o New York, con la differenza di essere circondati dal patrimonio storico di una città come Torino. Una sensazione unica che ho deciso di far vivere a più persone possibili, pensando semplicemente alle diverse esigenze che nascono per il veglione. E poi c’è la mia cucina e la componente di attesa e divertimento, che scandirà la serata. Il mio invito è di darvi alla follia di un’esperienza sensoriale, fisica, di puro piacere, circondati dal bello di un panorama che regala emozioni e sogni. Quale miglior principio?”

Formula “Street Food sopra Torino” al Lounge Bar

“Ceci e Gamberi”

“Purè, uovo, perlage di tartufo”

“Hamburger di Trota affumicata”

“Cous Cous di verdure dell’orto”

Plin, selezione di formaggi e prodotti artigianali: nelle isole del gusto posizionate all’interno dello spazio i peccati di gola saranno tanti.

Art mixology a cura della barlady Cinzia Ferro

Etichette di vino o birra selezionate per il countdown

Dopo il brindisi di mezzanotte, il rito immancabile di Lenticchie e Cotechino.

Infine, per coloro che non concepiscono il veglione senza una bottiglia di bollicine d’autore, la possibilità di riservarla in anticipo.

Il costo di 95 euro comprende 3 drinks tra cocktail, calici di vino o birra. Dalle 22.00 fino all’una di notte.

Cena di San Silvestro

Un percorso raffinato che si tuffa nei giochi e negli abbinamenti ricercati, regalando anche il piacere dei suoi grandi classici.

Aperitivo di benvenuto

Lingotto di Mergozzo con Tartufo e Nocciole

Carbonara au koque

“Riso, aglio nero, ostrica e caviale”.

“Astice, melograno, whisky”

“Lenticchie, cotechino e scampo”

Dessert “l’Era Glaciale”, in cui lo chef fa conoscere il suo lato più giocoso ricreando il personaggio dello scoiattolo Scrat alle prese con l’infinito inseguimento della sua ghianda

Che Galup!!!, il “Panettone” simbolo della tradizione piemontese realizzato con impasto integrale e una golosa glassa che dal 1922 ne ricopre la superficie

Il costo di 180 per la cena placèe comprende 4 calici di vino.

Capodanno a Torino al Ristorante Piano35

 Corso Inghilterra 3, Torino

 31 dicembre 2019

 grattacielointesasanpaolo.com

 info@piano35.com

 011.4387800

Autore & Credits

Paolo Alciati

Fonte Ufficio Stampa

Credit Photo Ufficio Stampa