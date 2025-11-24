Whisky Experience Night: una serata alla scoperta di referenze d’eccezione con Rinaldi 1957

Un appuntamento all’insegna del gusto e della scoperta attende gli appassionati di whisky sabato 29 novembre 2025 dalle ore 18:00 al The Harp Pub Guinness (Piazza Leonardo da Vinci 10, Milano).

In occasione della 20ª edizione del Milano Whisky Festival & Rum Show (in programma dal 29 novembre al 1° dicembre presso BASE Milano), Rinaldi 1957, storico importatore di vini e spirits, organizza Whisky Experience Night, una serata dedicata alla degustazione di etichette selezionate, per valorizzare la cultura dell’iconico distillato e offrire un punto di incontro a tutti gli appassionati di whisky.

Protagoniste dell’evento, 7 referenze d’eccezione: Arran Amarone Finish, Douglas Laing CAOL ILA 2009 – 12 anni – ISLAY, Glenfarclas 15 YO, Kamiki, Lagg Palo Cortado, Rasaay Na Sia Peated Cask Strenght, Teeling.

Programma:

Ore 18:00 : aperitivo aperto al pubblico dedicato a Teeling e Kamiki, con due signature drink ispirati ai due brand;

: aperitivo aperto al pubblico dedicato a Teeling e Kamiki, con due signature drink ispirati ai due brand; Ore 22 : Scottish Whisky Masterclass, degustazione di una selezione di whisky scozzesi guidata da Paolo Vercellis, Brand Ambassador Spirits di Rinaldi 1957, con la partecipazione dei brand ambassador delle distillerie coinvolte;

: Scottish Whisky Masterclass, degustazione di una selezione di whisky scozzesi guidata da Paolo Vercellis, Brand Ambassador Spirits di Rinaldi 1957, con la partecipazione dei brand ambassador delle distillerie coinvolte; Ore 23:30: cocktail e momento conviviale di confronto tra i brand ambassador e pubblico.

L’ingresso per l’aperitivo è libero.

Prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

A proposito di Rinaldi 1957

ll viaggio di Rinaldi 1957 Spa ha inizio nel cuore di Bologna alla fine degli anni ‘50 con i fratelli Vittorio e Rinaldo. Nel 1983, non avendo eredi interessati a proseguire il percorso aziendale, vendono l’azienda al Gruppo Buton, di proprietà della famiglia Sassoli de Bianchi. Dieci anni dopo, Giuseppe Tamburi, membro della famiglia Sassoli de Bianchi, decide di acquistare la Fratelli Rinaldi Importatori. L’azienda nel corso del tempo ha creato un portfolio con oltre 130 marchi italiani e stranieri tra vini e spirits, con particolare assortimento nei rum e whisky. Rinaldi 1957 ha chiuso il 2024 con un fatturato di 22,3 milioni di euro, una rete di 150 agenti e un portfolio che continua a crescere in qualità e prestigio.

