Vinolok®: l’eleganza sostenibile che sigilla l’eccellenza

Esiste un modo sofisticato e consapevole di custodire il vino, un gesto che unisce estetica, innovazione e rispetto per la Terra: a proporlo è Vinolok®, pioniere e leader mondiale nelle chiusure in vetro, che incarna alla perfezione l’incontro tra tecnologia d’avanguardia, design raffinato e responsabilità ambientale.
Sotto la purezza di una forma impeccabile si cela un’anima tecnologica evoluta: il vetro, materiale nobile e chimicamente inerte, assicura prestazioni enologiche straordinarie, preservando l’autenticità, la struttura e il profilo aromatico del vino in tutta la sua integrità. Radicata in Repubblica Ceca, dove ha sede la casa madre, Vinolok® fonda la propria filosofia su un principio imprescindibile: la sostenibilità come valore assoluto. Ogni fase produttiva, dalla selezione delle materie prime al confezionamento, riflette una visione circolare in cui funzionalità, estetica e rispetto per l’ambiente convivono in perfetto equilibrio.
Il vetro è, d’altra parte, universalmente riconosciuto come il materiale più sicuro e sostenibile per alimenti e bevande: riciclabile all’infinito senza perdere purezza o brillantezza, rappresenta un modello di imballaggio responsabile e durevole, apprezzato da produttori e consumatori attenti all’ambiente. In questo contesto Vinolok® si inserisce con naturalezza e si distingue a livello internazionale per l’impegno concreto verso la filiera del riciclo: oltre il 70% dei materiali impiegati proviene da un raggio di soli 40 km dalla fornace, garantendo un approvvigionamento locale e virtuoso. L’utilizzo di vetro riciclato consente di ridurre del 20% l’inquinamento atmosferico, del 50% quello idrico e di minimizzare i rifiuti destinati alle discariche, con un impatto diretto sulla riduzione delle emissioni e sul risparmio energetico
Le chiusure Vinolok® sono ufficialmente certificate come riciclabili, soddisfacendo i rigorosi standard del nuovo Regolamento UE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio (PPWR), previsto per il 2030, con prove verificate.
Secondo la metodologia di valutazione CERTIFY e i risultati dei test effettuati, la chiusura Vinolok in vetro trasparente (Classic Collection) rinetra nella classe di riciclabilità A, mentre la versione in vetro rosa (Classic Collection) é classificata B.
Grazie a questa certificazione indipendente ottenuta con largo anticipo rispetto alle scadenze normative, Vinolok® offre ai produttori una soluzione di packaging già conforme e orientata al futuro. Per i marchi che operano nell’UE o che desiderano prepararsi a normative simili a livello globale, ciò comporta:
- Riduzione del rischio normativo
- Nessuna necessità di riprogettare il packaging in futuro
- Minori costi di conformità
- Maggiore credibilità ambientale
Guardando al futuro, l’azienda ha avviato un ambizioso programma di ricerca, che entro il 2030 introdurrà nuove soluzioni produttive e una quota sempre maggiore di vetro riciclato, per continuare a migliorare la propria impronta ambientale. Attraverso processi di upcycling, Vinolok® dona nuova vita a vetro e componenti, trasformandoli in oggetti di design che uniscono estetica e funzionalità, valorizzando la creatività e l’impegno verso un pianeta più pulito. Anche il packaging e la logistica riflettono la stessa attenzione: i blister che proteggono i tappi durante il trasporto sono realizzati in PET a tre strati, con l’80% in materiale riciclato, completamente riciclabili e conformi alle più severe normative alimentari. I pallet,
interamente riutilizzabili, completano un sistema produttivo che considera la sostenibilità non come un obiettivo, ma come uno stile di vita industriale. Vinolok® non chiude soltanto una bottiglia: sigilla una visione, quella di un futuro in cui l’eccellenza del vino e la salvaguardia della Terra si fondono in un unico, armonioso gesto cristallino.
