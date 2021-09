A Cannes ritorna Tax Free con i grandi marchi

Al Palais des Festivals di Cannes dal 24 al 28 ottobre ritorna, dopo la pandemia, quindi atteso in modo particolare per la crisi dei consumi che ha colpito tutto il pianeta il salone del lusso più famoso del mondo

L’impegno dell’ente professionale nel commercio e duty free e viaggi è volto a promuovere gli interessi dei suoi 520 membri nel settore travel retail, accessori moda, profumi, cosmetici, regali, elettronica, gioielli, orologi, tabacco, vino e alcolici nel mondo, anche con mostre a tema nel settore.

La missione dell’associazione che riunisce più di 480 aziende di prestigio e 3.000 brand, è di attivare e potenziare il commercio Duty Free dando l’opportunità di far conoscere il proprio marchio e di crescere in un mercato sempre più globale.

Dal 1984 si impegna con mostre, seminari, conferenze e ricerche di mercato, in un continuo e prezioso lavoro per valorizzare la qualità dei prodotti e dei beni di alta gamma, dei suoi associati e allo sviluppo in tutto il mondo dell’etica del rendimento dell’eccellenza.

Lo sanno bene i 5.500 buyer delle grandi distribuzioni che, oltre alla possibilità di assistere al lancio di nuovi prodotti di qualità possono usufruire di un programma vasto di incontri networking e di ampliare la sfera dei clienti.

L’importanza del salone è talmente riconosciuta per cui bisogna assolutamente esserci per non perdere i lanci dei nuovi prodotti, per partecipare alle riunioni esclusive, inseguendo i tanti eventi del ricco programma in soli 4 giorni, dando l’opportunità ai soci di far conoscere il proprio marchio e crescere in un mercato sempre più globalizzato.

Come ogni anno la Conferenza sarà aperta dal presidente della TFWA, quest’anno con il suo primo discorso sarà Jaya Sing che ha esperienza di quasi tutte le parti del mondo, sia localmente che come vendita al dettaglio di viaggi. Attingendo a una serie di informazioni sul settore condividerà le sue opinioni sulle misure che il travel retail deve adottare per garantire una ripresa rapida e duratura. Prima di questo impegno, Jaya gestiva la propria attività che si concentrava sulla formazione e sullo sviluppo personale ed è fermamente convinto che il potenziale successo di qualsiasi organizzazione e la realizzazione di opportunità risieda nell’identificare, sviluppare e liberare il potenziale delle persone negli ambienti commerciali in cui operano. Portando questa convinzione dal business ad altri domini, Jaya fa un sacco di lavoro privato nel suo tempo libero aiutando le persone a identificare, rilasciare e realizzare il proprio potenziale, ha ricoperto il ruolo di Global Sales Director WTR, Head of Global Key Accounts e prima ancora Di Region Director Middle East, Indian Sub-continent, Asia Pacific and Oceania WTR.

Seguirà nella Conferenza la donna d’affari più influente e di successo dell’Asia, Jane Sun che è l’amministratore delegato di Trip, la più grande agenzia di viaggi online in Cina. Negli anni trascorsi da quando la signora è entrata a far parte dell’azienda, Trip.com Group ha registrato un aumento significativo della sua capitalizzazione di mercato, crescendo da circa $ 1 miliardo a $ 20 miliardi, e ha continuato a espandere rapidamente la sua impronta globale. Con la missione di “perseguire il viaggio perfetto per un mondo migliore”, l’azienda si è efficacemente adattata all’ascesa di Internet mobile, trasformandosi da una piccola azienda tecnologica in uno sportello unico per i servizi di viaggio per 400 milioni di utenti in tutto il mondo. È una delle 50 donne più potenti nel mondo nel 2019, è stata nominata nella Forbes World’s Most Powerful Women List e ha ricevuto un Asia Society Asia Game Changer Award.

Benjamin Vuchot, CEO del Gruppo DFS è principale rivenditore di viaggi di lusso, nonostante l’ambiente difficile per i viaggi, il 2021 è stato un anno rivoluzionario per DFS: geniale l’apertura di un nuovo punto di riferimento nel duty free “La Samaritaine”, nel cuore storico di Parigi.

Benjamin descriverà il futuro del settore in un momento di flusso, specificando i modi in cui il travel retail può reinventarsi per soddisfare le aspettative in evoluzione dei viaggiatori.

Con oltre 25 anni di esperienza nella vendita al dettaglio di lusso, poiché si è trasferito in Asia nel 1994, ha iniziato la sua carriera in Cartier in Vendite e Marketing a Hong Kong e Singapore, diventando in seguito Direttore delle comunicazioni per l’Asia Pacifico. Nel 2002, è stato invitato da Richemont a diventare Presidente di Van Cleef & Arpels Asia Pacific, dove ha stabilizzato con successo il marchio, come una delle principali maison di gioielli e ha ampliato la sua presenza al dettaglio in nove paesi e nel 2011 entra a far parte di DFS come Presidente della Regione Asia Nord, gestendo le operazioni dell’azienda a Hong Kong, Macao, Cina e Corea. Durante questo periodo ha aperto tre principali concessioni di vendita al dettaglio nell’aeroporto internazionale di Hong Kong, ha rinominato i negozi del centro di Hong Kong in T Galleria e ha guidato l’ambizioso piano di crescita di DFS a Macao.

Parlerà poi il Vicepresidente IATA Europa Rafael Schvartzman sui progressi dei suoi sforzi e sul futuro a breve e medio termine del trasporto aereo. Poiché persiste veramente l’incertezza in molte parti che lavorano per garantire un futuro brillante per i viaggi, le compagnie aeree hanno probabilmente il ruolo più difficile. L’associazione delle compagnie aeree IATA è stata fondamentale per gli sforzi volti a garantire una risposta rapida e coordinata alla sfida posta dalla pandemia, in particolare attraverso lo IATA Travel Pass.

Jay Richards è il co-fondatore di Imagen Insights e afferma che quando i viaggi internazionali riprenderanno sul serio, si dovranno soddisfare i consumatori le cui aspettative saranno molto probabilmente molto diverse. La missione di Imagen Insights è aiutare la “Gen Z “a plasmare il proprio futuro per gli acquirenti più giovani e saranno particolarmente importanti i suggerimenti che aiutano i marchi a personalizzare la loro offerta per i consumatori di tutto il mondo, grazie al suo database molto giovane.

La TFWA World Conference sarà trasmessa in diretta streaming tramite la piattaforma online TFWA 365 consentendo ai colleghi del settore che non possono essere a Cannes di seguire l’evento. I delegati potranno anche porre domande ai relatori tramite l’app TFWA, disponibile per il download tramite Apple Store e Google Play.

Come ogni anno la Conferenza sarà moderata da Stephen Sackur, giornalista e presentatore del programma di attualità HARDTalk su BBC World.

Molti marchi italiani sono decisamente considerati in tutto il mondo, sicuramente per la qualità, la tradizione e l’unicità; le nostre industrie continuano a rinnovarsi, malgrado la crisi in corso, inventando nuovi prodotti e nuove idee sfidando il futuro. TFWA garantisce la tutela tanto importante dei brands conosciuti in tutto il pianeta.

Quest’anno la manifestazione segue un rigido protocollo di regole legate agli ambienti in cui è richiesta maschera e green pass e gli eventi pubblici ci si deve adeguare alle norme di legge, ma l’entusiasmo per gli incontri rimane inalterato.

Carlo Origlia