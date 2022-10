Si allarga la grande famiglia vinicola di Marchesi Frescobaldi con la Tenuta Calimaia a Montepulciano

“Cultivating Toscana diversity”, questo il credo di Marchesi Frescobaldi, una delle più antiche e storiche famiglie toscane che hanno reso importante e celebre nel mondo la viticoltura di questa bella regione e dell’Italia tutta.

Con Tenuta Calimaia diventano ben nove le tenute di proprietà, dislocate nelle più importanti aree vitivinicole della Toscana, incarnandone l’essenza con realtà produttive che sono espressione sensoriale di terroir ben precisi e definiti, un capitale enologico e culturale che l’azienda si impegna a tutelare e valorizzare attraverso l’esaltazione delle sue diversità. L’unicità della famiglia nasce proprio dal suo essere un riflesso di questa diversità, dal valorizzare le differenti peculiarità territoriali delle varie tenute vinicole e dei loro vini, che offrono un caleidoscopio di fragranze e sensazioni, ognuna delle quali capace di riflettere le caratteristiche di uno specifico territorio.

La missione di Frescobaldi è di comprendere e promuovere questi terroir unici, facendo in modo che diventino parte integrante dello spirito della Toscana, come l’arte del buono e del bello. I mille anni di storia della famiglia costituiscono un tesoro unico e insostituibile di conoscenza e tradizioni e ne sono garanzia assoluta.

All’interno del patrimonio vitivinicolo di Frescobaldi – Castello Pomino (Pomino), Castello Nipozzano (Nipozzano), Tenuta Perano (Gaiole in Chianti), Tenuta CastelGiocondo (Montalcino), Tenuta Castiglioni (Montespertoli), Tenuta Ammiraglia (Magliano in Toscana), Remole (Sieci) e Gorgona – si aggiunge quindi Tenuta Calimaia, con i suoi luoghi che portano il Nobile oltre il tempo; questo progetto segna il ritorno dei Frescobaldi a Montepulciano in nome di quell’indole esplorativa che fu anche degli antenati della famiglia, a Montepulciano, infatti, Lionardo di Niccolò Frescobaldi fu sindaco nel 1390. Oggi la volontà del Gruppo è stata dettata dal ritorno in questo territorio con grande senso di responsabilità verso il terroir e verso una delle prime denominazioni d’Italia.

“Siamo voluti tornare a Montepulciano, dove il Nobile è stata una delle prime DOCG d’Italia e desideriamo valorizzare l’eccellenza di un’area dal passato con radici così profonde e robuste. Ci siamo lanciati in questa nuova avventura che sono sicuro ci darà tante soddisfazioni” – dichiara Lamberto Frescobaldi, Presidente di Marchesi Frescobaldi – “Il nome Tenuta Calimaia deriva dalla storia: nei secoli scorsi i Frescobaldi, insieme ad altre grandi famiglie fiorentine, contribuirono a consolidare il potere e la ricchezza di Firenze operando nelle più antiche e redditizie corporazioni medievali. Tra queste, l’Arte della Lana, dedita alla raffinazione dei tessuti di pregio e l’Arte di Calimàla per il commercio degli stessi tessuti. Tenuta Calimaia è un’interpretazione del nome della più antica delle Arti fiorentine, a celebrazione dell’impegno della famiglia Frescobaldi nel portare le eccellenze della Toscana in tutto il mondo”.

La Tenuta si trova a Cervognano, una delle aree più vocate nella parte storica della denominazione del Nobile di Montepulciano DOCG, sulle morbide colline tra la Val di Chiana e la Val d’Orcia. I circa 70 ettari di vigneti di Sangiovese, Merlot e Syrah, impiantati a 300 m sul livello del mare, sono disposti a corona intorno alla cantina, con diverse esposizioni, il suolo è di origine pliocenica prevalentemente composto da argilla con presenza di conchiglie fossili – che testimoniano l’antichissima presenza del mare – e, in misura minore, da sabbie calcaree ed è particolarmente adatto alla coltura della vite, grazie all’esiguo contenuto di materia organica che ne riduce la fertilità.

Situate in zone della Toscana particolarmente vocate alla produzione di vini pregiati (DOC, DOCG e IGT), le nove Tenute differiscono per terreno, ambiente e storia, dando così un carattere distinto ai vini. Ogni tenuta è gestita come una singola entità, con propri responsabili, per la viticultura, la vinificazione e l’affinamento. “Il nostro stile è fare parlare la terra e la diversità dei territori” – continua Lamberto Frescobaldi – “I differenti terreni, le cui caratteristiche variano da tenuta a tenuta, e perfino all’interno di ognuna di esse, vengono scelti sulla base della loro vocazione. Abbiamo profondo rispetto per la storia delle differenti zone di produzione che vogliamo rappresentare fedelmente. L’obiettivo è il raggiungimento del più alto livello di qualità nell’assoluto rispetto della tipicità delle nostre uve, che sono l’espressione del territorio. Questo impegno è la nostra sfida quotidiana”.

Tutte le tenute Frescobaldi sorgono in zone paesaggisticamente molto suggestive e dal 2011, alcune di queste sono state aperte a visite e degustazioni per regalare ai propri ospiti un’esperienza esclusiva e indimenticabile. Le tenute di Castello Pomino, Castello Nipozzano, Tenuta Perano, Tenuta Castiglioni, Tenuta CastelGiocondo e Tenuta Ammiraglia sono visitabili – su prenotazione – durante tutto l’anno e offrono degustazioni guidate dei vini delle aziende Frescobaldi e del Laudemio, lo straordinario olio extra vergine di oliva, e di prodotti localmente coltivati ed allevati, cucinati nel rispetto della tradizione toscana.

Castello Pomino dispone di cinque camere da letto caratterizzate da un’atmosfera esclusiva e familiare che continua anche nell’esperienza gastronomica. Gli ospiti possono infatti gustare le ricette dello Chef della famiglia, che prepara piatti a base di prodotti coltivati nello stesso territorio. Per aggiungere benessere al soggiorno – e immergersi nel clima autentico del Castello Pomino – completa l’esperienza la meravigliosa vasca idromassaggio con uno straordinario affaccio sui vigneti della tenuta.

Anche a Castello Nipozzano la famiglia ha deciso di ristrutturare un appartamento di quattro camere da letto nell’antico frantoio, ognuna col nome di una varietà di olivo coltivato nella tenuta e prenotabile singolarmente. Nell’area comune, una cucina con soggiorno e un giardino con vasca Jacuzzi affacciato sui vigneti e la Val di Sieve: un luogo senza tempo dove regnano la cura dei dettagli e l’amore per il bello e il buono della Toscana.

A CastelGiocondo, all’interno di un vecchio casale, parte di un borgo medioevale avvolto dalle colline senesi, sono state realizzate 7 esclusive camere e 4 piccoli locali living – colazioni. Al piano inferiore, affacciata sulle colline c’è una piccola SPA con sauna, docce esterne, una vasca idromassaggio con vista all’esterno e una stanza relax dove entrare nello spirito del luogo. Di fronte al casale, un antico fienile ospita una sala conferenze che può essere messa a disposizione.

Infine, a Tenuta Perano è stata inaugurata l’Osteria Perano nell’aprile 2019 con 55 coperti e uno Chef dedicato. Nell’Osteria vengono serviti i gustosi piatti tradizionali della cucina toscana.

E poiché la ristorazione è diventata un binomio essenziale nell’abbinamento dei vini, nel 2015 è stato inaugurato a Londra il Ristorante Frescobaldi nel centro di Mayfair. Dall’atmosfera calda e ospitale, offre una cucina di qualità, reinterpretando la cucina toscana, abbinata ai vini Frescobaldi.

Poteva mancare anche un ristorante Frescobaldi a Firenze? E infatti c’è, e nella prestigiosa cornice di Piazza Signoria. Propone i piatti tradizionali della cucina toscana rivisitati in chiave contemporanea: un luogo che è diventato punto di riferimento per fiorentini e stranieri, con un menù caratterizzato da carne e pesce, pasta e pane fatti in casa, ricette storiche della famiglia rivisitate, con una forte attenzione alla tradizione toscana, alle materie prime di qualità e alla valorizzazione dei prodotti stagionali e del territorio, sempre abbinati ai vini Frescobaldi.

Paolo Alciati