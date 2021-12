Vota “Il Magico Paese di Natale” di Asti

Il Magico Paese di Natale nominato per la terza volta tra i venti migliori mercatini natalizi d’Europa

Ancora una grande conferma quest’anno per Il Magico Paese di Natale, che è stato nuovamente inserito tra i 20 migliori mercatini natalizi dalla prestigiosa organizzazione internazionale European Best Destination.

Si tratta della terza nomination per uno degli eventi natalizi più grandi e importanti d’Italia, diventato quest’anno Il Magico Paese di Natale nelle Terre Unesco, un evento diffuso in tanti centri del Piemonte, con due cuori pulsanti ad Asti – dove si tiene il mercatino, con oltre cento casette di artigianato ed enogastronomia – e Govone – dove si tiene la parte culturale e di intrattenimento per famiglie.

A rappresentare l’Italia tra gli eventi natalizi in Europa, come già accaduto nel 2019 e nel 2020, ci sarà appunto Il Magico Paese di Natale. Dopo il piazzamento all’undicesimo posto l’anno scorso, quest’anno il Magico Paese di Natale spera di entrare nella top ten, scalando le posizioni che lo separano dalla vetta. Per questo ha bisogno dell’aiuto di tutti.

Sarà infatti il pubblico a scegliere quali tra i venti candidati agli European Best Christmas Markets Awards verranno premiati: si può votare online, collegandosi una volta ogni ventiquattro ore al sito dell’evento ed esprimendo la propria preferenza (per praticità, il Magico Paese di Natale nelle Terre Unesco si trova sotto il cappello di ASTI).

“Siamo davvero onorati di questa riconferma di fiducia da parte di un’importante istituzione europea come European Best Destinations”, afferma Pier Paolo Guelfo, organizzatore dell’evento. “Per noi è assolutamente strategico lavorare per posizionarci meglio dell’anno scorso, in vista di un evento che speriamo nel 2022 possa essere ancora più grande, coinvolgente e soprattutto di stampo internazionale”.

Le votazioni sono aperte a tutto il pubblico: si potrà votare fino al 10 dicembre 2020, con la possibilità di rivotare una volta al giorno, sul sito www.europeanbestdestinations.com/christmas-markets

Redazione Centrale TdG