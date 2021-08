Bellussi fornitore ufficiale della Biennale di Venezia

I vini dell’apprezzata cantina di Valdobbiadene saranno serviti alle cene di gala della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, dall’1 all’11 settembre.

Da 13 anni Bellussi, la cantina di Valdobbiadene conosciuta per i suoi vini e il suo Prosecco, è nuovamente fornitore ufficiale della Biennale di Venezia e in particolare della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, diretta da Alberto Barbera.

Bellussi continua nel tempo a sostenere la cultura e a confermare la propria presenza a una delle più prestigiose rassegne internazionali d’arte cinematografica e lo fa attraverso una selezione dei suoi vini più rappresentativi.

Alle cene di gala saranno serviti il Belpoggio Rosso di Montalcino DOC 2018, ottenuto da uve Sangiovese grosso e prodotto a Belpoggio, tenuta sulle colline toscane di Montalcino sempre di proprietà della famiglia Martellozzo e il Bellussi Lido 1932 Müller Thurgau DOC 2019, un bianco fresco dal profumo intenso.

Bellussi Lido 1932 Müller Thurgau DOC 2019

Lido 1932 è la linea che Bellussi, in onore della collaborazione con La Biennale di Venezia, ha dedicato alla stessa mostra del cinema e comprende quattro vini bianchi prodotti in Alto Adige, nella Valle Isarco.

“Lido” perchè è il luogo in cui si svolge il festival e “1932” richiama l’anno della prima edizione della rassegna, quando venne proiettato Dr. Jekyll and Mr. Hyde.

Per tutta la durata della Mostra del Cinema, nello spazio Bellussi all’Hotel Excelsior, verrà offerto agli ospiti dell’azienda, durante i pre-film, il Prosecco DOC Rosè Brut 2020 e il BellusSì Blanc de Noir 2020.

La 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica sarà aperta da Madres paralelas di Pedro Almodovar, vedrà la partecipazione di ben cinquantanove nazioni e conterà ventuno film in corsa per la vittoria dell’ambito Leone d’oro, di cui cinque italiani: È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, America Latina dei fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo, Il buco di Michelangelo Frammartino, Freaks out di Gabriele Mainetti e Qui rido io di Mario Martone.

Quest’anno, inoltre, è prevista la sezione “Orizzonti Extra” che, per la prima volta, assegnerà un Premio degli Spettatori conferito da coloro che avranno assistito alle proiezioni degli otto film in gara.

Informazioni utili

 Bellussi Spumanti | Via Erizzo, 215 – Valdobbiadene (TV)

 Bellussi Spumanti

 export@bellussi.com

 0423 983411

Autore & Credits

Redazione TdG

Fonte Ufficio Stampa

Credit Photo Ufficio Stampa