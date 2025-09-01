Cantina Ventiventi

 Medolla (MO) – www.ventiventi.it

Nel cuore della pianura modenese, là dove il Lambrusco ha casa, prende forma una storia di visione e radici: è quella della famiglia Razzaboni, che con Ventiventi ha trasformato un sogno in un progetto vitivinicolo concreto e ambizioso. Nata ufficialmente nel 2020, ma pensata anni prima, la cantina è oggi un simbolo di rinascita, qualità e sostenibilità.

Tre fratelli, tre approcci complementari: Riccardo apre i mercati, Andrea dirige la produzione con occhio critico e creativo, Tommaso rappresenta la spinta verso la sperimentazione. Un team giovane e coeso che ha scelto il Metodo Classico come firma stilistica, credendo nel potenziale dei vitigni locali reinterpretati con eleganza e autenticità.

30 sono gli ettari vitati per una produzione di circa 70.000 bottiglie suddivise in 10 referenze di cui ben 5 Metodo Classico – tra 100% Lambrusco (Sorbara o Salamino di Santa Croce) e Pignoletto in purezza, ma anche in assemblaggio con Chardonnay e Pinot Bianco – 1 Charmat, 1 Frizzante Metodo Ancestrale (che ha anche un risvolto benefico) e 3 fermi in purezza da vitigni Traminer, Sorbara e Ancellotta.

Lambrusco Modena DOC – Spumante Brut Metodo Classico – Ventiventi Rosé

Caratteristiche del vino

Coltivazione biologica per questo Lambrusco di Sorbara in purezza, con uve che provengono da vigneti di proprietà vendemmiate nelle ore più fredde della giornata e lavorate tutte in ambiente inertizzato con azoto, vengono sottoposte a ulteriore raffreddamento e poi, dopo una breve macerazione, a pressatura soffice. Fermentazione a bassa temperatura in acciaio inox a cui segue un affinamento prolungato a freddo. Dopo la rifermentazione in bottiglia segue un lungo affinamento di 24 mesi a temperatura e umidità controllata.

Gradazione: 12% vol. Temperatura di servizio: 10-12 °C

Colore: rosato chiaro tendente a un leggero aranciato.

Bouquet: immediati spiccano al naso i tipici sentori varietali di frutti rossi e di petali di rosa, seguita da una leggerissima speziatura che precede intriganti terziari agrumati.

Sapore: in bocca il perlage è fine…una bella ed elegante bolla con spuma controllata. Sapido e con buona agrumata acidità richiama con coerenza il bouquet olfattivo di frutti rossi e melagrana seguiti da un leggero sentore di lievito. Fresco ed equilibrato e di grande piacevolezza, ha nella morbidezza e cremosità il suo plus. La mineralità evidente esalta la caratteristica del dosaggio minimo. Il persistente finale prolunga la gradevolezza e amplifica il desiderio di un nuovo sorso. Un vino di grande personalità.

Abbinamento consigliato: impossibile non consigliarlo con i tipici antipasti modenesi ed emiliani in genere come lo gnocco fritto, il culatello, lo strolghino e altri salumi, il prosciutto crudo di Parma, le tigelle, le torte salate, l’erbazzone e, ovviamente, con il Parmigiano Reggiano e i formaggi di media e lunga stagionatura.

Beverino e fresco, è perfetto per accompagnare l’intero pasto a partire da frutti di mare, crostacei e antipasti di pesce, primi di pasta fresca e ripiena con i classici sughi del territorio e in generale con piatti succulenti ma anche untuosi come zampone e cotechino che vengono mitigati dalla carbonica che sgrassa alla perfezione il palato. Le carni bianche e i pesci alla griglia vengono esaltati, così come abbinarlo alla pizza e al sushi può essere un’ottima alternativa alle solite bevande come la birra, il tè verde e il sake.

