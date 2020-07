A Eataly Lingotto le proposte stellate all’aperto

Ancora più ricca la proposta a Eataly Torino Lingotto, con due chef stellati e le loro versioni informali, anche all’aperto: Ugo Alciati e Claudio Vicina

La Taverna del Re è il bistrot torinese di Guidoristorante, 1 stella Michelin a Serralunga d’Alba con la cucina di Ugo Alciati, aperto all’interno di Eataly Torino Lingotto dal martedì al sabato sia a pranzo sia a cena e la domenica solo a pranzo, con la sua cucina legata alla tradizione piemontese e alla stagionalità. Il Menu propone un viaggio alla scoperta della cultura enogastronomica del nostro territorio, con i piatti firmati dallo chef Ugo Alciati e i vini selezionati dal fratello Piero. Un pezzo di Langa direttamente in città, che quest’estate si arricchisce anche di uno spazio all’esterno: da oggi alcuni piatti della cucina stellata e informale della Taverna del Re si potranno gustare anche nel dehors sul piazzale davanti a Eataly Lingotto. Oltre alle proposte degli chef di Eataly, ecco che si potrà scegliere il classico antipasto alla piemontese ma rivisitato in chiave gourmet, il peperone ripieno con tonno e capperi di Salina; o ancora gli agnolotti del Plin preparati magistralmente dalle sfogline del Pastificio Plin, secondo la ricetta di Lidia Alciati, la mamma di Ugo e Piero definita dal Los Angeles Times la “Agnolotti Queen”: una vera e propria maestra del pizzicotto per ottenere l’agnolotto perfetto. Ovviamente conditi con il sugo d’arrosto, secondo la ricetta di famiglia. E poi un must: il coniglio disossato al tartufo nero estivo. I capisaldi della cucina dello chef Alciati racchiusi in 3 piatti, per offrire un percorso di gusto che racconta una parte di Piemonte e la storia di una famiglia. «Abbiamo voluto mettere ulteriormente l’accento sulla qualità che da sempre Eataly garantisce, proponendo i grandi classici della nostra tavola, che preparavano magistralmente i nostri genitori Lidia e Guido, ogni giorno in un ambiente all’aria aperta, informale e conviviale.» spiega lo chef Ugo Alciati.

Altra novità della Taverna del Re è l’aperitivo, con alcune golose proposte pensate per l’happy hour da godersi ai tavoli della Taverna ma anche in dehors, sul piazzale antistante circondato dal verde dell’Orto Urbano di Nizza Millefonti. In menu si può scegliere tra la selezione di vini ragionata da Piero Alciati e i famosi cocktail in bottiglia della Caffetteria Mazzetti di Asti. Oltre ai grandi classici (Manhattan, Margarita, Negroni, ecc) ecco alcuni inediti creati in esclusiva per il bistrot: Alciati (Gin, Bitter e Barolo Chinato) e Fontanafredda (Bitter, Vermouth Rosso Montanaro), per omaggiare due realtà storiche del Piemonte. Dal martedì al sabato dalle ore 18.

Anche Casa Vicina, il ristorante 1 stella Michelin al piano inferiore di Eataly Lingotto all’interno della grande Enoteca, apre la sua versione informale: per tutta l’estate all’interno del ristorante del Mercato al piano terra di Eataly arriva il Bistrot di Casa Vicina. La famiglia Vicina propone dal martedì al sabato a pranzo e cena e la domenica solo a pranzo un menu che racconta la tradizione canavesana, terra d’origine dei Vicina, con un tocco di contemporaneità: dalle classiche burnie di tonno di coniglio e giardiniera, antipasto piemontese, carpionata e insalata russa, ai panini gastronomici, e poi i ritagli di pasta fresca all’uovo, il piatto anti spreco per eccellenza della cucina della tradizione qui proposti in versione gourmet con ragù di carne o pesto genovese. Immancabili i dolci, ad opera di Anna Vicina e della figlia Silvia – quinta generazione in cucina! – : gianduiotto, torrone semifreddo, cheesecake e composta di pesche al Brachetto.

E una scelta dei piatti stellati di Casa Vicina da oggi si potranno gustare anche all’aperto, nel dehors sul piazzale davanti a Eataly. Gli chef Claudio e Anna propongono una selezione dei loro panini gastronomici, che rappresentano al massimo l’unione dell’animo pop e gourmet della loro cucina. Tradizione e modernità si fondono per portare anche in un ambiente informale come il dehors le proposte 1 stella Michelin. Ecco allora che il pane arriva direttamente da Casa Vicina, preparato giornalmente solo con lievito madre e decorato con granella di nocciole e poi viene arricchito con le migliori farciture: il Piemontese è caratterizzato da polpetta di vitello e maiale con spinaci al burro; il Ligure ha un hamburger di baccalà mantecato e salsa al basilico; il Pollo ha una golosa polpetta con maionese fresca artigianale, rubra e cetriolini. E poi lo speciale dedicato al tema dell’estate di Eataly, Fish&Wine: croissant integrale con trota affumicata e crema acida all’aneto e zenzero. «Siamo molto soddisfatti di aver l’opportunità grazie a Eataly di portare al piano terra all’interno del Ristorante del Mercato il nostro Bistrot, con i piatti della tradizione di famiglia e inoltre di inserire i Panini Gastronomici, da sempre fiore all’occhiello del nostro informale, nell’offerta del dehors estivo», commenta chef Claudio Vicina.

