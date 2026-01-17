World Pizza Day 2026: quando la pizza incontra il vino giusto con LOAL

Il 17 gennaio si celebra in tutto il mondo il World Pizza Day, la giornata dedicata a uno dei simboli più amati del Made in Italy. Un’occasione che LOAL, il nuovo progetto enologico del gruppo trentino guidato da Gaierhof, coglie per raccontare un modo diverso – e sorprendentemente naturale – di vivere l’abbinamento tra pizza e vino.

Se la pizza è convivialità, condivisione e piacere immediato, LOAL nasce con la stessa vocazione: vini contemporanei, diretti, capaci di accompagnare il cibo senza sovrastarlo, valorizzando ogni ingrediente e ogni momento di consumo. Proprio per questo, nel World Pizza Day 2026, LOAL si propone come compagno ideale della pizza, superando il luogo comune che la vuole legata esclusivamente alla birra.

Alla base di LOAL c’è una visione chiara: conciliare freschezza, bevibilità e naturalezza con una gradazione alcolica contenuta. Un fil rouge che attraversa la storia aziendale fin dagli anni ’70, quando Luigi Togn, fondatore di Gaierhof, intuì il potenziale di un vino aromatico e leggero come il Moscato Giallo, ispirato alla tecnica della Süßreserve. A quasi cinquant’anni di distanza, quella stessa intuizione trova oggi una nuova espressione in LOAL: una linea contemporanea, inclusiva e accessibile, pensata per chi cerca equilibrio e piacere senza eccessi.

Prodotti nel rispetto del disciplinare IGT Vigneti delle Dolomiti, i vini LOAL, Moscato, Bianco e Rosato, nascono da uve selezionate della Piana Rotaliana e da una lavorazione attenta che privilegia basi naturalmente fresche e a basso potenziale alcolico. Il passaggio chiave è l’aggiunta di mosto dolce non fermentato prima dell’imbottigliamento, che consente di contenere la gradazione intorno ai 9° e di ottenere una dolcezza equilibrata (circa 15 g/l), capace di valorizzare profumi e freschezza senza alterare l’integrità del vino.

Caratteristiche che rendono LOAL un alleato ideale della pizza: Dalla Margherita, dove la freschezza e la bevibilità di LOAL esaltano la dolcezza del pomodoro e la cremosità della mozzarella, alle pizze più ricche e creative – con verdure, salumi o formaggi – il vino LOAL si distingue per equilibrio, immediatezza e versatilità. Un abbinamento che parla il linguaggio delle nuove generazioni, attento al gusto ma anche allo stile di consumo: informale, autentico, senza rigidità.

Con LOAL, il World Pizza Day diventa così l’occasione per riscoprire il vino come parte integrante della tavola quotidiana, anche nei momenti più semplici e popolari. Un invito a brindare alla pizza, alla sua storia e alla sua capacità di unire, con un calice che racconta territorio, identità e visione contemporanea.

Redazione Centrale TdG