A Cannes grandi progetti immobiliari

Dal 10 al 13 marzo a Cannes avrà luogo il principale forum internazionale del mercato e della proprietà immobiliare più esclusivo del mondo, giunto quest’anno alla sua trentunesima edizione con oltre 27.000 visitatori, fra cui 1.500 architetti, 5.400 investitori, e 3.800 delegati provenienti da 100 nazioni diverse sulla Croisette al Palais des Festivals.

Termometro internazionale del mercato planetario degli affari del settore, al Salone si incontreranno 26.800 partecipanti tra Investitori e Istituzioni Finanziarie, Promotori, Città ed Enti locali, Occupanti, Architetti e Gruppi Alberghieri per presentare nuovi progetti e creare le basi per una collaborazione futura proficua.

In soli 4 giorni il MIPIM forgia un mercato che coinvolge tutta una serie di attività: il Settore Residenziale, la Sanità, l’Alberghiero, la Logistica Industriale, le Infrastrutture, il Retail, gli Uffici e gli Immobili e in generale della proprietà, tutto in continua evoluzione, permettendo ai delegati di avere una prospettiva unica sul mercato mondiale rendendoli consapevoli dei loro progetti e promuovendo le aziende ad un livello internazionale.

Il presidente Nicolas Sarkozy inaugurerà MIPIM 2020 con una conferenza nella quale condividerà la sua visione della città di domani e di ciò che è in gioco per quanto riguarda la demografia e l’urbanizzazione, poco prima dell’apertura del primo vertice dei leader politici MIPIM.

Sarkozy è stato il 23° Presidente della Repubblica Francese dal 2007 al 2012, posizione raggiunta grazie agli anni trascorsi dedicando la sua vita ad una carriera politica molto stimata e riccamente diversificata, ampiamente considerato uno dei presidenti francesi più influenti fino ad oggi. Nicolas Sarkozy offre un’analisi senza precedenti delle questioni più urgenti del nostro tempo. Prima della sua presidenza è stato Ministro di Stato, Ministro dell’Interno e della Pianificazione Spaziale e Ministro dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria. Leader visionario che ha dedicato la sua vita al servizio pubblico, Sarkozy è largamente riconosciuto per le sue tattiche pratiche e l’approccio diretto nell’affrontare le questioni più critiche del nostro tempo: politica estera, sicurezza nazionale, economia globale e immigrazione. Nato a Parigi il 28 gennaio 1955 è sposato e ha quattro figli. Scrittore prolifico, Sarkozy è autore di diversi libri tra cui Free (2001); Repubblica, Religioni, Speranza (2004); Testimonianza (2006); Insieme (2007); La France Pour La Vie (2016); Tout Pour La France (2016) e le sue più recenti Passioni (2019).

L’11 marzo al Grand Auditorium parlerà il co-fondatore di Apple Steeve Wozniak, con “pensieri e consigli per costruire il nostro futuro”, i leader nel settore immobiliare devono anticipare le esigenze in rapida evoluzione dell’utente e adottare nuove idee. Tali sfide e opportunità rappresentano uno spazio più ampio, sviluppare la creatività, incoraggiare l’innovazione e pensare in modo diverso. L’imprenditore lungimirante di Apple ha dimostrato come un’azienda si trasforma e fiorisce con successo grazie alla capacità di innovare. La Tecnologia non è più un’opzione poiché integra l’intera catena del valore dell’ecosistema immobiliare.

Il Mipim Awards è un concorso immobiliare di fama internazionale che premia i migliori progetti immobiliari del pianeta. Nato nel 1991 ha ricevuto un’attenzione sempre maggiore; in gennaio la giuria seleziona tra 220 dossier ricevuti, 2.400 dall’inizio del premio, i finalisti delle 11 categorie in concorso: il migliore complesso nel Settore Residenziale, Alberghiero, Sanità, Uffici, Rinnovazione Urbana, Logistica Industriale, Cultura e Sport, Infrastrutture, Centri Commerciali e Turistici.

Una preziosa opportunità per promuovere progetti, valorizzare il lavoro del proprio team e mostrare il business delle aziende nella comunità immobiliare.

I progetti ricevuti dalla giuria, composta da noti professionisti legati all’ambiente costruito e presieduta da Meka Brunel CEO di Gecinal, sono stati divisi fra le categorie previste e giudicati per il valore e l’impatto che questi hanno generato. L’Italia è la nazione che ha raccolto più premi nel 2018, ben tre: nella sezione “Best office & business development” con la sede della Fondazione Feltrinelli e la Microsoft House a Milano, in quella “Best shopping centre” con FICO Eataly World a Bologna, il più grande villaggio del food e con il progetto di riqualificazione dell’area di Porta Nuova, ancora a Milano, nella categoria “Best urban regeneration project”. Il processo che ha cambiato il volto alla zona di Porta Nuova vede come investitore unico il Qatar e 20 architetti provenienti da 8 Paesi tra cui Mario Cucinella, Stefano Boeri, Andreas Kipar e Michele De Lucchi.

Quest’anno una nuova area premium situata al Palais 3, “HIGHLIGHTSHOSPITALITY E TOURISMINNOVATION” con stand, terrazze, animazioni, incontri tra i principali protagonisti del settore e nuove opportunità attraverso sessioni di networking, ogni giorno, “incontra e saluta”, gli eventi degli espositori e un vertice sull’ospitalità a porte chiuse. Tre giorni di turismo business conferenze e di attività, per coprire le principali tendenze dell’ospitalità nella Beige Room dedicata al Project Showcases: 5 minuti di domande e sessioni di risposta. Hospitality Summit, un evento a porte chiuse dedicato al settore, è un l’iniziativa per coinvolgere dirigenti di alto livello e condividere prospettive sul settore dell’ospitalità. Un momento di networking speciale con aziende all’avanguardia “RE-Invest” che riunisce i principali fondi sovrani, fondi pensione, fondi insurance e altri importanti investitori istituzionali nel settore immobiliare. Gli investor discuteranno dell’impact investing e del miglioramento della gestione del rischio con fattori ambientali, sociali e di governante, sono i fondi di investimento e altri importanti investitori istituzionali nel settore immobiliare. Il Nordic Investment Summit riunirà la comunità degli investimenti nordici, gli Authority locali e pubblici e i detentori di capitali internazionali che guardano ai paesi nordici per ottenere informazioni di mercato, identificare gli investimenti futuri opportunità e creare nuove sinergie.

Per il quinto anno, il “MIPIM Startup Competition“, in collaborazione con meta Prop NYC, partner globale di tecnologia immobiliare, rivelerà le startup più promettenti e innovative che affrontano le più grandi sfide urbane in tutto il mondo, l’edizione 2020 si ferma in 3 città: Parigi durante MIPIM PropTech Europe, New York durante MIPIM PropTech New York e Hong Kong durante MIPIM Asia, dove le startup selezionate proporranno le loro idee e modelli di business per far progredire l’ecosistema immobiliare.

Le conferenze del MIPIM lanciano come sempre uno sguardo al futuro e quest’anno il tema è “L’umanità” e più precisamente il cittadino. Entro il 2050, il mondo avrà 9,7 miliardi di abitanti, di cui il 70% vivrà nelle aree urbane, secondo le Nazioni Unite. Le città sono poli dell’attività commerciale, dell’occupazione, dell’istruzione e dell’innovazione; il loro ruolo è fondamentale per promuovere una crescita sostenibile, economica e socialmente inclusiva. L’impegno di tutti gli utenti delle città è importante per costruire uno scopo comune realizzare obiettivi sostenibili e andare verso un futuro inclusivo. Gli esseri umani devono essere il nucleo di ogni strategia, per questo motivo, le città rispondono alle mutevoli e numerose esigenze dei cittadini e al modo in cui le persone si relazionano tra loro. Gli enti locali, i governi nazionali e regionali e il settore privato sono una componente essenziale nella progettazione delle nostre città.

Mipim 2020

 Palais des Festivals, 1 Boulevard de la Croisette, 06400 Cannes

 10 al 13 marzo 2020

Autore & Credits

Carlo Origlia