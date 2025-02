Prosecco DOC, nuovo murale per la Milano Fashion Week Donna: secondo passo verso le Olimpiadi 2026

Prosegue il percorso artistico che accompagnerà il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, Official Sparkling Wine Sponsor di Milano Cortina 2026, verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali

In occasione della Milano Fashion Week Donna 2025, il Consorzio celebra la figura femminile con un murale firmato dall’artista SteReal. È stato appena completato il murale realizzato in piazza XXIV Maggio, sopra la Darsena, a Milano, in occasione della Milano Fashion Week Donna (autunno/inverno 2025/26), che si terrà dal 25 febbraio al 3 marzo.

L’opera, firmata dall’urban artist milanese SteReal, si estende su circa 150 mq e omaggia la bellezza e la femminilità, valori da sempre legati all’eccellenza del Made in Italy. Una figura femminile elegante, vestita con un cappello Boater Hat e un abito con scollo alla Bardot, con lunghi guanti e cuissard, si staglia al centro dell’opera. Accanto a lei, un calice di Prosecco DOC e la silhouette di una bottiglia celebrano l’italianità e l’autenticità della tradizione vinicola. Lo sfondo dorato, le bollicine e il logo del Consorzio, richiamano la qualità e la vivacità del Prosecco. Il murale include tre strappi che, con i colori bianco, rosso e verde, evocano il Tricolore, simbolo di forte identità nazionale.

Questa iniziativa fa parte di un progetto artistico più ampio, promosso dal Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, che prevede la realizzazione di sette murales in vista delle Olimpiadi Invernali 2026. A dicembre 2024, la creatività dell’artista Frode ha celebrato l’Opera, e in particolare Giuseppe Verdi per la Prima della Scala, mentre il murale di SteReal omaggia la Moda, il secondo soggetto di una serie che arricchirà Milano di altri cinque murales entro l’inizio del 2026, portando l’arte nella città in occasione di eventi internazionali di grande rilievo.

Inoltre, durante i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC accoglierà sportivi, appassionati, cultori e curiosi in una vera e propria Olympic Lounge, allestita nei locali di Spazio San Babila, la prima Media Location di Milano, in corso Venezia 2. Per l’occasione, questo Spazio ospiterà una mostra collettiva di tutti gli artisti selezionati, in un percorso espositivo che porterà anche su cavalletto le opere che, nei mesi, hanno campeggiato sui muri della città.

“Celebrare l’arte in tutte le sue forme è sempre motivo di orgoglio – commenta Giancarlo Guidolin, presidente del Consorzio di Tutela del Prosecco DOC – soprattutto quando diventa espressione dell’eccellenza Made in Italy. Il lavoro dell’artista SteReal è un omaggio alla femminilità, e soprattutto alla passione e all’eleganza che rispecchiano perfettamente lo spirito della nostra denominazione. Questo progetto ci consente di raccontare al mondo il legame profondo tra arte, moda e tradizione, in vista delle Olimpiadi 2026.”

“Con questa seconda opera per il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, il socialARTvertising torna ad essere veicolo della manifestazione artistica e valoriale del concetto di Italian Genio in un momento iconico per la città di Milano,” afferma Filippo De Montis, CEO di Outdoora. “Così come un sarto crea capi che esprimono bellezza ed eleganza, noi intrecciamo arte e comunicazione per realizzare opere che lasciano il segno.”

Outdoora è una start up innovativa focalizzata sulla progettazione e sullo sviluppo del socialARTvertising in Italia.

SteReal

Stefania Marchetto, in arte SteReal, è un’artista milanese classe 1987; sin da piccola manifesta una grande predisposizione artistica, arricchita successivamente attraverso gli studi, nei quali approfondisce in maniera dettagliata le tecniche pittoriche.

Attraverso la sua arte figurativa e nello stesso tempo molto contemporanea, SteReal cerca di trasmettere messaggi ben precisi, spesso legati alle tematiche femminili e sociali. Il suo percorso artistico è ben riconoscibile dalle sue pennellate irregolari fuse ad un realismo curato nel dettaglio, la scelta di mescolare la tecnica a spray insieme a quella pittorica a pennello è una caratteristica che la contraddistingue.

Il risultato delle sue opere è spesso il frutto di raffigurazioni fotografiche da lei stessa immortalate sul posto, per raccontare la storia del territorio che la sta ospitando e per racchiuderne l’essenza nella sua totalità.

PROSECCO DOC e PROSECCO DOC ROSÉ

La DOC Prosecco nasce nel 2009 dall’unione di viticoltori, vinificatori e imbottigliatori di 9 Province tra Veneto (Treviso, Belluno, Padova, Venezia e Vicenza) e Friuli-Venezia Giulia (Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine) per legare indissolubilmente lo spumante più venduto al mondo al suo territorio di origine. Obiettivi del Consorzio sono la promozione, la valorizzazione e la tutela della Denominazione in Italia e nel mondo.

Redazione Centrale TdG