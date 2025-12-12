Vinolok®: l’eleganza sostenibile che sigilla l’eccellenza

Esiste un modo sofisticato e consapevole di custodire il vino, un gesto che unisce estetica, innovazione e rispetto per la Terra: a proporlo è Vinolok®, pioniere e leader mondiale nelle chiusure in vetro, che incarna alla perfezione l’incontro tra tecnologia d’avanguardia, design raffinato e responsabilità ambientale.

Sotto la purezza di una forma impeccabile si cela un’anima tecnologica evoluta: il vetro, materiale nobile e chimicamente inerte, assicura prestazioni enologiche straordinarie, preservando l’autenticità, la struttura e il profilo aromatico del vino in tutta la sua integrità. Radicata in Repubblica Ceca, dove ha sede la casa madre, Vinolok® fonda la propria filosofia su un principio imprescindibile: la sostenibilità come valore assoluto. Ogni fase produttiva, dalla selezione delle materie prime al confezionamento, riflette una visione circolare in cui funzionalità, estetica e rispetto per l’ambiente convivono in perfetto equilibrio.

Il vetro è, d’altra parte, universalmente riconosciuto come il materiale più sicuro e sostenibile per alimenti e bevande: riciclabile all’infinito senza perdere purezza o brillantezza, rappresenta un modello di imballaggio responsabile e durevole, apprezzato da produttori e consumatori attenti all’ambiente. In questo contesto Vinolok® si inserisce con naturalezza e si distingue a livello internazionale per l’impegno concreto verso la filiera del riciclo: oltre il 70% dei materiali impiegati proviene da un raggio di soli 40 km dalla fornace, garantendo un approvvigionamento locale e virtuoso. L’utilizzo di vetro riciclato consente di ridurre del 20% l’inquinamento atmosferico, del 50% quello idrico e di minimizzare i rifiuti destinati alle discariche, con un impatto diretto sulla riduzione delle emissioni e sul risparmio energetico

Le chiusure Vinolok® sono ufficialmente certificate come riciclabili, soddisfacendo i rigorosi standard del nuovo Regolamento UE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio (PPWR), previsto per il 2030, con prove verificate.

Secondo la metodologia di valutazione CERTIFY e i risultati dei test effettuati, la chiusura Vinolok in vetro trasparente (Classic Collection) rinetra nella classe di riciclabilità A, mentre la versione in vetro rosa (Classic Collection) é classificata B.

Grazie a questa certificazione indipendente ottenuta con largo anticipo rispetto alle scadenze normative, Vinolok® offre ai produttori una soluzione di packaging già conforme e orientata al futuro. Per i marchi che operano nell’UE o che desiderano prepararsi a normative simili a livello globale, ciò comporta:

Riduzione del rischio normativo

Nessuna necessità di riprogettare il packaging in futuro

Minori costi di conformità

Maggiore credibilità ambientale

Guardando al futuro, l’azienda ha avviato un ambizioso programma di ricerca, che entro il 2030 introdurrà nuove soluzioni produttive e una quota sempre maggiore di vetro riciclato, per continuare a migliorare la propria impronta ambientale. Attraverso processi di upcycling, Vinolok® dona nuova vita a vetro e componenti, trasformandoli in oggetti di design che uniscono estetica e funzionalità, valorizzando la creatività e l’impegno verso un pianeta più pulito. Anche il packaging e la logistica riflettono la stessa attenzione: i blister che proteggono i tappi durante il trasporto sono realizzati in PET a tre strati, con l’80% in materiale riciclato, completamente riciclabili e conformi alle più severe normative alimentari. I pallet,

interamente riutilizzabili, completano un sistema produttivo che considera la sostenibilità non come un obiettivo, ma come uno stile di vita industriale. Vinolok® non chiude soltanto una bottiglia: sigilla una visione, quella di un futuro in cui l’eccellenza del vino e la salvaguardia della Terra si fondono in un unico, armonioso gesto cristallino.

In Italia Vinolok® è distribuita da Amorim, con una divisione separata ma con le medesime competenze e know-how che da sempre contraddistinguono l'azienda leader nella produzione di tappi in sughero. Nello scenario meraviglioso e incontaminato dei Monti Jizera, in Repubblica Ceca, ha sede l'innovativo stabilimento di produzione, dove abili artigiani lavorano in equilibrio tra la proverbiale tradizione vetraia del paese e la tecnologia d'avanguardia, per garantire che ogni chiusura Vinolok® sia un capolavoro.

