69 cantine, oltre 170 vecchie annate, oltre 250 grandi etichette

DOMENICA 10 OTTOBRE 2021

Hotel Villa Pamphili, Roma

Ore 10.30 – 13.30 per stampa, operatori e sommelier

14.30 – 20 pubblico finale

Sito Life of Wine

Saranno 69 le cantine, oltre 170 le vecchie annate, oltre 250 i vini in degustazione presenti alla X edizione di Life of Wine che si terrà domenica 10 ottobre a Roma all’ Hotel Villa Pamphili.

Da un’idea di Studio Umami e Roberta Perna Comunicazione Enogastronomica, agenzie di Firenze specializzate in comunicazione e organizzazione di manifestazioni enogastronomiche e con il prezioso supporto del giornalista Maurizio Valeriani impegnato a rafforzare la selezione delle aziende, Life of Wine si riconferma, con il suo format particolare, una manifestazione unica nel suo genere. Come ogni anno, infatti, ogni cantina presente al banco di assaggio porterà in degustazione, di almeno una etichetta tra le più rappresentative, l’annata in commercio ed almeno due vecchie annate.

Dal nord al sud del Bel Paese, passando anche per le isole, si potrà così conoscere nel calici non soltanto l’evoluzione del vino con il tempo, ma anche la storia delle cantine presenti. Di seguito l’elenco completo delle cantine, dei vini e delle annate.

I numeri che hanno accompagnato negli anni l’evento, che ha visto la partecipazione di alcune tra le più note aziende italiane e la degustazione di spesso introvabili vecchie annate di grandi vini testimoniano una crescita esponenziale in termini di partecipazione e qualità del pubblico: l’ultima edizione – svoltasi all’Hotel Radisson Blu di Roma il 18 ottobre 2020 – ha visto la presenza di oltre 50 cantine da tutta Italia, facendo registrare, nonostante le restrizioni causate dalla situazione sanitaria, più di 350 ingressi con oltre 150 operatori di settore e 70 rappresentanti della stampa specializzata. Dalla settima edizione, invece, fino alla VIII, Life of Wine ha toccato numeri pari a 650 ingressi.

Il costo d’ingresso – con possibilità di assaggio di tutti i vini presenti – è di 25 euro (ridotto 20 euro con tessera sommelier da presentare all’entrata), omaggio per operatori (una entrata ad esercizio), stampa, blogger ed influencer con richiesta di accredito. L’accredito avrà validità soltanto una volta confermato via mail dall’organizzazione. Sul sito di Life of Wine le modalità per la richiesta di accredito.

Redazione Centrale TdG