Torino città aperta. Il Piemonte non si ferma | SchersumaNen

Oltre 30 aziende e luoghi di cultura hanno partecipato alla campagna di guerrilla social.

Oltre 30 aziende della ristorazione, botteghe di quartiere, alberghi, iniziative turistiche e luoghi di cultura hanno aderito all’azione di “guerrilla social” SchersumaNen – Torino città aperta.

Il Piemonte non si ferma.

Obiettivo della campagna – nata da un’idea dell’imprenditore torinese Davide Terenzio Pinto e supportata dal blog Eat Piemonte, Slow Food Torino e da Macario’s BEE – è superare la paura creata dal COVID-19 e sostenere l’economia locale ed i consumi interni nonché le aziende particolarmente esposte alla crisi come alberghi, ristoranti, botteghe, servizi turistici e luoghi di cultura.

L’hashtag utilizzato per la campagna è #schersumanen

Nella mattinata di oggi, oltre 60 post coordinati sui profili social Facebook, Instagram e Twitter delle aziende aderenti hanno raggiunto oltre 18.000 cittadini piemontesi.

Nelle proiezioni, i post raggiungeranno 50.000 persone entro sabato 7 marzo.

I post contengono o condividono appelli a recarsi sabato 7 marzo nelle botteghe e nei locali per consumare o fare la spesa, pur nel rispetto delle regole igenico-sanitarie contingenti al difficile momento.

Anche i torinesi e i piemontesi potranno sostenere la campagna SchersumaNen producendo foto, video e selfie all’interno del locale o della bottega scelta per il proprio pasto o spesa.

L’hashtag da utilizzare sarà sempre #schersumanen.

Secondo i dati Unioncamere Piemonte (2019), Il turismo rappresenta in Piemonte il 2,3% del Pil e la Regione è al 7° posto in Italia sia per numero di imprese, sia per addetti.

Dati FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) indicano che il 36% della spesa delle famiglie per prodotti alimentari transita fuori casa.

Tra il 2008 e il 2018 i consumi delle famiglie nei servizi di ristorazione hanno registrato un incremento reale del 5,7%, pari a 4,9 miliardi di euro a fronte di una contrazione dei consumi alimentari in casa di oltre 8 miliardi di euro a prezzi costanti.

Tali comparti sono pesantemente colpiti dalla crisi Covid-19, e Confesercenti calcola in 25 milioni di euro le perdite in Piemonte dall’inizio dell’emergenza, 13 milioni di euro nella sola Torino.

SchersumaNen – Torino città aperta. Il Piemonte non si ferma è quindi un appello ai consumatori e ai cittadini per uscire di casa in sicurezza e tornare a consumare negli esercizi commerciali di vicinato.

Locali e realtà aderenti

Affini

Affini Rivendita 2

Albergo Ristorante San Giors

Aroma Torino Ristorante

Bar Pasticceria Micci Fabio

Birra Madama

BRICKS POP Torino.

Caffè Maggiora Corso Fiume

Casa Broglia

Davide Appendino

Dolli Cucina al Centro

Fassoneria Torino Filiberto

Fuzion Food

Guide Bogianen

Guido Castagna Cioccolatiere

Hotel Dogana Vecchia

INSIDE Torino

Maestri del Gusto Torino e provincia

Mehdi a Casa Pautasso

Menù à Porter

My Personal Beer Corner

Maison Corsini

YES Enjoy Torino

Orso Laboratorio Caffè

Panetteria Ficini

PacifikPoke

Pasticceria Scalenghe

Pastificio Bolognese-Muzzarelli

Peter’s Tea House Torino

Poderi Sartoris

Ristorante Casa Vicina

Ristorante Cornoler

Rotta Su Torino

Savurè Pastificio con Cucina

Silvano Gelati d’altri tempi

Snodo Torino

Soul Kitchen – Creatività Vegetale

Stuzzichevole Blog

Tasta La Notizia – Radio Veronica One

Torrefazione Gocce di Cioccolato

VOLA (Castino, Alta Langa)

Ziccat

I promotori

L’imprenditore Davide Pinto è proprietario di Affini Rivendita 1 e Rivendita 2, due insegne torinesi dedicate alla somministrazione facenti parte del Gruppo Food&Drink Experience.

Affini si definisce un “tapas bar e ristorante” e si trova in Borgo San Salvario, il quartiere della Movida Torinese. Fin dalla sua apertura nel 2015 si focalizza su mixology e pairing con l’obiettivo di esaltare le affinità di vini, distillati e liquori tipici del territorio torinese e piemontese. Il passaggio al foodpairing diventa ancora più evidente in Rivendita2, naturale prosecuzione di Affini, che ha aperto i battenti a maggio 2019, scegliendo un altro luogo culto di Torino: Porta Palazzo, il cuore enogastronomico della città.

Eat Piemonte: nasce per scoprire e diffondere storie legate al cibo piemontese. Dalla prima fase di blog semplice si è trasformato in collettivo di esperti e appassionati del settore enogastronomico.

Macario’s BEE: è una comunità che lega imprenditori e professionisti operanti nel settore del Cibo. La visione comune delle persone che aderiscono a Macario’s Bee è il Cibo come valore economico in quanto prodotto ma anche valore sociale in quanto strumento di dialogo, crescita e scambio.

Autore & Credits

Redazione TdG/strong>

Fonte Ufficio Stampa

Credit Photo Ufficio Stampa