Zero, la nuova bollicina no alcol Bosca protagonista di Torino Cocktail Festival

Bosca porta la nuova proposta no alcol al Torino Cocktail Festival, evento che celebra l’eccellenza della mixology torinese. Zero è il primo no alcol Bosca nella versione dry che va ad affiancarsi alla proposta dolce di Toselli. La novità 2025 è un ulteriore testimone della storia pionieristica del brand. Ad esso, si affianca un fiore all’occhiello del territorio che delinea l’altra anima della casa spumantiera canellese: l’expertise quasi bicentenaria. L’Alta Langa DOCG Collezione Luigi Bosca è un Metodo Classico Brut affinato in bottiglia sui lieviti per minimo di 30 mesi nelle Cattedrali Sotterranee Bosca, Patrimonio Mondiale dell’Umanità per l’Unesco.

La mixology è un territorio che si contraddistingue per dinamicità e la voglia di sperimentare e che si allinea perfettamente con lo spirito innovatore e curioso di Bosca. Una realtà che segue con attenzione le evoluzioni del mercato e dei comportamenti di consumo al fine di proporre “bollicine inclusive” che sappiano sia mantenere un dialogo costante con il pubblico di riferimento sia interagire con le nuove generazioni. Ne è un esempio la tendenza del “zebra striping” che vede, soprattutto nei più giovani, l’alternanza tra il consumo di bevande alcoliche e no-low alcol. Fenomeno evidenziato anche da Giuliana Giancano, bartender del Pout Pourri Vintage Café “Il no alcol è un mondo che trovo assolutamente interessante da esplorare. Ci viene sempre più richiesto di concentraci su un consumo più sostenibile, una necessità che riscontro soprattutto tra i ragazzi e le ragazze. Bisogna andare oltre al discorso alcol o no alcol e concentrarsi sull’esperienza gustativa che si fa vivere. Il cliente vuole godersi il momento, senza esagerazioni.”. La bartender aggiunge, inoltre, alcune considerazioni sulla sinergia tra la mano del bartender e quella del produttore “Ritengo che il ruolo del bartender sia fondamentale per dare valore aggiunto al cocktail. Non è solo una questione di qualità della bottiglia miscelata, ma lo si deve concepire come parte integrante del concetto di ristorazione e in senso più allargato di ospitalità. È qui che la nostra maestria si unisce a quella del produttore.”

Zero e Alta Langa DOCG Collezione Luigi Bosca, saranno presenti in alcuni locali partner dell’iniziativa. Un’ottima occasione per degustare le proposte e scoprirne le peculiarità attraverso gli eventi “Incontro con il produttore”.

Di seguito l’elenco dei locali e il dettaglio delle attivazioni:

EREDI BORGNINO

Drink List Bosca: Zero e Alta Langa DOCG

POUT POURRI VINTAGE CAFÉ

Drink List Bosca : Zero e Alta Langa DOCG

: Zero e Alta Langa DOCG Evento: Venerdì 20 giugno _ dalle ore 18.00 _Incontro con il produttore

GALFER BISTROT & CAFÉ

Drink List Bosca : Zero e Alta Langa DOCG

: Zero e Alta Langa DOCG Evento: Sabato 21 giugno_dalle 18.00 alle 21.00 _ Incontro con il produttore

OGR

Drink List Bosca: Zero e Alta Langa DOCG

PUNTOSETTE

Drink List Bosca: Zero

SAVOY TORINO

Drink List Bosca: Zero e Alta Langa DOCG

