 Talana (NU) – tenuteperdarubia.com

Storica cantina fondata nel 1945 a Careddu (NU), viene ben presto apprezzata come ottimo produttore di Cannonau a “piede franco”, cioè non innestato su vite americana, e vinificato in purezza. D’altronde dal loro territorio – l’Ogliastra – scaturisce una delle espressioni più autentiche di questo grande vitigno autoctono, il più antico nel bacino del Mediterraneo, tanto da essere considerato uno dei due vitigni simbolo dell’enologia isolana.

Ma tutto questo a Perdarubia non basta ed esordiscono quest’anno, a settantuno anni dalla prima vendemmia, con l’altro alfiere della viticoltura sarda: un Vermentino in purezza. In realtà nel 2019 producono una “limited edition”, quasi una “prova d’autore”, ma quest’anno si fa sul serio e il Vermentino viene imbottigliato con la certificazione della DOC.

Ad oggi l’azienda dispone di circa 600 ettari, tutti a conduzione biologica, di cui 20 ettari di vigneti autoctoni e i rimanenti suddivisi tra uliveti, coltivazione di cereali antichi e boschi.